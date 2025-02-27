IT-эксперт из Пермского Политеха развеял популярные мифы о гаджетах

Верите ли вы, что быстрая зарядка «убивает» телефон, а файлы на рабочем столе замедляют работу компьютера? IT-эксперт Пермского Политеха развеял самые распространенные мифы о гаджетах. В этом материале мы разберемся, правда ли, что мужчинам нельзя носить смартфон в кармане брюк, а Cookie собирают данные, чтобы что-нибудь нам продать, и да — стоит ли доверять антивирусу и режиму «инкогнито»?

Гаджеты нельзя носить в карманах брюк и рядом с сердцем

Многие люди считают, что длительное воздействие электромагнитного излучения от смартфонов может вызвать различные заболевания, в том числе рак и бесплодие. Особенно остро стоит вопрос о влиянии гаджетов на репродуктивную систему: мужчины обеспокоены возможным негативным воздействием на сперматогенез и мужскую фертильность из-за близости кармана брюк к репродуктивным органам, а женщины высказывают опасения по поводу их воздействия на грудь и сердце. Однако переживать не о чем.

— Любое радиотехническое устройство излучает волны. Они так или иначе могут влиять на организм, но мощность излучения гаджетов обычно невелика. Как и вся техника, предназначенная для бытового применения, они проходят испытания и, следовательно, безопасны при использовании по инструкции, — объясняет Даниил Курушин, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ, кандидат технических наук.

Быстрая зарядка вредит аккумулятору

Считается, что быстрая зарядка сокращает срок службы аккумулятора из-за повышенного нагрева. Однако это напрямую зависит от его емкости, которая указана на самом устройстве. Пусть это будет 1000 мАч, что означает один ампер в час. То есть при прочих равных условиях он может «отдавать» ток в один ампер в течение часа или 0,1 ампера в течение 10 часов. Простая пропорция. На самом деле все несколько сложнее, но в целом при обычной эксплуатации — так.

— Закон сохранения энергии гласит, что сколько потрачено, столько и нужно вернуть. Аналогичным образом, либо один ампер в течение часа, либо 0,1 в течение 10 часов. Важно понимать, что больший ток может нагреть или даже «пережечь» проводник. Поэтому режим быстрой зарядки лучше использовать с качественным оборудованием — проводами, зарядными устройствами, разъемами, — уточняет Даниил Курушин.

Режим «инкогнито» в браузере дает полную конфиденциальность

Многие браузеры называют режим «инкогнито» «приватным просмотром», «конфиденциальным или анонимным режимом». Эти формулировки создают впечатление, что ваша активность полностью скрыта от всех, что не соответствует действительности.

— Чтобы обеспечить «полную конфиденциальность», надо вложить очень большие деньги. Обычному пользователю это недоступно. VPN и TOR не помогают. Режим «инкогнито» просто удаляет сессионные куки после окончания работы и выходит за вас из всех аккаунтов, частично позволяет снизить количество нежелательной рекламы, — отмечает ИТ-специалист Пермского Политеха.

При этом сохраняются следы работы пользователя в интернете. По ним можно узнать, кто и что делал. Этот режим также не прячет IP-адрес. Но даже если его скрыть, можно определить, кто и что пишет, например, по характерным особенностям текста.

Необязательно выбирать «безопасное извлечение» для флешки

Флешка кажется надежным устройством. Она маленькая, проста в использовании и не требует никаких сложных процедур. Большинство думает, что ее можно воткнуть и вытащить, как обычную вилку из розетки. Часто (но не всегда) при «некорректном» извлечении ничего плохого не происходит. Данные остаются нетронутыми и люди делают вывод, что это безопасно. Тем самым подкрепляется ошибочное убеждение, что так можно делать всегда.

— Компьютер пишет информацию на диск (а флешка — это диск) через промежуточную область памяти — кэш. Операционная система не знает, когда вы извлечете накопитель, и поэтому не сбрасывает кэш мгновенно. Если в этот момент извлечь устройство, данные будут потеряны. Просто часто «везет», и данные успевают записаться, — рассказывает эксперт Пермского Политеха.

