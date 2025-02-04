Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Для болеутоляющего эффекта музыки оказался важен особый темп
При использовании музыки в качестве гипалгезивного, то есть снижающего чувствительность к боли средства, ее чаще выбирают интуитивно, не опираясь на научное понимание того, как базовые характеристики мелодии влияют на восприятие болевых ощущений. В новом исследовании психологи и неврологи проследили, как основной элемент музыки — темп — влияет на ее способность облегчать боль.
В последние годы растет научный интерес к применению музыки для ослабления болевого синдрома при разных состояниях, в том числе у страдающих болезнью Паркинсона, при восстановлении после хирургических операций, у постинсультных пациентов и так далее.
Вместе с тем группа ученых из Университета Макгилла (Канада) заметила, что работ, которые детально рассматривали бы конкретные параметры музыки с целью понять ее воздействие на мозг, очень немного. В сотрудничестве с коллегой из Гейдельбергского университета Рупрехта-Карла (Германия) они решили восполнить пробел. Статью об этом исследовании опубликовал журнал Pain.
Считается, что успокаивающая или расслабляющая музыка лучше всего снимает боль, но канадским специалистам такое описание показалось недостаточно точным. Они допустили, что ключевую роль играет темп, то есть скорость исполнения музыки.
Из научной литературы известно, что у каждого человека есть свой определенный ритм, который ему наиболее созвучен и комфортен. Это касается речи, пения игры на музыкальных инструментах и даже простого отбивания такта под музыку. В прошлых исследованиях для обозначения этого понятия, которое также связывают с циркадными ритмами, ввели термин spontaneous production rate (SPR). На русский язык его можно перевести как спонтанный ритм.
Ученые из Университета Макгилла предположили, что синхронизация музыкального темпа с индивидуальным спонтанным ритмом человека может усилить гипалгезивное действие мелодии. Для проверки гипотезы провели эксперимент с участием 60 человек, среди которых были музыканты.
У испытуемых вызывали болевые ощущения с помощью кратковременного термического воздействия на кожу предплечья. При этом участники находились в тишине либо им давали слушать мелодию с разными вариантами темпа.
Предварительно у каждого человека определили его индивидуальный спонтанный ритм. Для этого добровольцев попросили отбить с удобной для них скоростью ритм известной английской колыбельной Twinkle, Twinkle, Little Star. В серии дальнейших тестов темп звучавшей мелодии в одном случае меняли так, чтобы он соответствовал SPR, а в двух других ускоряли или замедляли на 15%. После каждого из 12 блоков тестов участники оценивали уровень боли. В максимальном варианте ее интенсивность была сравнима с ощущением от прикосновения кружки с горячим напитком.
В итоге выяснилось, что по сравнению с контрольным условием — тишиной — звучание любого типа музыки снижало восприятие боли. Однако участники ниже всего оценивали силу боли, когда мелодии звучали в темпе, соответствующем их индивидуальному спонтанному ритму.
Таким образом, эксперимент показал, что музыка с персонализированными вариантами темпа может эффективнее влиять на восприятие боли. В дальнейших исследованиях ученые хотят подтвердить выводы, измерив нейронную активность мозга при прослушивании музыки с помощью электроэнцефалографии. Также планируются тесты с людьми, испытывающими хроническую боль, или пациентами после медицинских процедур.
Специалисты фармацевтического колледжа Университета Нью-Мексико (США) провели исследование, подтвердившее рост концентрации микро- и нанопластика в окружающей среде за последние полвека в геометрической прогрессии. Ученые применили новые методы анализа тканей человеческих органов, позволяющие обнаружить крошечные фрагменты частиц.
Ежедневное употребление одного грамма омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) способно замедлить биологическое старение. Это показал ретроспективный анализ результатов клинических испытаний, в которых поучаствовали более 700 пожилых людей. Также исследователи выяснили, что позволяет усилить положительный эффект добавки.
Ученые неоднократно подходили к произведениям искусства со своими инструментами и концепциями в поисках скрытых авторских замыслов. Иногда находят на картинах редкие природные явления или законы физики, которые еще не были достаточно сформулированы. В новой статье группа исследователей проанализировала путешествия Одиссея в классической поэме Гомера и нашла, что автор следовал фундаментальным идеям устройства Вселенной, которым подчиняются физические и математические системы.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
В Северной Ирландии обнаружили ранее неизвестный вид паразитических грибов, управляющий пауками. Заметили зараженных членистоногих случайно — во время съемок передачи BBC Winterwatch.
Немецкие и греческие исследователи обнаружили, что уже в 3200 году до нашей эры осадочные отложения в греческих болотах содержали тяжелые металлы. Речь идет о самых старых следах такого рода, когда-либо зафиксированных учеными. Результаты нового исследования заставляют существенно пересмотреть историю региона.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Почему Россия тридцать лет не может найти замену Ан-2 — и сможет ли вообще?
Алкоголь снижает смертность… или повышает? Почему ученые спорят и кто из них прав
5 вещей быстрее света
Японская «самоликвидация» коронавируса или «ликвидация по-московски»: почему в России они невозможны
Баллистика над Кваджалейном
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии