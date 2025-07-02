Древняя ДНК раскрыла состав популярного в Римской империи соуса

Гарум — знаменитый рыбный соус, который был неотъемлемой частью кухни Древнего Рима и других средиземноморских культур. Он стоял на столах и в хижинах бедняков, и в пиршественных залах патрициев. Философ Сенека с отвращением называл его «‎драгоценной сукровицей протухших рыб», но миллионы римлян обожали эту приправу. Что на самом деле входило в ее состав? Ответ на вопрос нашла международная команда ученых с помощью чанов, которые использовались для приготовления соуса.

Гарум — одна из самых известных приправ Античности, своего рода кулинарный символ Римской империи. Его употребляли повсеместно, от Британских островов до Египта. Римляне добавляли гарум практически во все: в мясные блюда, овощные рагу, даже в десерты и вино.

Этот ферментированный рыбный соус производили в огромных объемах и использовали в кухне так же активно, как современные повара — соевый соус или кетчуп. Его ценили за насыщенный солено-пикантный вкус, который сегодня принято называть умами. Но то, из чего именно делали соус, оставалось загадкой.

Производство гарума напоминало промышленную революцию в миниатюре. По всему Средиземноморью и Атлантическому побережью строили специальные «заводы» по засолке рыбы — «кетарии» (cetariae). В огромных каменных чанах, иногда врытых в землю, слоями укладывали мелкую рыбу, рыбьи потроха и соль. Смесь месяцами ферментировалась под жарким солнцем. Жидкостью, которая выделялась в процессе, и был драгоценный гарум, или ликвамен.

Такой способ обработки разрушал внешний вид рыбы, и визуально было почти невозможно определить, какие именно виды римляне использовали при изготовлении гарума. Кости рыб, найденные в кетариях, были либо слишком мелкие, либо повреждены кислотной средой. Все это сильно затрудняло анализ и извлечение ДНК. Но современная наука решила эту проблему.

Международная команда генетиков и археологов под руководством Паулы Кампос (Paula Campos) из Университета Порту в Португалии применила технологии секвенирования ДНК, чтобы восстановить виды рыб, которые использовались в гаруме. Целью исследования стали рыбные остатки с римского рыбозасолочного завода на северо-западе Испании, датируемые III веком.

Условия для сохранения ДНК там были крайне неблагоприятны. Кислая среда, создававшаяся при брожении рыбы с солью, активно разрушала генетический материал. Ученые буквально соскребли мельчайшие частицы с внутренних поверхностей древних каменных чанов, где когда-то готовили гарум.

Исследователи сравнили фрагменты ДНК полученного материала с полными геномами современных рыб. По словам Кампос, благодаря множественным совпадающим фрагментам ДНК команде удалось идентифицировать остатки. Выяснилось, что основным сырьем для гарума на этом испанском заводе служили европейские сардины (Sardina pilchardus).

a) Карта Пиренейского полуострова, на которой красным выделено место римского рыбозасолочного «‎завода»; b) Трехмерная реконструкция римского «‎завода» по засолке рыбы; c) Аэрофотосъемка места, где располагался римский «‎завод» / © Paula Campos

Вывод Кампос и ее коллег совпадает с более ранними находками — на других римских солильных заводах тоже находили сардины. Однако, как отметили авторы статьи, на разных заводах использовали и другую рыбу: сельдь, мерланга, скумбрию, анчоусов.

Работа, проделанная командой Кампос, показывает, что даже «разложившиеся остатки» рыб могут содержать пригодную для анализа ДНК. Такая методика поможет с большей точностью определить состав соусов каждого конкретного производства.

Исследователи также сравнили ДНК древних сардин с геномами современных представителей вида. Оказалось, раньше сардины, жившие в разных частях океана, сильнее отличались друг от друга генетически. У них было больше уникальных черт в ДНК, характерных именно для их родного региона. Древние сардины из разных областей меньше перемешивались между собой. Они чаще оставались в своих «родных» водах и редко скрещивались с сардинами из далеких районов.

Современные сардины генетически гораздо более похожи друг на друга, независимо от того, в какой части океана они живут. Различий между «испанскими» и «итальянскими» сардинами стало намного меньше. Это говорит о том, что из-за влияния человека на природу сардины стали чаще перемещаться по океану и активнее смешиваться. Границы между «стаями» стерлись.

Кампос и ее коллеги собираются расширить географию исследования. Ученые хотят проверить, из какой рыбы делали гарум в других частях Римской империи. Для этого они собираются изучить рыбные остатки в разных местах и сравнить их. Так они узнают, применяли ли в производстве одни и те же виды рыб, или в каждом регионе был свой рецепт.

Научная работа опубликована в журнале Antiquity.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Игорь Байдов 352 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.