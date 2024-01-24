  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
56 минут назад
Мария Азарова
255

Потребление темного шоколада связали со сниженным риском двух сердечно-сосудистых заболеваний

3.3

Авторы нового исследования всесторонне проанализировали связь между потреблением темного шоколада и множественными сердечно-сосудистыми заболеваниями, максимально избегая влияния искажающих факторов и применив несколько методов анализа чувствительности.

Медицина
# гипертензия
# сердечно-сосудистая система
# сердечно-сосудистое заболевание
# флаванолы
# шоколад
Риз Уизерспун ест шоколад
Кадр из фильма «Блондинка в законе» / © Colaboratory

Кардиологи из больниц Шаосин и Чжуцзи в китайской провинции Чжэцзян вместе с коллегами-медиками из Шаосинского университета с помощью метода менделевской рандомизации изучили причинно-следственную связь между потреблением темного шоколада и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). О результатах исследования рассказано в статье для журнала Scientific Reports.

Напомним, к заболеваниям сердца и кровеносных сосудов относятся ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, цереброваскулярные заболевания, кардиомиопатии, врожденные и приобретенные пороки сердца, нарушения ритма и проводимости сердца, легочная гипертензия, венозные тромбоэмболические осложнения, болезни периферических сосудов, миокардиты, сердечная недостаточность и некоторые другие виды ССЗ. Эта группа считается основной причиной смертей и инвалидизации в мире, поэтому специалисты продолжают искать факторы, влияющие на вероятность развития таких недугов, и способы защиты.

Темный шоколад давно приглянулся ученым в контексте ССЗ. Из-за более высокого содержания какао он имеет горьковато-сладкий вкус и, в отличие от молочного или белого шоколада, богат полезными — в том числе для сердечно-сосудистой системы — веществами: флаванолами (процианидин, катехин и эпикатехин) и метилксантинами.

Предыдущие исследования показали, что умеренное потребление темного шоколада может улучшить функцию эндотелия и вазодилатацию (релаксация гладкой мускулатуры) коронарных артерий, ингибировать адгезию и агрегацию тромбоцитов, понизить уровень липидов в крови. Но качество этих научных работ оставалось под вопросом из-за различий в количестве темного шоколада, отсутствия плацебо, коротких периодов наблюдения и небольших выборок.

На этот раз медики рассмотрели исследования с двумя выборками, основанные на менделевской рандомизации, и всесторонне изучили причинно-следственную связь между генетически предсказанным потреблением темного шоколада и риском возникновения 12 сердечно-сосудистых заболеваний. Данные об этом изначально брали из британского Биобанка, они охватывали 64 945 человек европейского происхождения.

Для прогнозирования потребления темного шоколада китайские исследователи определили 21 независимое отличие последовательности ДНК размером нуклеотид в геноме — однонуклеотидный полиморфизм. Затем ученые получили информацию более чем о 524 тысячах случаев ишемической болезни сердца (ИБС), фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности, инсульта, эссенциальной гипертензии (форма артериальной гипертензии, хроническое заболевание), неревматических пороков клапана сердца, неишемической кардиомиопатии, транзиторной ишемической атаки, венозной тромбоэмболии, инфаркта миокарда и тромбоза глубоких вен.

По результатам анализа выяснилось, что потребление темного шоколада не повлияло на риск развития всех перечисленных состояний, кроме эссенциальной гипертензии (отношение шансов составило 0,73) и венозной тромбоэмболии (0,69, но в этом случае причинно-следственную связь ученые не установили). 

«Темный шоколад действительно положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако патофизиологические механизмы, лежащие в основе возникновения и прогрессирования ССЗ, слишком сложны, предыдущие исследования выявили лишь отдельные факторы риска и определенные аспекты патогенеза ССЗ, на которые влияет употребление темного шоколада. Нельзя сделать вывод, что его употребление уменьшает вероятность разыития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому его пользы для сердечно-сосудистой системы может оказаться недостаточно», — предупредили кардиологи.

Тем не менее они рекомендовали людям, подверженным риску эссенциальной гипертензии, заменить нездоровые перекусы именно темным шоколадом (в составе должно быть от 55 до 70 процентов какао). Чтобы до конца прояснить причинно-следственную связь и подтвердить выводы, придется продолжать исследования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# гипертензия
# сердечно-сосудистая система
# сердечно-сосудистое заболевание
# флаванолы
# шоколад
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Старовозрастные леса и углерод
Русское географическое общество
Онлайн
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Атлас лососевых рыб России
Русское географическое общество
Москва
Лекция
24 Янв
700
Микробиологические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Космизм и последние астрономические открытия
Шанинка
Москва
Лекция
25 Янв
400
Животный мир Камчатки
Зоологический музей РАН
Москва
Экскурсия
25 Янв
Бесплатно
Время первых. Студенты космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Янв
700
Палеонтология – 2023. Выбираем действительно достойных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Янв
500
История древней Грузии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
25 Янв
Бесплатно
Как нам починить Землю? Геоинжиниринг в борьбе с изменением климата
Ельцин Центр
Екатеринбург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:57
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
Позавчера, 16:56
Юлия Трепалина

Глобальное исследование раскрыло ключевые факторы школьной успеваемости

Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.

