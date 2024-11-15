Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
У сокращений в онлайн-переписке оказался неожиданный эффект
Американские психологи предупредили, что укороченное написание слов в электронных сообщениях может влиять на их восприятие и создавать нежелательное впечатление об отправителе.
Многие люди в электронной переписке вместо полного написания слов используют разные аббревиатуры для экономии времени и ускорения коммуникаций. В английском языке, к примеру, вместо фраз how are you? («как дела?»), thank you («спасибо») или I don’t know («я не знаю») могут написать hru?, thnx, idk.
К подобному приему прибегают и в России, сочетая русские и англоязычные сокращения. Например, «спс» — «спасибо», «нра» — «нравится», «плз» (please) — «пожалуйста», «имхо» (in my humble opinion) — «по моему скромному мнению» и так далее.
Однако группа специалистов в области маркетинга и психологии из Стэнфордского университета и Университета Торонто в серии экспериментов показала, что подобные аббревиатуры создают впечатление неискренности. Это может негативно влиять на общение и межличностное восприятие, предупредили авторы в статье, вышедшей в Journal of Experimental Psychology.
В исследовании о воздействии сокращений в электронной переписке поучаствовали более пяти тысяч человек. В его рамках провели опросы, лабораторные и естественные эксперименты. Испытуемые оценивали свои впечатления от сообщений с укороченным написанием слов и без. Также ученые проанализировали переписку пользователей в мессенджере Discord и в сервисе онлайн-знакомств Tinder.
Выяснилось, что на сообщения с аббревиатурами реже реагировали, а ответы на них были короче, чем когда слова в переписке набирали полностью. Хотя более молодые участники, как правило, активнее пользовалась сокращениями, отрицательный эффект проявлялся и среди них. Правда, авторы работы отметили, что тенденция прослеживалась не всегда.
«Сокращения создавали впечатление меньшей искренности, и получатели реже отвечали на такие послания. Подобный эффект возникает из-за того, что аббревиатуры указывают на меньший уровень усилий со стороны отправителя», — пояснили исследователи. Знание этого может пригодиться, когда люди хотят показаться более искренними и укрепить социальные связи: например, в начале отношений или когда нужно произвести хорошее впечатление.
Впрочем, результаты научной работы призвали интерпретировать с осторожностью, поскольку на них могли повлиять различные ограничения. В частности, исследования проводили среди взрослой англоязычной аудитории, а в других странах и культурах тенденции могут отличаться. Кроме того, ученые сосредоточили внимание на эффекте от аббревиатур в короткой переписке между двумя участниками и не рассматривали длительные, повторяющиеся беседы и обмен сообщениями в группах. Также не во всех экспериментах учитывали степень знакомства людей.
Ряд сторонних психологов скептически отозвались о сделанных выводах. В комментарии The Guardian профессор Линда Кей (Linda Kaye) из Университета Эдж-Хилл (Великобритания) заявила, что в реальной жизни собеседники, скорее всего, знакомы и общаются с учетом обширного контекста, поэтому на впечатление от сообщений влияет гораздо более богатый набор факторов.
Мнение поддержал и психолог Кристофер Хэнд (Christopher Hand) из Университета Глазго. Он добавил, что, помимо личных отношений между участниками электронной переписки, на ее характер и использование аббревиатур могут подействовать такие обстоятельства, как спешка или желание заменить сокращением какое-то нецензурное выражение.
В окрестностях Солнечной системы сейчас рождается звезда средних размеров, окруженная обширной россыпью вещества — «строительным материалом» для своих будущих планет. Самое интересное, что это оказался именно тот материал, из которого состоит известная нам жизнь: кроме воды, в нем немало углерода различных форм.
Канадские ученые разрушили представление о королевских питонах как о животных-одиночках. Эксперимент показал, что эти африканские змеи, популярные у любителей террариумистики, в неволе предпочитают быть в компании, если им дать возможность жить в обществе друг друга.
Популярно мнение, что дети быстрее взрослых осваивают новые навыки, будь то изучение языков или отработка танцевальных движений. Тем не менее, как выяснили ученые из Дании, физиология это утверждение не доказывает.
Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.
По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.
В окрестностях Солнечной системы сейчас рождается звезда средних размеров, окруженная обширной россыпью вещества — «строительным материалом» для своих будущих планет. Самое интересное, что это оказался именно тот материал, из которого состоит известная нам жизнь: кроме воды, в нем немало углерода различных форм.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Отец дьявола: Алоиз Гитлер
Ту-204, МС-21 или что-то еще: на чем будет летать Россия после «Боингов»
«Скоростная железка» для России: почему это колесо доедет до Петербурга, но не до Сочи?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии