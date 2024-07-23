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39 минут назад
Юлия Трепалина
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Представители секс-меньшинств вдвое чаще бывают эпилептиками

3.7

Список заболеваний, которым подвержены люди, относящие себя к сексуальным и гендерным меньшинствам, расширяется. Новое исследование показало, что случаи эпилепсии у них встречаются вдвое чаще, чем в остальной популяции.

Медицина
# заболеваемость
# здоровье
# сексуальные меньшинства
# трансгендеры
# эпилепсия
Элтон Джон
Среди известных людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, имеющих эпилепсию, — британский певец Элтон Джон / © ANTARA, Shutterstock

Ученые не впервые обращают внимание на распространенность неврологических и психических расстройств у секс-меньшинств. В одной из прошлых научных работ, например, отмечалось, что у трансгендеров как минимум втрое чаще, чем у обычных людей, выявляли аутизм. Также нецисгендерные респонденты в среднем в два-три раза чаще сообщали о таких диагнозах, как «синдром дефицита внимания и гиперактивности», «депрессия», «обсессивно-компульсивное и биполярное расстройства», «нарушение обучаемости» и «шизофрения».

В свежем исследовании группа неврологов из США и Канады сосредоточилась на эпилепсии, одном из самых распространенных неврологических заболеваний. По оценкам ВОЗ, в мире ею страдают приблизительно 50 миллионов человек.

При этой патологии из-за избыточной активности нейронов головного мозга нервным центрам и мышцам тела поступают хаотичные сигналы. Это вызывает повторяющиеся приступы: тело сводит судорогами, человек может терять сознание, возникают провалы в памяти.

В работе, опубликованной в журнале JAMA Neurology, медики рассмотрели данные более чем 27 тысяч американцев, которые участвовали в Национальном опросном обследовании здоровья (National Health Interview Survey, NHIS) в 2022 году. В его рамках респонденты наряду с демографическими сведениями сообщили о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также о наличии или отсутствии эпилепсии, частоте припадков и принимаемом лечении.

Анализ данных показал, что активная эпилепсия наблюдалась у 1,2% населения. Под этим термином понимается то, что у человека диагностировали заболевание и за последний год он перенес более одного приступа или в настоящее время принимает противосудорожные препараты.

Также исследователи обнаружили, что среди секс-меньшинств доля эпилептиков выше, достигая в этой части выборки 2,4%. Даже после поправок на возраст, этническую принадлежность, уровень дохода и образования распространенность активной эпилепсии у них оказалась вдвое больше, чем у гетеросексуальных цисгендерных людей.

В заключении авторы отметили, что выявленная предрасположенность сексуальных меньшинств к эпилепсии, вероятно, обусловлена комплексом причин, связанных с биологическими и психосоциальными факторами, которые характерны именно для этой группы населения. Как и в других подобных исследованиях, ученые заявили, что из-за повышенной уязвимости здоровья люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью нуждаются в большем внимании медиков.

Добавим, что доля подростков в США, причисляющих себя к сексуальным меньшинствам, в том числе к трансгендерам, быстро растет. На этом фоне американские специалисты все чаще проводят исследования о том, как принадлежность к этой группе влияет на психическое и физическое здоровье людей.

Выводы, к которым приходят медики, неутешительны. Например, недавно выяснилось, что у трансгендеров цирроз встречался вдвое чаще. Распространенность болезни у них составила 1285 случаев на 100 тысяч человек против 561 случая на 100 тысяч в остальной популяции.

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Медицина
# заболеваемость
# здоровье
# сексуальные меньшинства
# трансгендеры
# эпилепсия
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Комментарии

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1 Комментарий
Татьяна Кальницкая
Татьяна Кальницкая
4 минуты назад
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Эпилепсия чаще, аутизма - больше, цирроз страшнее... А ещё они болеют гриппом в 100500 раз больше, особенно если их всех собрать в одном закрытом помещении и держать без вентиляции сутки. Крайности удивляют, что с одной стороны, что с другой. При этом в статьях есть отсылки на исследование генетических нарушений у таких людей, но это никому не интересно, ни одна сторона, ни другая это выносить обществу не хотят, хотя вот это реальная проблема - принятие таких людей. Потому что тогда одной стороне придется признать, что большая их часть просто дурью мается откровенно, и им придется пойти со своими "особенностями" в пешее эротическое путешествие, а второй, - что да, существуют люди, которых сложно назвать женщиной или мужчиной, и это обусловлено генетически и, часто, это можно прямо глазами увидеть.
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Татьяна Кальницкая
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Эпилепсия чаще, аутизма - больше, цирроз страшнее... А ещё они болеют гриппом в 100500 раз больше, особенно если их всех собрать в одном закрытом

