Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрее
Доклад Росгидромета о климатической ситуации в России в 2023 году на словах говорит об опасности «рисков засухи» в результате глобального потепления. Однако цифры, которые он предоставляет, говорят об обратном процессе, продолжающем набирать обороты. Несмотря на это, авторы отчета никак не призывают готовиться к серьезному росту осадков, который констатировали уже сейчас и ожидается более серьезным в будущем.
Вышел официальный Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2023 год — ежегодная публикация Росгидромета, госорганизации, занимающейся мониторингом погодных условий в нашей стране.
В вводной части утверждается: «Повышение температуры [из-за глобального потепления] приведет к дефициту водных ресурсов особенно в областях, где эти ресурсы исходно ограничены. Рост числа и интенсивности волн жары значительно увеличит риск засухи. Крупномасштабные летние волны жары можно считать наиболее значительной климатически обусловленной угрозой экономике России. В качестве яркой иллюстрации возможных потерь от таких явлений можно привести введенный после засухи 2010 года мораторий на экспорт зерна из Российской Федерации. <…> В Третьем оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации отмечено, что в последние годы основной причиной смертности от погодно-климатических экстремумов стали именно волны тепла».
После вводной части идут конкретные цифры как по климатической картине 2023 года, так и по многолетним трендам в российском климате. И они достаточно серьезно противоречат вводной части.
Например, в 2023-м средняя температура в России была на 0,99 градуса выше средней для 1991-2020 годов (так 2023-й стал третьим самым жарким годом в стране после 2020-го и 1936-го). Количество осадков при этом было на 6% выше нормы.
Авторы доклада отметили: многолетние тенденции совпадают с теми, что показал 2023 год. Так, средние температуры в России растут на +0,50 градуса в 10 лет, а количество осадков — на 1,9% Причем весной, в период, наиболее важный для сельского хозяйства, этот рост особенно силен — на 5,2% за каждые десять лет. Снижение осадков происходит только для отдельных регионов и только в летний период (то есть в то время, когда они уже умеренно влияют на урожайность).
В самом докладе отмечается (страница 53), что для основных зернопроизводящих регионов России климатически обусловленная урожайность в 2023 году была на десятки процентов выше нормы.
Ситуация по смертности от погодно-климатических экстремумов тоже не вполне однозначна: в холодные периоды в России смертность каждый год на несколько процентов выше, чем в теплые. Из этого ясно, что, как и во всем мире, ключевые причины смертности от погоды у нас — холод. На Земле в целом от него умирают несколько миллионов человек в год, в то время как от жары — только несколько сот тысяч человек ежегодно. И даже в таком месте, как Африка, число погибших от холода — 1,18 миллиона ежегодно, а от жары — лишь 25 тысяч в год.
Вероятная причина того, что авторы нового доклада, как и Росгидомет в целом, оценивают ситуацию противоположным образом в том, что у ведомства, как и российских госорганизаций, нет никаких официальных оценок числа людей, гибнущих от холода в России зимой. Это отличает нашу ситуацию от других стран вроде Великобритании, где подобные оценки есть (60,5 тысячи умирающих от холода ежегодно).
Как уже писал Naked Science, то, что глобальное потепление приведет к росту осадков в России, впервые предсказал еще Михаил Будыко — тот же ученый, что в 1971 году впервые заявил о неизбежности глобального потепления на Земле.
Будыко считал, что за счет этого процесса ныне сухие зоны России станут более увлажненными. В 1980-х группа ученых по его заданию попробовала рассчитать будущие колебания уровня Каспия, зависящего от количества осадков на российском юге. Они пришли к выводу, что в XXI веке, после периода некоторого отступления моря, оно вновь начнет подниматься, причем на метры. В такой ситуации густонаселенные южные регионы страны окажутся под угрозой серьезных затоплений.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.
Предмет, который буквально свалился с небес на крышу дома жителя Флориды, теперь изучает NASA, чтобы выяснить его происхождение. Если окажется, что «железка» действительно прилетела с МКС, с большой долей вероятности американское аэрокосмическое агентство и федеральное правительство ждет суд.
У современной науки есть огромная проблема — нужно либо найти хоть какие-то частицы темной материи, либо с нуля переписать всю космологию и фундаментальную физику. Вторая опция, конечно, совсем со счетов не сбрасывается, но первый вариант всяко доступнее. Поэтому поиски продолжаются, и наиболее свежие результаты в этой области опубликовали американские астрофизики. Что любопытно, созданный ими детектор если не самый простой и дешевый из придуманных, то уж точно один из.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Ночная география», или Как спутниковые снимки помогают исследовать сезонные миграции
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии