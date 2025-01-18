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52 минуты назад
Александр Березин
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Волосы Вероники превратили напряженность с постоянной Хаббла в космологический кризис

5.4

Скорость расширения Вселенной разными методами измерения получается разной. Причем, как показывает новая работа, это нельзя объяснить ошибками в измерениях. Совместить новые данные со стандартной космологической моделью не получается, что поднимает вопрос о ее пересмотре. «Наша модель космологии может быть сломана», — утверждает ведущий автор новой работы.

Астрономия
# космология
# напряженность Хаббла
# сверхновые типа Ia
Скопление Волос Вероники занимает дюжину градусов на земном небе. Новые данные по сверхновым оттуда усугубляют напряженность Хаббла и означают полноценный кризис стандартной космологической модели / © Wikimedia Commons

Ученым достоверно известно, что наша Вселенная расширяется. Это зафиксировано разными методами: например, по анализу особенностей реликтового излучения (древностью в 13,8 миллиардов лет) или по яркости «стандартных свечей», сверхновых типа Ia, которые почти всегда имеют одинаковую энергию взрыва. Раз энергия одинакова, то идентична и яркость. Сопоставляя эту яркость с расстоянием до далеких галактик, астрономы могут выяснить и скорость расширения пространства между Землей и наблюдаемой галактикой.

Проблема в том, что эти методы дают очень разные скорости расширения Вселенной. По реликтовому излучению она расширяется со скоростью 67,4 километров в секунду на один мегапарсек пространства (один мегапарсек — это 3,26 миллиона световых лет). А по сверхновым — как минимум на 73 километра в секунду. Разница в несколько километров в секунду кажется небольшой. Но если мы учтем, что диаметр Вселенной в районе 100 миллиардов световых лет (десятки тысяч мегапарсек), то получится, что речь идет о существенном расхождении.

В научной литературе его принято называть «напряженностью Хаббла». Долго время расхождение списывали на недостатки метода измерения по сверхновым. Мол, когда сверхновая находится где-то далеко, дистанция до этого района может быть определена недостаточно точно, отсюда и расхождения с методом, основанном на анализе реликтового излучения.

Теперь группа американских астрономов во главе с Дэном Скольником (Dan Scolnic) опубликовала в The Astrophysical Journal Letters результаты наблюдений за сверхновыми в галактическом скоплении Волосы Вероники. Это сравнительное крупное скопление объемом в три тысячи кубических мегапарсек.

Авторы работы изучили яркость 13 сверхновых типа SN Ia из этого скопления. Затем они обратились к расстоянию до них, определенному другими методами (с помощью Dark Energy Spectroscopic Instrument). В результате у них получилась скорость расширения Вселенной в 76,5 километра в секунду, то есть такая же, как в более ранних работах по сверхновым. Принципиальное отличие новой работы от прежних в том, что она касается сравнительно близких к нам галактик и сверхновых, причем тех, расстояние до которых хорошо определено астрономами. Сомневаться в цифре скорости расширения Вселенной на основе этих данных уже чрезвычайно затруднительно.

Осознают это и сами авторы новой работы. Дэн Скольник в комментарии для прессы отметил: «Напряженность [Хаббла] теперь превратилась в кризис… Это говорит, до некоторой степени, что текущая космологическая модель может быть сломана. Мы в точке, где оказываем серьезное давление на модели, которые использовались в последние 25 лет, и видим, что концы не сходятся с концами. Такая ситуация может изменить то, как мы представляем Вселенную, и это восхитительно».

Работа Скольника и соавторов не подвергает сомнению скорость расширения Вселенной, какой ее рассчитали на основе реликтового излучения. Ученые лишь отмечают, что скорость расширения пространства-времени, которая зафиксирована для реликтового излучения не совпадает с той, что зафиксирована для Волос Вероники, лежащих примерно в ста мегапарсеках (около 320 миллионов световых лет) от нас.

Ранее Naked Science уже отмечал, что так называемое напряжение Хаббла беспокоит космологов в основном потому, что Стандартная космологическая модель предполагает: скорость расширения Вселенной не должна серьезно меняться со временем. Однако другие модели — в частности, пульсирующая Вселенная Николая Горькавого — не только не входит в противоречие с напряжением Хаббла, но и требует его существования. В модели Вселенной по Горькавому скорость ее расширения до определенного момента будет нарастать. То есть в ее рамках вполне логично, что расширение пространства-времени 13,8 миллиардов лет назад шло с меньшей скоростью, чем треть миллиарда лет назад, в Волосах Вероники.

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Астрономия
# космология
# напряженность Хаббла
# сверхновые типа Ia
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Комментарии

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2 Комментария
Sam Dowson
Sam Dowson
36 минут назад
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0
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Так ведь напряжённость вроде объяснили, не? В войдах постоянная Хаббла одна, в скоплениях другая.
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-
0
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    2 минуты назад
    -
    0
    +
    Sam, такое предположение высказывалось, но оно основано на ряде предположений, которые в настоящее время проверить нельзя. Кроме того, с ним та проблема, что для более близких скоплений (те же Волосы Вероники) постоянная Хаббла оказывается чуть больше, чем для более далеких.
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Александр Березин
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Иван Колупаев
27 минут назад
Max, на этой "операции по сдерживанию" уже погибло больше народу чем во время войны в Афганистане и двух чеченских вместе взятых. Съездил бы сам да

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

Sam Dowson
36 минут назад
Так ведь напряжённость вроде объяснили, не? В войдах постоянная Хаббла одна, в скоплениях другая.

Волосы Вероники превратили напряженность с постоянной Хаббла в космологический кризис

Игорь Коняшов
1 час назад
S., да кто ж спорит. Тут была статья по этому вопросу. Суммарное количество жертв при текущем уровне арсеналов оценивается в 200-250 миллионов, это

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Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
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Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
На обломках Советского Союза Александр выгребаем. Вы же не так глупы что бы не понять эту мысль. Не понятно зачем ёрничанете только.

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Вячеслав
2 часа назад
Сергей, прямо сто лет? СССР планировал выполнить пилотируемый облет Марса в 70-х. И сделали бы, если не подковерные игры. До ума довели Н-1, довели

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Sirius X
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