Представители секс-меньшинств вдвое чаще бывают эпилептикамиПредставители секс-меньшинств вдвое чаще бывают эпилептиками

Ромыч Дремыч
28 минут назад
Интересно, почему Королев боялся не получить финансирование и занижал стоимость своей более дешевой ракеты, в то время, как Глушко удалось

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Александр Березин
28 минут назад
Иван, "Александр, лучше иметь дорогую, неэффективную, но летающую ракету чем иметь дешевую и передовую, но совершенно не рабочую." Н-1 в 74-м не была

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Дмитрий Белов
50 минут назад
А зачем, если с самолета уже 100500 лет делается всё то же самое

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, лучше иметь дорогую, неэффективную, но летающую ракету чем иметь дешевую и передовую, но совершенно не рабочую. И да экономия например

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Виктор Ларионов
3 часа назад
> Затем измеряли баланс — разницу между потребленным и поступающим кислородом — и обнаружили избыток [чего?]. > Для реакции выделения

Геологи обнаружили «темный кислород» на океанском днеГеологи обнаружили «темный кислород» на океанском дне

Дмитрий Черваков
3 часа назад
Vlad, неудачная выборка. В данном случае, процент людей с iq выше 100 на долю населения, был бы более репрезентативен. Плюс iq - это тест на решение задач,

Последнее время ученые продвигают мысль о том, что человеческий мозг за последние примерно 20 тысяч лет стал меньше, и вследствие этого мы стали глупее. Но мой телефон куда совершеннее, чем устройство, что использовалось для отправки в космос первого человека. То, что ранее занимало пару комнат — сейчас у меня в ладони. Что, если мозг, даже если и становится меньше, то просто проходит эволюционную оптимизацию без ущерба для его качества?Последнее время ученые продвигают мысль о том, что человеческий мозг за последние примерно 20 тысяч лет стал меньше, и вследствие этого мы стали глупее. Но мой телефон куда совершеннее, чем устройство, что использовалось для отправки в космос первого человека. То, что ранее занимало пару комнат — сейчас у меня в ладони. Что, если мозг, даже если и становится меньше, то просто проходит эволюционную оптимизацию без ущерба для его качества?

Александр Березин
3 часа назад
Руслан, "- Почему Луна называется "Селен" " Так она так и не называется. В тексте она называется либо Луной, либо Селеной -- но нигде не "Селен". "Чё

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Александр Березин
3 часа назад
Фима, я взял данные официальных архивных документов, признанных и опубликованных Россией. Никаких других валидных архивных документов по этой

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Шивцов Константин
3 часа назад
Интересно сколько живёт этот спутник

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Тимур Норматов
4 часа назад
Pendus, нет. Максимальное разрешение в монохроме всего 82 см

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Тимур Норматов
4 часа назад
Разрешение в монохроме всё равно хуже в два раза, чем у GeoEye-1

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

женя Воробьев
5 часов назад
На материнскую плату похоже

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

pavel malinovskiy
5 часов назад
Pendus, входящие в систему А135 - орбитальные перехватчки, расположены на.земле, и учитывая давно истекшие гарантийные сроки не факт , что могут

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Твоя Боль
5 часов назад
Сергей, не понимаю как бы население шарика жило без ваших умнейших изречений, наверное скатилось до пищерного состояния🤣 Отнесись проще к людям

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Твоя Боль
5 часов назад
Stanislaw, почему мы глупыши(вы отнесли себя к наивысшей касте) должи читать ваши шидеры, короны не давят??

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Руслан Ахметов
6 часов назад
1 - Почему Луна называется "Селен" ? Чё статью писал американец? 1 - Почему автор умолчал про Челомея и сына Хрущева, который работал у него? Именно он

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Pendus Igor
6 часов назад
Н., из чего собрали эти спутники, из дерьма и палок? Последний репортаж о строительстве спутников в россии ошеломил, не грандиозностью а абсолютной

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Stanislaw Ruschkow
7 часов назад
Андрей, Вы про какую палку вспомнили? Видимо про ту, которой Вас в детстве по голове ударили. Вот результат - все должны "наслаждаться" Вашими

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Valery Tishenko
12 часов назад
Иван, За державу обидно, так и есть. Но создать группировку в 30к+ спутников мы не можем. Это факт. И сабж с такой детализацией снимков мы создать

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