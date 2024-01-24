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Потребление темного шоколада связали со сниженным риском двух сердечно-сосудистых заболеваний
Авторы нового исследования всесторонне проанализировали связь между потреблением темного шоколада и множественными сердечно-сосудистыми заболеваниями, максимально избегая влияния искажающих факторов и применив несколько методов анализа чувствительности.
Кардиологи из больниц Шаосин и Чжуцзи в китайской провинции Чжэцзян вместе с коллегами-медиками из Шаосинского университета с помощью метода менделевской рандомизации изучили причинно-следственную связь между потреблением темного шоколада и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). О результатах исследования рассказано в статье для журнала Scientific Reports.
Напомним, к заболеваниям сердца и кровеносных сосудов относятся ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, цереброваскулярные заболевания, кардиомиопатии, врожденные и приобретенные пороки сердца, нарушения ритма и проводимости сердца, легочная гипертензия, венозные тромбоэмболические осложнения, болезни периферических сосудов, миокардиты, сердечная недостаточность и некоторые другие виды ССЗ. Эта группа считается основной причиной смертей и инвалидизации в мире, поэтому специалисты продолжают искать факторы, влияющие на вероятность развития таких недугов, и способы защиты.
Темный шоколад давно приглянулся ученым в контексте ССЗ. Из-за более высокого содержания какао он имеет горьковато-сладкий вкус и, в отличие от молочного или белого шоколада, богат полезными — в том числе для сердечно-сосудистой системы — веществами: флаванолами (процианидин, катехин и эпикатехин) и метилксантинами.
Предыдущие исследования показали, что умеренное потребление темного шоколада может улучшить функцию эндотелия и вазодилатацию (релаксация гладкой мускулатуры) коронарных артерий, ингибировать адгезию и агрегацию тромбоцитов, понизить уровень липидов в крови. Но качество этих научных работ оставалось под вопросом из-за различий в количестве темного шоколада, отсутствия плацебо, коротких периодов наблюдения и небольших выборок.
На этот раз медики рассмотрели исследования с двумя выборками, основанные на менделевской рандомизации, и всесторонне изучили причинно-следственную связь между генетически предсказанным потреблением темного шоколада и риском возникновения 12 сердечно-сосудистых заболеваний. Данные об этом изначально брали из британского Биобанка, они охватывали 64 945 человек европейского происхождения.
Для прогнозирования потребления темного шоколада китайские исследователи определили 21 независимое отличие последовательности ДНК размером нуклеотид в геноме — однонуклеотидный полиморфизм. Затем ученые получили информацию более чем о 524 тысячах случаев ишемической болезни сердца (ИБС), фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности, инсульта, эссенциальной гипертензии (форма артериальной гипертензии, хроническое заболевание), неревматических пороков клапана сердца, неишемической кардиомиопатии, транзиторной ишемической атаки, венозной тромбоэмболии, инфаркта миокарда и тромбоза глубоких вен.
По результатам анализа выяснилось, что потребление темного шоколада не повлияло на риск развития всех перечисленных состояний, кроме эссенциальной гипертензии (отношение шансов составило 0,73) и венозной тромбоэмболии (0,69, но в этом случае причинно-следственную связь ученые не установили).
«Темный шоколад действительно положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако патофизиологические механизмы, лежащие в основе возникновения и прогрессирования ССЗ, слишком сложны, предыдущие исследования выявили лишь отдельные факторы риска и определенные аспекты патогенеза ССЗ, на которые влияет употребление темного шоколада. Нельзя сделать вывод, что его употребление уменьшает вероятность разыития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому его пользы для сердечно-сосудистой системы может оказаться недостаточно», — предупредили кардиологи.
Тем не менее они рекомендовали людям, подверженным риску эссенциальной гипертензии, заменить нездоровые перекусы именно темным шоколадом (в составе должно быть от 55 до 70 процентов какао). Чтобы до конца прояснить причинно-следственную связь и подтвердить выводы, придется продолжать исследования.
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