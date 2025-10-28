Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Эксперимент показал, что все люди обладают задатками к программированию
Программирование, то есть умение создавать компьютерные программы, сегодня уже не просто профессия, а инструмент развития, творчества и влияния в современном обществе. Но что происходит в человеческом мозге, когда он осваивает этот важнейший навык? Изучить вопрос взялись исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США).
Специалисты в области психологии и нейробиологии провели эксперимент, в котором с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) проследили за активностью мозга до и после того, как люди научились программировать. Результатами работы ученые поделились в статье, вышедшей в издании Journal of Neuroscience.
К исследованию привлекли 22 студентов вуза (11 женщин и столько же мужчин). Сканирование им проводили перед началом и по завершении семестрового курса по языку программирования Python. В процессе испытуемые выполняли ряд заданий.
Выяснилось, что когда студентов, прошедших курс, просили «прочитать» программный код, то во время его осмысления в их мозге активировалась сеть нейронов в лобно-теменной области, которая отвечает за логические рассуждения и решение задач. Однако ученые обнаружили, что еще до начала занятий по программированию, когда студенты пока ничего не знали о Python, та же самая сеть задействовалась, когда испытуемым давали прочитать псевдокод — описания алгоритмов программы обычными словами на английском, а не на языке программирования.
По словам исследователей, эксперимент продемонстрировал, что все люди обладают нейробиологической основой, необходимой для освоения программирования. Мозг для этого не создает новые нейронные механизмы, а использует уже существующие, те же, что и при решении логических задач.
Ученые также отметили, что полученные результаты подтверждают гипотезу о «повторном использовании» нейронов (Neuronal Recycling Hypothesis). Она как раз предполагает, что новые культурные навыки вроде чтения и программирования приобретаются с помощью базовых нейронных процессов, которые уже заложены в мозге и сформировались эволюционно.
«Человек, не знакомый с программированием, увидев отрывок кода на языке Python, может подумать, что никогда не сможет его понять. Однако наше исследование показывает, что у каждого есть способности к программированию. Возможно, мы даже родились с ними», — заявила одна из авторов научной работы нейробиолог Марина Бедни (Marina Bedny).
Исследователи добавили, что если с детства тренировать логические навыки с помощью головоломок, игр и дискуссий, это позволит подготовить почву для успешного освоения программирования.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Японские психиатры описали редкий случай из своей практики. У 17-летней пациентки наблюдались признаки психоза, которые регулярно повторялись перед месячными, а после их окончания исчезали. Терапия антипсихотиками и антидепрессантами не помогла, но когда врачи назначили препарат, применяемый при эпилептических припадках, симптомы полностью прошли.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Сентября, 2020
Ядерная рубашка: все ближе к телу
22 Ноября, 2016
История Земли за полчаса
31 Декабря, 2021
Операция «Новый год»: как в СССР праздник стал массовым
10 Июня, 2015
5 самых длинных фильмов в мире
15 Июля, 2017
Вопросы читателей (ч. 5)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии