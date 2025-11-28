Уведомления
Психологи выяснили, какие подростки чаще нарушают правила
Некоторые «трудные» подростки чрезмерно увлекаются гаджетами, нарушают правила, проявляют агрессию. Такое поведение бывает временным, но иногда это становится «трамплином» к более серьезным проблемам, если дети не получают поддержки и своевременного внимания. Многих интересует, как можно по имеющимся личностным качествам предсказать будущее поведение ребенка и что сильнее всего оградит от формирования отклоняющегося поведения? Этому вопросу посвящено исследование психологов Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) и их коллег.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Психолого-педагогические исследования». Психологи разработали специальный опросник под названием «Личностный ресурс как предиктор нормативного поведения подростков». Под личностным ресурсом ученые понимают личностные качества и удовлетворенность отношением к себе значимых людей: родных, друзей, учителей. Методика помогает оценить личные качества, которые влияют на будущее нормативное поведение школьников. В нее входят такие параметры: вера в себя, умение контролировать свое поведение, уровень ответственности, а также удовлетворенность отношением со стороны близких. Методика состоит из двух блоков и включает в себя 57 вопросов.
Исследование проводилось в период с 2017 по 2025 год. В нем приняли участие 1092 ученика 8–11 классов из пяти московских школ. Ученые использовали различные методы статистической обработки данных, чтобы проверить надежность разработанной методики. Параллельно они применяли дополнительные опросники, например, для оценки эмпатии, доброжелательности и враждебности.
Результаты исследования показали, что подростки с высоким уровнем личностного ресурса характеризуются нормативностью поведения и следуют школьным правилам. Они меньше времени проводят за гаджетами и реже испытывают острые негативные эмоциональные переживания. Важным фактором оказалась поддержка близких людей: особенно значимо удовлетворение отношением родителей и учителей. Если подросток чувствует себя понятым и ценным, снижается риск ненормативного поведения и агрессии.
Анализ показал, что у восьмиклассников и девятиклассников склонность нарушать правила и нормы снижается, если у них развиты эмпатия и сопереживание, а также если для них важны знания и семья. Напротив, если школьник больше ценит материальные вещи, удовольствие или проявляет агрессию, он чаще нарушает правила. Старшеклассники ведут себя аналогично — у них также сильна связь между агрессией и нарушениями.
Вера в себя у подростков связана с доброжелательностью: чем выше уровень веры в себя, тем реже проявляется враждебность. Такая же закономерность есть и у старшеклассников. Удовлетворенность отношением одноклассников напрямую влияет на доброжелательность: чем выше удовлетворенность, тем чаще подросток проявляет добрые чувства, и наоборот — чем выше враждебность, тем ниже удовлетворенность.
Что касается отношений с родителями и учителями, то для всех возрастов одинаково важно: если подросток чувствует поддержку и понимание, он становится доброжелательнее, больше ценит здоровье и семью, и меньше склонен к агрессии и враждебности.
Исследование выявило, что 25% риска проблемного использования гаджетов, 30% риска склонности к нарушению норм и правил и65% риска склонности к переживаниям суицидального характера среди подростков обусловлены личностным ресурсом, неудовлетворенностью отношением близких людей, а также низкими показателями веры в себя, способности к самоуправлению и ответственности.
Укрепление личностного ресурса подростков — ключ к их нормативному поведению в будущем. Самую важную роль для нормативного поведения среди всех факторов играет поддержка семьи, учителей и сверстников, развитие веры в себя, в свои возможности и самоконтроля. Эти качества помогают подросткам справляться с трудностями и вести себя адекватно. Методика, разработанная психологами, позволяет выявлять нужды подростков и направлять усилия педагогов и психологов на эффективную помощь. Сохраняя и развивая личностный ресурс, можно минимизировать риски ненормативного поведения и создать благоприятные условия для развития каждого ученика.
Исследование проведено российскими психологами вместе с коллегой из МГППУ Ольгой Крушельницкой.
