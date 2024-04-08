«Следящие глаза» снизили честность ответов в онлайн-опросе

Из прошлых психологических исследований известно, что изображения глаз способны влиять на людей, подталкивая к более честному и социально приемлемому поведению. Однако недавний эксперимент в Китае показал, что в случае онлайн-опросов эффект может быть обратным.

Феномен, известный в психологии под названием «эффект следящих глаз», широко используют для сдерживания девиантного, то есть нарушающего принятые нормы, поведения и снижения преступности в общественных местах. Он предполагает, что люди менее склонны к антисоциальным поступкам и чаще проявляют альтруизм, когда за ними наблюдают или когда им просто кажется, что на них смотрят. В действительности следить за людьми при этом не обязательно: создать соответствующее ощущение можно, только намекнув на возможное наблюдение с помощью фотографий или изображений глаз.

Коллектив ученых из нескольких китайских и американских вузов решил проверить, можно ли за счет «эффекта следящих глаз» повысить честность респондентов в онлайн-опросах, которые сегодня распространены в мире. Это серьезная проблема, ведь недостоверные ответы в опросных интернет-исследованиях, особенно по медицинской тематике, создают риски искажения данных и получения невалидных результатов.

Для эксперимента исследователи с помощью китайского сервиса для проведения онлайн-опросов Sojump привлекли 1655 взрослых жителей КНР. Участников случайным образом разделили на четыре группы. Вошедшим в первую и третью предложили сообщить свою группу крови. Об этом же попросили остальных участников, но дополнительно им сказали, что можно пропустить остальную часть опроса, если у них группа крови AB (IV). Таким образом экспериментаторы создали соблазн указать недостоверные сведения, чтобы быстрее пройти опрос.

Фотография «следящих глаз», использованная в эксперименте / © Tianyu Guo et al.

Кроме того, половине добровольцев (участники из третьей и четвертой групп) перед ответом на несколько секунд показывали фотографию глаз. Предполагалось, что наблюдающий взгляд должен способствовать большей честности респондентов.

Эксперимент не выявил значимых различий по частоте ответов с группой крови AB среди испытуемых, не имевших мотива искажать данные, вне зависимости от того, видели они перед ответом фото глаз или нет.

Тем не менее «эффект следящих глаз» проявился — только не так, как рассчитывали ученые. Участники, которым сказали о возможности пропустить часть опроса, чаще указывали, что у них группа крови AB, в особенности если предварительно видели фотографию наблюдающих глаз.

«Эффект оказался полностью противоположным. Похоже, впечатление от изображения „следящих глаз“ было настолько неприятным, что респонденты, видевшие их, гораздо чаще давали недостоверный ответ, просто чтобы поскорее завершить опрос», — отметил в комментарии PsyPost один из авторов исследования Стивен В. Пэн (Stephen W. Pan).

Еще одна интересная тенденция, которую заметили ученые, состояла в том, что испытуемые с наиболее низким уровнем образования чаще сообщали о группе крови АВ, когда для этого был мотив. Впрочем, небольшое число малообразованных участников не позволило исследователям сделать вывод о статистически значимой корреляции.

Наряду с недостаточным разнообразием выборки в плане уровня образования еще одним ограничением исследования стало то, что в нем участвовали только жители Китая. К тому же стимул к искажению данных, связанный с ускоренным завершением опроса, а не с денежным вознаграждением по его итогам, мог быть недостаточно сильным. Авторы пообещали учесть недочеты в будущих исследованиях.

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