28 октября, 14:25
Юлия Трепалина
Эксперимент показал, что все люди обладают задатками к программированию

Программирование, то есть умение создавать компьютерные программы, сегодня уже не просто профессия, а инструмент развития, творчества и влияния в современном обществе. Но что происходит в человеческом мозге, когда он осваивает этот важнейший навык? Изучить вопрос взялись исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США).

Психология
# python
# мозговая активность
# Нейронная сеть
# нейроны
# программирование
# фМРТ
# человеческий мозг
мозговая активность
© Графическая аннотация к исследованию / Yun-Fei Liu, Johns Hopkins University

Специалисты в области психологии и нейробиологии провели эксперимент, в котором с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) проследили за активностью мозга до и после того, как люди научились программировать. Результатами работы ученые поделились в статье, вышедшей в издании Journal of Neuroscience.

К исследованию привлекли 22 студентов вуза (11 женщин и столько же мужчин). Сканирование им проводили перед началом и по завершении семестрового курса по языку программирования Python. В процессе испытуемые выполняли ряд заданий.

Выяснилось, что когда студентов, прошедших курс, просили «прочитать» программный код, то во время его осмысления в их мозге активировалась сеть нейронов в лобно-теменной области, которая отвечает за логические рассуждения и решение задач. Однако ученые обнаружили, что еще до начала занятий по программированию, когда студенты пока ничего не знали о Python, та же самая сеть задействовалась, когда испытуемым давали прочитать псевдокод — описания алгоритмов программы обычными словами на английском, а не на языке программирования.

По словам исследователей, эксперимент продемонстрировал, что все люди обладают нейробиологической основой, необходимой для освоения программирования. Мозг для этого не создает новые нейронные механизмы, а использует уже существующие, те же, что и при решении логических задач.

Ученые также отметили, что полученные результаты подтверждают гипотезу о «повторном использовании» нейронов (Neuronal Recycling Hypothesis). Она как раз предполагает, что новые культурные навыки вроде чтения и программирования приобретаются с помощью базовых нейронных процессов, которые уже заложены в мозге и сформировались эволюционно.

«Человек, не знакомый с программированием, увидев отрывок кода на языке Python, может подумать, что никогда не сможет его понять. Однако наше исследование показывает, что у каждого есть способности к программированию. Возможно, мы даже родились с ними», — заявила одна из авторов научной работы нейробиолог Марина Бедни (Marina Bedny).

Исследователи добавили, что если с детства тренировать логические навыки с помощью головоломок, игр и дискуссий, это позволит подготовить почву для успешного освоения программирования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
870 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