Психология
# дети
# интеллект
# образование
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
Вчера, 10:46
Андрей

Жизнь на Земле могла зародиться в небольших щелочных озерах

Ученые из Вашингтонского университета проанализировали химический состав нескольких канадских щелочных озер и выяснили, что в таких экосистемах могла зародиться жизнь. Из-за климатических условий в озере Ласт-Ченс накапливаются фосфаты, необходимые для строительства РНК и ДНК, а высокая концентрация щелочей помогает накапливать в толще воды углерод, азот и прочие вещества, без которых не обойтись живым организмам.

Биология
# возникновение жизни
# зарождение жизни
# первичный бульон
# фосфаты
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
Вчера, 13:57
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
Позавчера, 16:56
Юлия Трепалина

Глобальное исследование раскрыло ключевые факторы школьной успеваемости

Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.

Психология
# дети
# интеллект
# образование
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
4 января
Александр Березин

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.

С точки зрения науки
# зумеры
# интеллект
# исследования
# экономика
Выбор редакции
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Удаленное общение вызвало необоснованное предубеждение к собеседнику

    Только что

  2. Потребление темного шоколада связали со сниженным риском двух сердечно-сосудистых заболеваний

    56 минут назад

  3. Телят китов уличили в воровстве чужого молока

    2 часа назад

  4. Судебные медики обнаружили общее между случаями поедания трупов людей их питомцами

    Вчера, 18:42
Выбор редакции

Как NASA собирается уничтожить МКС

14 января

Последние комментарии

Яков
2 часа назад
Ангару строят уже 30 лет. Многоразовые блоки будут доводить до ума еще столько же, если вообще начнут. История Роскосмоса с его начала, впечатляет

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Андрей Степанов, да Спектр РГ соглашусь. Но к Марсу, Луне, Венере и далёким планетам мы не летали за историю России которая 33 года и возможно не

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Babaika iz
3 часа назад
Такого добра у нас хватает своих

Ученые показали, как появляются тараканыУченые показали, как появляются тараканы

Андрей Степанов
3 часа назад
Serjo Djachkowski, да что, серьёзно не запустила? А как же Спектр-РГ?

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Milz Jux
3 часа назад
НУ офигеть описание причин людоедства у автора!! - подсудимый! зачем вы съели свою жену??? -ваша честь! я просто пытался ее разбудить - начал

Судебные медики обнаружили общее между случаями поедания трупов людей их питомцамиСудебные медики обнаружили общее между случаями поедания трупов людей их питомцами

Иван Колупаев
6 часов назад
Aлек сей Нии_pet, это Шпицберген и подземное хранилище где поддерживается низкая температура. Сомневаюсь что кто-то станет тратить на него

Создан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 летСоздан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 лет

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
, )

Искусственный интеллект решил проблему фолдинга белковИскусственный интеллект решил проблему фолдинга белков

Гена Пастухов
9 часов назад
Достаточно посмотреть на Россию, где фиг знает сколько городов потеряли от 1 до 100% населения, скажем за последние лет 50, и гадать ни о чём не надо

К 2100 году тысячи городов США могут стать «призраками»К 2100 году тысячи городов США могут стать «призраками»

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
ИванКолупаев, конечно востребованы! благодарю за источник новостей, но пользуюсь теперь более другими, (из российских весьма неплохи iXBT,) а что за

Создан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 летСоздан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 лет

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
Djachkowski, вот этот? https://hdpic.club/uploads/posts/2022-01/thumbs/1642000674_29-hdpic-club-p-mnogorazovii-rossiiskii-korabl-58.jpg таких концептов довольно много было, вот неплохой текст о

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
Иван Ко, может и так, но скорей всего нужна какая-то полезная нагрузка для испытаний "Ангары", и заодно навигацию обкатать собственной выделки:

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

DEN KOR
9 часов назад
Олег Чанпалов, Олег, твоя мысль не богата! в любом случае! сходи в церковь!

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
Горностаева, не "Флиппер" а "Клипер", вот он: https://topcor.ru/uploads/posts/2019-03/1552629339_cliper210.jpg (что в нём "уродливого"?)

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
Алиса-стаева, полноте, во-1 не "Ураган", а "Буран" https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/CCCP_Buran.png/167px-CCCP_Buran.png вот он кстати с "Энергией" - по сравнению с

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
Рон-дерево, ирония понятна, но здесь немало злобных шершней, готовых воспользоваться перестроечными неприятностями страны, Вы уж учитывайте

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Affidavit Donda
10 часов назад
. Придержите подобные словеса для мамкиных "патриотов". Что сказать-то пытаетесь?

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Zhe Sh
10 часов назад
О! На naked-science котиков и песиков подвезли. Разгружай!😁

Судебные медики обнаружили общее между случаями поедания трупов людей их питомцамиСудебные медики обнаружили общее между случаями поедания трупов людей их питомцами

Татьяна Кальницкая
10 часов назад
Д. Kuрueнко, извините, я никак не могу найти прямой связи между недобором студентов в отдельном ВУЗе отдельного региона на непопулярную, в силу

Студенты перестали быть умнее остальных членов обществаСтуденты перестали быть умнее остальных членов общества

Виктор Ларионов
10 часов назад
Иван Колупаев, так а что в этом плохого: «Среди преимуществ конструкции называют ее многоразовость, отсутствие необходимости в

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Татьяна Кальницкая
11 часов назад
Так. Ладно. Возможно, я совсем не внимательная. Так какой современный напиток похож на древнеримское вино? Вывод, получился: начали за здравие,

Археологи узнали вкус и запах древнеримского винаАрхеологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить