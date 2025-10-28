Белорусские инженеры нашли способ ускорить возведение промежуточных опор эстакад

Для транспортной эстакады комплекса uST используются особые конструкции подкрановых композитных элементов. Инженеры используют решения, адаптированные под высокую скорость строительства, демонстрирующие долговечность и универсальность. Чтобы оптимизировать процесс установки рельсо-струнных магистралей, белорусские инженеры разработали специализированный фундамент для промежуточных опор эстакад uST – это чрезвычайно актуально при масштабном возведении сетевой транспортной инфраструктуры.

В большинстве случаев промежуточные опоры эстакад представляют собой П-образные рамы, опирающиеся на массивные плитные фундаменты или комбинированные основания. Однако в рамках проектов uST акцент, как правило, делается на скорости строительства, минимизации земляных работ и снижении зависимости от погодных условий.

Конструкция стандартных забивных свай / © UST Inc.

Вместо традиционного плитного фундамента инженеры используют сборные железобетонные забивные сваи со стальным оголовком. Такая конструкция позволяет значительно ускорить возведение опорных фундаментов, предполагая отсутствие опалубки, минимальную подготовку котлована, исключение длительного ожидания набора прочности бетона. Результаты исследования опубликованы в официальном университетском сборнике Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие транспортного и строительного комплексов».

Конструкция и особенности

Предлагаемый фундамент базируется на сваях по серии Б1.011.1-2.08, с металлическим оголовком. Металлический оголовок в форме трубы решает сразу несколько задач: корректирует возможную неровность забивки сваи, предотвращает отрицательное трение грунта при морозных пучениях и выполняет роль противоударной защиты. После установки оголовка внутрь сваи заливается мелкозернистый бетон, а стойка промежуточной опоры соединяется с ней через фланцевый стык.

Фундамент промежуточных опор комплекса uST / © UST Inc.

Расчет для конкретного случая, проекта «Юнилайт», с высотой опор около 15 метров и шагом 250 метров при массе транспортного средства около трех тонн показал, что напряжения в оголовке и в стальном фланце остаются ниже допустимых для стали марки С355. Значит, несущая способность сваи и грунтового основания обеспечена.

Особенности такой схемы сводятся к ряду моментов:

нет необходимости в опалубке и долгом ожидании набора прочности – можно существенно выиграть время;

можно устанавливать сваи практически в любых погодных условиях (включая холодный сезон и влажный грунт), что обеспечивает непрерывность работ;

высокая производительность благодаря применению специализированного оборудования для забивки свай; снижение объемов земляных работ и площадей котлованов;

универсальность: система подходит для различных типов грунтов, включая слабые и неоднородные, без необходимости в сложной подготовке основания.

По словам инженеров-проектировщиков, применение этой схемы позволяет сократить сроки возведения промежуточных опор более чем в десять раз по сравнению с традиционными плитными фундаментами.

Инженерные расчеты

Существенной переменной во время строительства служит анализ горизонтальных перемещений свай на различных типах грунта. Ниже приведены расчеты смещения забивной сваи для пяти вариантов самых распространенных грунтов.

Грунт Длина сваи, L, метры Горизонтальные перемещения сваи, Е, миллиметры Суглинок текучепластичный (I L = 0,9) 10 34,5 Суглинок полутвердый (I L = 0,5) 5 28,8 Супесь пластичная (I L = 0,7) 7 32 Супесь твердая (I L = 0,1) 5 26 Песок мелкий (е = 0,71) 5 27,1 Примечание: I L – показатель текучести; е – коэффициент пористости.

Результаты показывают, что система обеспечивает достаточную жесткость и устойчивость всей конструкции — горизонтальные сдвиги находятся в пределах допустимых для сооружений такого типа.

Перспективы технологии

Инженерное решение демонстрирует тот самый баланс, которого требуют современные транспортные системы: легкость, скорость монтажа, универсальность применения и долговечность. Использование сборных свайных фундаментов с металлическим оголовком позволяет уйти от громоздких плитных оснований и обеспечить высокую производительность строительства без ущерба для надежности транспортной структуры.

Для сетевых транспортных эстакад, где опоры могут исчисляться десятками или даже сотнями на километр маршрута, именно такие оптимизированные решения способны стать технологическим ключом к масштабируемости и экономической эффективности.



Unitsky String Technologies Inc. 52 статей Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.