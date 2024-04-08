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ТюмГУ
3

Географ ТюмГУ проанализировал иерархию туристических зон России

4.3

Ученый ТюмГУ узнал, какие туристические места россияне предпочитают больше, чем другие. Он также выяснил, что нужно сделать, чтобы развить потенциал тех или иных зон.

ТюмГУ
# Горный Алтай
# Кавказ
# Крым
# Россия
# Туризм
Гора Белуха. Горный Алтай
Гора Белуха. Горный Алтай / © Getty images

Концептуальные основы эффективного размещения хозяйства и населения в географическом пространстве были заложены в трудах классиков штандортных теорий (размещения производства). Теория центральных мест обосновала оптимальную каркасно-сетевую структуру размещения населенных пунктов, способствующую эффективному управлению территорией и обеспечению доступа населения к объектам сферы услуг, а также улучшающую экономическое взаимодействие между производственными объектами за счет оптимизации транспортных коммуникаций.

Важным элементом этой теории было положение о иерархичности «кристалеровской решетки», предполагающее наличие нескольких соподчиненных уровней каркасно-сетевой структуры территории. Развитие штандортных теорий в советской географии привело к появлению концепции опорного каркаса территории, которая сегодня – теоретический базис территориального планирования.

В самом обобщенном виде, опорный каркас территории представляет собой линейно-узловую систему, состоящую из городов (узлы) и связывающих их магистралей (линии), образующих в совокупности своего рода остов, скелет, на котором все держится и который формирует территорию, придавая ей определенную конфигурацию. Опорный каркас обеспечивает целостность территории, ее эффективное функционирование, управляемость.

Помимо общего социально-экономического опорного каркаса территории, сегодня выделяют также и частные, отражающие пространственную организацию и особенности функционирования отдельных производственных отраслей и сфер общественной деятельности. Одна из таких частных каркасных систем – опорный туристско-рекреационный каркас (ОТРК) территории.

Сегодня концепция опорного туристско-рекреационного каркаса (то есть выделение ключевых ареалов концентрации туристских ресурсов и инфраструктуры, а также создание коммуникаций между ними) активно применяется при пространственном планировании туризма за рубежом.

Статья «Опорный туристско-рекреационный каркас России и перспективы его развития» географа Антропошколы СоцГум Дениса Дирина вышла в журнале «Современные проблемы сервиса и туризма». В своей работе ученый показал особенности пространственной организации опорного туристско-рекреационного каркаса территории на примере России.

Опорный туристско-рекреационный каркас территории представляет собой ее наиболее устойчивую часть, обеспечивает связность и целостность туристского пространства.
В глобальном (планетарном) ОТРК Россия сегодня представлена лишь двумя «узлами» – Московским и Санкт-Петербургским.

Национальные узлы первого порядка: «Золотое кольцо России», «Серебряное ожерелье России», «Калининградский полуэксклав», «Русский Север», «Среднее Поволжье», «Азово-Черноморское побережье Кавказа», «Крым», «Горный Кавказ», «Горный Алтай», «Южный Байкал» и «Южное Приморье». Узлы национального ОТРК России второго порядка включают «Русскую Арктику», «Таймыр», «Саяны», «Камчатку», «Сахалин и Курильские острова». Пока только к региональному уровню могут быть отнесены такие узлы ОТРК как «Самарский», «Волгоградский», «Астраханский», «Пермский», «Башкирский», «Тюменский», «Равнинно-Алтайский», «Кемеровский», «Красноярский».

Ученый подчеркивает, что в развитии ОТРК России выявлена очевидная территориальная диспропорция, которая может быть несколько сокращена, прежде всего, благодаря развитию транспортной инфраструктуры и диверсификации осей опорного туристско-рекреационного каркаса.

Особенности организации туризма и отдыха, и потенциал развития и эффективность функционирования ОТРК во многом зависит от типа его планировочной структуры.
В российском ОТРК национального (а тем более регионального) уровня представлены все типы планировочной структуры.

Значительное количество ОТРК линейного, бассейнового и особенно очагового типов даже при их высочайшем рекреационно-ресурсном потенциале делают их малоэффективными. Для оптимизации их планировочной структуры требуется создание, прежде всего, новых осевых элементов каркаса, кардинально улучшающих транспортную доступность территории. Узловые элементы при этом будут сформированы естественным путем за счет частных инвестиций.

Сегодня в России можно выделить 11 сложившихся узлов ОТРК национального уровня, привлекающих туристов со всей страны и замыкающих на себя большую часть международного турпотока.

Еще пять узлов с колоссальным туристско-рекреационным потенциалом (международного значения) пока, в силу своей изолированности и слабоосвоенности территории, в крайне недостаточной мере включены в туристско-рекреационную индустрию страны.
Однако, со временем, вероятно, они займут достойное место в национальном ОТРК России.

Девять сложившихся узлов ОТРК регионального уровня ориентированы преимущественно на туристов из своего и сопредельных регионов, однако часть их в дальнейшем при развитии инфраструктуры вполне могут претендовать на роль узлов ОТРК национального уровня. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Тюменской области. 

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ТюмГУ
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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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# Горный Алтай
# Кавказ
# Крым
# Россия
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