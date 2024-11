У сокращений в онлайн-переписке оказался неожиданный эффект

Многие люди в электронной переписке вместо полного написания слов используют разные аббревиатуры для экономии времени и ускорения коммуникаций. В английском языке, к примеру, вместо фраз how are you? («как дела?»), thank you («спасибо») или I don’t know («я не знаю») могут написать hru?, thnx, idk.

К подобному приему прибегают и в России, сочетая русские и англоязычные сокращения. Например, «спс» — «спасибо», «нра» — «нравится», «плз» (please) — «пожалуйста», «имхо» (in my humble opinion) — «по моему скромному мнению» и так далее.

Однако группа специалистов в области маркетинга и психологии из Стэнфордского университета и Университета Торонто в серии экспериментов показала, что подобные аббревиатуры создают впечатление неискренности. Это может негативно влиять на общение и межличностное восприятие, предупредили авторы в статье, вышедшей в Journal of Experimental Psychology.

В исследовании о воздействии сокращений в электронной переписке поучаствовали более пяти тысяч человек. В его рамках провели опросы, лабораторные и естественные эксперименты. Испытуемые оценивали свои впечатления от сообщений с укороченным написанием слов и без. Также ученые проанализировали переписку пользователей в мессенджере Discord и в сервисе онлайн-знакомств Tinder.

Выяснилось, что на сообщения с аббревиатурами реже реагировали, а ответы на них были короче, чем когда слова в переписке набирали полностью. Хотя более молодые участники, как правило, активнее пользовалась сокращениями, отрицательный эффект проявлялся и среди них. Правда, авторы работы отметили, что тенденция прослеживалась не всегда.

«Сокращения создавали впечатление меньшей искренности, и получатели реже отвечали на такие послания. Подобный эффект возникает из-за того, что аббревиатуры указывают на меньший уровень усилий со стороны отправителя», — пояснили исследователи. Знание этого может пригодиться, когда люди хотят показаться более искренними и укрепить социальные связи: например, в начале отношений или когда нужно произвести хорошее впечатление.

Впрочем, результаты научной работы призвали интерпретировать с осторожностью, поскольку на них могли повлиять различные ограничения. В частности, исследования проводили среди взрослой англоязычной аудитории, а в других странах и культурах тенденции могут отличаться. Кроме того, ученые сосредоточили внимание на эффекте от аббревиатур в короткой переписке между двумя участниками и не рассматривали длительные, повторяющиеся беседы и обмен сообщениями в группах. Также не во всех экспериментах учитывали степень знакомства людей.

Ряд сторонних психологов скептически отозвались о сделанных выводах. В комментарии The Guardian профессор Линда Кей (Linda Kaye) из Университета Эдж-Хилл (Великобритания) заявила, что в реальной жизни собеседники, скорее всего, знакомы и общаются с учетом обширного контекста, поэтому на впечатление от сообщений влияет гораздо более богатый набор факторов.

Мнение поддержал и психолог Кристофер Хэнд (Christopher Hand) из Университета Глазго. Он добавил, что, помимо личных отношений между участниками электронной переписки, на ее характер и использование аббревиатур могут подействовать такие обстоятельства, как спешка или желание заменить сокращением какое-то нецензурное выражение.