Телефон нас подслушивает

— Если на нем не установлено шпионское программное обеспечение, то это никому не нужно, и телефон нас не подслушивает. Можете провести эксперимент: «в присутствии» телефона обсудите тему, которую никогда не искали в Сети, что-то очень специфическое. Реклама после этого не появится. Дело не в «честности» бизнеса, а в сложности реализации. Вокруг нас много шума, и выделять из него голос неудобно. Проще посмотреть историю поиска пользователя, — говорит Даниил Курушин.

Интернет по проводу быстрее, чем по Wi-Fi

По словам эксперта, так бывает часто, но не всегда. Во-первых, стандарты существуют разные, и «в среднем» проводной интернет более высокоскоростной. Во-вторых, в зоне покрытия Wi-Fi одновременно «разговаривать друг с другом» могут только 2 устройства — станция и клиент. Остальные — ждут. Поэтому у хороших точек доступа несколько антенн, каждая из которых может создать свой «канал». Проводной интернет, опять же «в среднем», лишен этой проблемы.

Обновления выводят из строя компьютеры, чтобы мы покупали новый

Не всегда обновления операционной системы проходят гладко. Иногда они содержат ошибки или требуют больше вычислительной мощности, что приводит к неожиданным проблемам и снижению производительности, особенно на старых вычислительных машинах. В результате может показаться, что компьютер «сломался». Но это не так.

— Производители стремятся улучшать работу системы и обеспечивают ее безопасность, но ошибки и проблемы могут возникать из-за сложности технологий, несовместимости оборудования и других факторов. Относительно недавно, два года назад, очередное обновление вызывало проблемы Windows. Однако Microsoft признала это и исправила ошибку, — заключает Даниил Курушин.

Нельзя хранить файлы на рабочем столе компьютера

Многие предпочитают хранить нужные документы под рукой — на рабочем столе компьютера. Перетаскивание файлов туда — интуитивно понятный способ организации, избавляющий от необходимости создавать дополнительные папки. Кроме того, некоторым людям кажется, что сохранять данные «на виду» надежнее, чем в глубине системы. Однако это не всегда безопасно и удобно, как кажется.

— Рабочий стол старого компьютера не самое лучшее место для хранения данных. Из-за медленного процессора и небольшого объема оперативной памяти отрисовка значков файлов происходит медленно, замедляя работу системы. Кроме того, если компьютер более-менее публичный, то по именам и иконкам этих файлов можно многое узнать о пользователе. Ну и не забывайте про автоматические резервные копии данных. Программа резервного копирования должна создавать копию на альтернативном основному носителе (облачное или сетевое хранилище, другой внутренний жесткий диск, USB-накопитель) Опасность может быть, если эти данные попадут в чужие руки, — говорит ИТ-специалист Пермского Политеха.

Если стоит антивирус на ПК, то он надежно защищен

Антивирусные компании часто рекламируют свои продукты как «полную защиту». А сами пользователи не осознают, что такие приложения распознают вирусы по характерным признакам, и новые вредоносные программы могут не определяться.

— Антивирус лишь сравнивает имеющиеся данные с заложенным в него «шаблоном». Очевидно, что раз эти хранилища антивирусной программы приходится обновлять, значит, появляются новые вирусы, которых нет в старых базах. А значит, пока вирус «не попался» разработчику, его нет в каталоге, и он вполне может заразить компьютер, — поясняет Даниил Курушин, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ, кандидат технических наук.

Это не означает, что антивирусная программа бесполезна. Но и личная осмотрительность никому не помешает. Вредоносная программа не может атаковать компьютер «внезапно»: нужно либо скачать зараженный файл, либо посетить опасный сайт.

Cookie собирают данные, чтобы что-нибудь нам продать

— Файлы cookie нужны для того, чтобы сайт мог повторно вас идентифицировать. Когда вы авторизуетесь на веб-ресурсе, в приложении или просто посещаете интернет-страницу, вам выдается код. По этому идентификатору браузер распознает вас при следующей загрузке страницы. И это происходит постоянно. Таким образом, сайт «знает», какие страницы вы посещаете. Кроме того, как можно заметить, файлы cookie выдаются для домена и на определенное время. Если владелец какого-либо сайта встроил в него код для аналитики Яндекса (Гугла, других рекламных площадок), то он сможет вас узнать, — говорит эксперт.

Таким образом, файлы cookie нужны для нормальной работы интернета. Без них нельзя будет хранить личную информацию ни на одном сайте или в приложении. Тем не менее, они также используются для контекстной рекламы.

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ПНИПУ 992 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.