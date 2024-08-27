Психологи объяснили, почему современные дети не могут сосредоточиться на задании

Многие дети вне зависимости от когнитивных способностей обращают внимание на большее количество информации, чем нужно для решения конкретной задачи. Взрослые, как правило, связывают это с низким уровнем развития, рассеянностью, неумением отделить важное от неважного. Однако, выяснили психологи из США, такое «отсутствие фокусировки» — один из этапов формирования памяти.

Считается, что современные дети воспринимают информацию не так, как представители старших поколений в их возрасте. Поэтому и проблемы, которые у них возникают в школе, отличаются от того, с чем сталкивались родители, бабушки и дедушки. По данным исследования Алекса Куигли, специалиста в области педагогики, сложности с концентрацией обусловлены плохо развитой рабочей памятью и неумением планировать время.

Специалисты из Университета штата Огайо в США в рамках нескольких научных работ выяснили, что дело не столько в низком уровне развития рабочей памяти, сколько в ее неполной сформированности. Последнюю статью, в которой объясняется этот вывод, опубликовал журнал Psychological Science.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали взрослые вместе со своими детьми 4-6 лет, суммарно 201 человек. Каждому из них показали изображения двух существ, напоминающих внешне птиц, — их обозначали именами Хиби и Гора. Каждому из этих существ были свойственны уникальны сочетания цветов и форм рогов, головы, клюва, туловища, крыльев, лап и хвоста. По внешнему виду шести из семи частей тела можно было узнать Хиби или Гору с вероятностью 66%, но облик хвоста позволял идентифицировать существо точно.

Далее дети и взрослые увидели картинки, на которых изображенное существо было закрыто: чтобы понять, кто это, разрешалось открывать по одной части тела за одно нажатие кнопки. Нужно было определить, Хиби или Гора на экране, нажимая кнопку как можно меньше раз.

Хотя участники исследования вне зависимости от возраста быстро поняли, что для выполнения задачи им достаточно посмотреть на хвост, они вели себя по-разному. Взрослые сразу открывали хвост и обходились одним нажатием кнопки. Дети, даже когда осознанно в первую очередь смотрели на хвост, могли открывать и другие части тела, делая дополнительные шаги.

Ученые допустили, что маленьким участникам исследования просто нравится нажимать на кнопку, поэтому изменили условия эксперимента. На новом этапе появилась кнопка «Экспресс», которая позволяла посмотреть на все существо целиком. Когда дети стали выбирать в основном ее, стало ясно, что до этого они делали дополнительные шаги не ради забавы.

«Дети узнали, что существо можно определить по одной части тела, но могли переживать, что не все запомнили верно. Их рабочая память все еще находится на стадии формирования. Они хотели устранить неопределенность, изучая другие части тела, чтобы понять, соответствует ли действительность их представлению о каждом из двух существ», — предположили авторы статьи.

По словам исследователей, по мере развития рабочей памяти дети становятся увереннее в своей способности долго сохранять нужную информацию и начинают действовать так же, как взрослые. Однако полученные результаты важно подтвердить в дальнейших исследованиях.

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