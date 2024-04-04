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37 минут назад
Александр Березин
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Новый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрее

4.4

Доклад Росгидромета о климатической ситуации в России в 2023 году на словах говорит об опасности «рисков засухи» в результате глобального потепления. Однако цифры, которые он предоставляет, говорят об обратном процессе, продолжающем набирать обороты. Несмотря на это, авторы отчета никак не призывают готовиться к серьезному росту осадков, который констатировали уже сейчас и ожидается более серьезным в будущем.

Климат
# глобальное потепление
# климат
# Росгидромет
© Wikimedia Commons

Вышел официальный Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2023 год — ежегодная публикация Росгидромета, госорганизации, занимающейся мониторингом погодных условий в нашей стране.

В вводной части утверждается: «Повышение температуры [из-за глобального потепления] приведет к дефициту водных ресурсов особенно в областях, где эти ресурсы исходно ограничены. Рост числа и интенсивности волн жары значительно увеличит риск засухи. Крупномасштабные летние волны жары можно считать наиболее значительной климатически обусловленной угрозой экономике России. В качестве яркой иллюстрации возможных потерь от таких явлений можно привести введенный после засухи 2010 года мораторий на экспорт зерна из Российской Федерации. <…> В Третьем оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации отмечено, что в последние годы основной причиной смертности от погодно-климатических экстремумов стали именно волны тепла».

После вводной части идут конкретные цифры как по климатической картине 2023 года, так и по многолетним трендам в российском климате. И они достаточно серьезно противоречат вводной части.

Например, в 2023-м средняя температура в России была на 0,99 градуса выше средней для 1991-2020 годов (так 2023-й стал третьим самым жарким годом в стране после 2020-го и 1936-го). Количество осадков при этом было на 6% выше нормы.

Урожайность всех основных сельхозкультур в главных сельхозрегионах страны, по данным Росгидромета, в 2023 году находилась под сильным позитивным влиянием климатических факторов / © Wikimedia Commons

Авторы доклада отметили: многолетние тенденции совпадают с теми, что показал 2023 год. Так, средние температуры в России растут на +0,50 градуса в 10 лет, а количество осадков — на 1,9% Причем весной, в период, наиболее важный для сельского хозяйства, этот рост особенно силен — на 5,2% за каждые десять лет. Снижение осадков происходит только для отдельных регионов и только в летний период (то есть в то время, когда они уже умеренно влияют на урожайность).

В самом докладе отмечается (страница 53), что для основных зернопроизводящих регионов России климатически обусловленная урожайность в 2023 году была на десятки процентов выше нормы.

Ситуация по смертности от погодно-климатических экстремумов тоже не вполне однозначна: в холодные периоды в России смертность каждый год на несколько процентов выше, чем в теплые. Из этого ясно, что, как и во всем мире, ключевые причины смертности от погоды у нас — холод. На Земле в целом от него умирают несколько миллионов человек в год, в то время как от жары — только несколько сот тысяч человек ежегодно. И даже в таком месте, как Африка, число погибших от холода — 1,18 миллиона ежегодно, а от жары — лишь 25 тысяч в год.

Вероятная причина того, что авторы нового доклада, как и Росгидомет в целом, оценивают ситуацию противоположным образом в том, что у ведомства, как и российских госорганизаций, нет никаких официальных оценок числа людей, гибнущих от холода в России зимой. Это отличает нашу ситуацию от других стран вроде Великобритании, где подобные оценки есть (60,5 тысячи умирающих от холода ежегодно).

Как уже писал Naked Science, то, что глобальное потепление приведет к росту осадков в России, впервые предсказал еще Михаил Будыко — тот же ученый, что в 1971 году впервые заявил о неизбежности глобального потепления на Земле.

Будыко считал, что за счет этого процесса ныне сухие зоны России станут более увлажненными. В 1980-х группа ученых по его заданию попробовала рассчитать будущие колебания уровня Каспия, зависящего от количества осадков на российском юге. Они пришли к выводу, что в XXI веке, после периода некоторого отступления моря, оно вновь начнет подниматься, причем на метры. В такой ситуации густонаселенные южные регионы страны окажутся под угрозой серьезных затоплений.

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Климат
# глобальное потепление
# климат
# Росгидромет
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Комментарии

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1 Комментарий

Kostik Kit
Kostik Kit
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Kostik Kit
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Shelove517
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Ilya Chashev
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Andrey Silkin
4 часа назад
Потому у него и нет аналогов, что он ни кому не нужен, был и будет. Расчищать просеки у ЛЭП нужна тяжёлая техника которая и чистит и утилизирует,

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Vitaliy Van
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Иван, скоро за дело возьмётся инженер Гарин)

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Иван Колупаев
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Виктор Ларионов
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Butcher
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Alexander Soloviev
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