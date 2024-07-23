Представители секс-меньшинств вдвое чаще бывают эпилептиками

Список заболеваний, которым подвержены люди, относящие себя к сексуальным и гендерным меньшинствам, расширяется. Новое исследование показало, что случаи эпилепсии у них встречаются вдвое чаще, чем в остальной популяции.

Ученые не впервые обращают внимание на распространенность неврологических и психических расстройств у секс-меньшинств. В одной из прошлых научных работ, например, отмечалось, что у трансгендеров как минимум втрое чаще, чем у обычных людей, выявляли аутизм. Также нецисгендерные респонденты в среднем в два-три раза чаще сообщали о таких диагнозах, как «синдром дефицита внимания и гиперактивности», «депрессия», «обсессивно-компульсивное и биполярное расстройства», «нарушение обучаемости» и «шизофрения».

В свежем исследовании группа неврологов из США и Канады сосредоточилась на эпилепсии, одном из самых распространенных неврологических заболеваний. По оценкам ВОЗ, в мире ею страдают приблизительно 50 миллионов человек.

При этой патологии из-за избыточной активности нейронов головного мозга нервным центрам и мышцам тела поступают хаотичные сигналы. Это вызывает повторяющиеся приступы: тело сводит судорогами, человек может терять сознание, возникают провалы в памяти.

В работе, опубликованной в журнале JAMA Neurology, медики рассмотрели данные более чем 27 тысяч американцев, которые участвовали в Национальном опросном обследовании здоровья (National Health Interview Survey, NHIS) в 2022 году. В его рамках респонденты наряду с демографическими сведениями сообщили о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также о наличии или отсутствии эпилепсии, частоте припадков и принимаемом лечении.

Анализ данных показал, что активная эпилепсия наблюдалась у 1,2% населения. Под этим термином понимается то, что у человека диагностировали заболевание и за последний год он перенес более одного приступа или в настоящее время принимает противосудорожные препараты.

Также исследователи обнаружили, что среди секс-меньшинств доля эпилептиков выше, достигая в этой части выборки 2,4%. Даже после поправок на возраст, этническую принадлежность, уровень дохода и образования распространенность активной эпилепсии у них оказалась вдвое больше, чем у гетеросексуальных цисгендерных людей.

В заключении авторы отметили, что выявленная предрасположенность сексуальных меньшинств к эпилепсии, вероятно, обусловлена комплексом причин, связанных с биологическими и психосоциальными факторами, которые характерны именно для этой группы населения. Как и в других подобных исследованиях, ученые заявили, что из-за повышенной уязвимости здоровья люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью нуждаются в большем внимании медиков.

Добавим, что доля подростков в США, причисляющих себя к сексуальным меньшинствам, в том числе к трансгендерам, быстро растет. На этом фоне американские специалисты все чаще проводят исследования о том, как принадлежность к этой группе влияет на психическое и физическое здоровье людей.

Выводы, к которым приходят медики, неутешительны. Например, недавно выяснилось, что у трансгендеров цирроз встречался вдвое чаще. Распространенность болезни у них составила 1285 случаев на 100 тысяч человек против 561 случая на 100 тысяч в остальной популяции.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.