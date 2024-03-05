Ученые узнали, как представители разных культур воспринимают музыкальные ритмы

Международная группа исследователей выяснила, как наш мозг воспринимает музыкальные ритмы. Оказалось, что это отчасти зависит от того, к какой культуре вы принадлежите, а отчасти — универсально для всех людей.

Музыка, как и язык, состоит из комбинаций дискретных элементов. Музыкальные ноты сгруппированы в «фразы» и описываются в терминах разделенных во времени интервалов. В западной музыке такие интервалы непроизвольны и часто определяются целыми соотношениями частот или длительностей. Большинство исследований восприятия музыки проводилось с участием представителей из Западной Европы или Северной Америки. Поэтому то, как воспринимают музыку другие культуры, остается менее изученной областью.

Ученые из Института эмпирической эстетики Макса Планка (Германия), университетов Осло (Норвегия), Западного Онтарио, Макмастера (Канада), Брандейса (США), Венского (Австрия), Китайского университета Гонконга (Китай), Королевского технологического института (Швеция) и других научных организаций решили изучить этот вопрос более тщательно. Они провели исследование в 39 группах участников из 15 стран (из Северной и Южной Америки, Европы, Африки и Азии), а свои выводы представили в журнале Nature Human Behavior.

Надо сказать, что это исследование выросло из другого — менее масштабного, проведенного в 2017 году частично теми же учеными. Тогда они сравнивали восприятие ритма у слушателей из США и традиционных сообществ, проживающих в лесах Амазонки в Боливии. Чтобы измерить то, как участники воспринимают музыкальный ритм, ученые разработали задание, в котором проигрывали случайно сгенерированную серию из четырех тактов, а затем просили слушателей воспроизвести услышанное.

После нескольких раз таких повторений у участников стали доминировать внутренние интерпретации музыки. Выяснилось, что большинство производимых ритмов слушателей из США имели временные интервалы, связанные с простыми целыми числами: 1:1:2 и 2:3:3, наиболее распространенными в музыкальных произведениях западных культур. Участники из Боливии тоже воспроизводили простые целые соотношения, но они отличались от ритмов западной музыки и, вероятно, соответствовали тем мелодиям, к которым они привыкли.

Точно также, как и в своем первоначальном исследовании, ученые обнаружили, что в каждой протестированной ими группе люди были склонны воспринимать простые целые численные соотношения музыкального ритма. Но не во всех из них наблюдались одинаковые соотношения. Так, участники из Северной Америки и Западной Европы демонстрировали склонность к одним ритмам, а добровольцы из Турции, Мали, Болгарии, Ботсваны — к другим (2:2:3). При этом универсальным для всех культур был, например, ритм, разделенный равными или почти равными временными интервалами (1:1:1 или 1:1:2).

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