Для болеутоляющего эффекта музыки оказался важен особый темп

При использовании музыки в качестве гипалгезивного, то есть снижающего чувствительность к боли средства, ее чаще выбирают интуитивно, не опираясь на научное понимание того, как базовые характеристики мелодии влияют на восприятие болевых ощущений. В новом исследовании психологи и неврологи проследили, как основной элемент музыки — темп — влияет на ее способность облегчать боль.

В последние годы растет научный интерес к применению музыки для ослабления болевого синдрома при разных состояниях, в том числе у страдающих болезнью Паркинсона, при восстановлении после хирургических операций, у постинсультных пациентов и так далее.

Вместе с тем группа ученых из Университета Макгилла (Канада) заметила, что работ, которые детально рассматривали бы конкретные параметры музыки с целью понять ее воздействие на мозг, очень немного. В сотрудничестве с коллегой из Гейдельбергского университета Рупрехта-Карла (Германия) они решили восполнить пробел. Статью об этом исследовании опубликовал журнал Pain.

Считается, что успокаивающая или расслабляющая музыка лучше всего снимает боль, но канадским специалистам такое описание показалось недостаточно точным. Они допустили, что ключевую роль играет темп, то есть скорость исполнения музыки.

Из научной литературы известно, что у каждого человека есть свой определенный ритм, который ему наиболее созвучен и комфортен. Это касается речи, пения игры на музыкальных инструментах и даже простого отбивания такта под музыку. В прошлых исследованиях для обозначения этого понятия, которое также связывают с циркадными ритмами, ввели термин spontaneous production rate (SPR). На русский язык его можно перевести как спонтанный ритм.

Ученые из Университета Макгилла предположили, что синхронизация музыкального темпа с индивидуальным спонтанным ритмом человека может усилить гипалгезивное действие мелодии. Для проверки гипотезы провели эксперимент с участием 60 человек, среди которых были музыканты.

У испытуемых вызывали болевые ощущения с помощью кратковременного термического воздействия на кожу предплечья. При этом участники находились в тишине либо им давали слушать мелодию с разными вариантами темпа.

Предварительно у каждого человека определили его индивидуальный спонтанный ритм. Для этого добровольцев попросили отбить с удобной для них скоростью ритм известной английской колыбельной Twinkle, Twinkle, Little Star. В серии дальнейших тестов темп звучавшей мелодии в одном случае меняли так, чтобы он соответствовал SPR, а в двух других ускоряли или замедляли на 15%. После каждого из 12 блоков тестов участники оценивали уровень боли. В максимальном варианте ее интенсивность была сравнима с ощущением от прикосновения кружки с горячим напитком.

В итоге выяснилось, что по сравнению с контрольным условием — тишиной — звучание любого типа музыки снижало восприятие боли. Однако участники ниже всего оценивали силу боли, когда мелодии звучали в темпе, соответствующем их индивидуальному спонтанному ритму.

Таким образом, эксперимент показал, что музыка с персонализированными вариантами темпа может эффективнее влиять на восприятие боли. В дальнейших исследованиях ученые хотят подтвердить выводы, измерив нейронную активность мозга при прослушивании музыки с помощью электроэнцефалографии. Также планируются тесты с людьми, испытывающими хроническую боль, или пациентами после медицинских процедур.

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