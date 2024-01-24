Удаленное общение вызвало необоснованное предубеждение к собеседнику

Ученые выяснили, что у участников виртуального общения чаще возникает негативное предубеждение насчет друг друга. Многие формулировки при опосредованной коммуникации воспринимаются не так, как при личной.

После пандемии коронавируса в вузах стали активнее использовать виртуальные классы и различные сервисы для видеоконференций. Даже когда обучение проходит очно, студенты предпочитают обсуждать групповые задания не при личной встрече, а онлайн. Однако у такого общения есть негативные последствия. Например, из-за видеозвонков может снизиться креативность, а социальные сети способны сделать человека несчастным и недоверчивым.

Исследователи из Университета имени Джорджа Вашингтона обнаружили, что у участников онлайн-коммуникации часто возникает негативное предубеждение по отношению друг к другу. Когда люди общаются текстовыми сообщениями, они не всегда верно считывают интонацию собеседника и общую тональность сообщения. Нейтральные реплики могут показаться саркастическими или пассивно-агрессивными, а текст, написанный в спешке, — резким и раздраженным.

Видеоконференции позволяют слышать интонацию и даже видеть мимику собеседника, однако все еще не могут быть полным эквивалентом живого общения. Участникам студенческих команд, которые не знакомы лично или мало общаются во внеучебное время, было тяжелее понять идеи друг друга и преодолеть психологический барьер, чтобы что-то уточнить. Это негативно сказывалось на производительности команды и на качестве конечного результата их работы.

В исследовании участвовали студенты старших курсов одного университетского кампуса, которые получали образование в сфере менеджмента и работали над общим учебным проектом, но географически были далеко друг от друга. Ученые не просто наблюдали за взаимодействием однокурсников во время выполнения заданий, а обсуждали с участниками эксперимента коммуникационные неудачи, которые у них возникали, и давали рекомендации.

Негативные эффекты виртуального взаимодействия удалось компенсировать, когда студенты начали анализировать ситуации общения. Например, стали определять, с какой целью команда использует те или иные технологии, какую задачу должно решить обсуждение. Кроме того, они осознали, что у каждого участника может возникнуть негативное предубеждение, и тщательнее стали составлять текстовые сообщения или формулировать устные реплики. Внимание к трудностям онлайн-коммуникации улучшило обмен информацией и положительно повлияло на групповую динамику.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Academy of Management Learning & Education, считают, что полученные результаты важно учесть в сфере управленческого высшего образования. Выявленные негативные последствия виртуального общения, на их взгляд, касаются не только студенческих команд, но и тех, кто уже работает, но сочетает оффлайновый режим и видеоконференции. Более того, участникам опосредованной коммуникации необязательно находиться далеко друг от друга: технологии общения легко могут снизить эффективность информационного обмена, даже если его участники находятся в одном офисе.

О сложностях онлайн-общения, по мнению ученых, прежде всего важно знать руководителям учебных или рабочих коллективов. На основе полученных теоретических выводов разработают практические рекомендации для менеджеров и авторов учебных пособий.

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