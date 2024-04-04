Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Генетики заменили мышам гениталии на дополнительную пару конечностей
Исследователи из Португалии создали шестиногого эмбриона мыши без гениталий. Это удалось сделать, «отключив» один из генов.
Предыдущие исследования показали, что задние конечности и наружные половые органы современных четвероногих происходят от общего зачатка. Считается, что в процессе эволюции сформировалось разные структуры, позволяющие конкретному виду эффективно передвигаться и размножаться в экологической нише, которую он занимает.
Генетики из португальского Научного института Гюльбенкиана в Оэйрасе выяснили, что у современных мышей ранние зачатки наружных половых органов по-прежнему могут развиться в задние конечности. Эта особенность сохранилась даже после многолетней эволюции. Результаты исследования, которое провели ученые, опубликовал журнал Nature Communicaions.
Авторы научной статьи изучали сигнальный путь, который задействован во многих аспектах развития эмбриона. Это последовательность продуктов генов (как правило, белков) внутри клетки, по которым передается информация, приводящая к какому-либо процессу. Исследователей интересовало, как белок Tgfbr1 влияет на зародыш современной мыши. Чтобы изучить этот вопрос, они «выключили» соответствующий ген у эмбрионов примерно в середине развития.
У одного из зародышей, которые участвовали в эксперименте, развились гениталии, похожие на две дополнительные задние конечности. Оказалось, что в отсутствие Tgfbr1 один из слоев зародыша формирует дополнительную пару конечностей за счет наружных половых органов.
Эксперимент показал, что у зачатков гениталий и задних конечностей много общих регуляторных факторов. При этом Tgfbr1 контролирует реакцию на эти факторы: он меняет способ сворачивания ДНК в клетках, определяя, гениталиями станут те или иные структуры или конечностями. Когда ученые «отключили» Tgfbr1, изменилась активность других генов. В результате у мышей появились дополнительные конечности и не развились гениталии.
По словам авторов исследования, они обнаружили удивительную пластичность тканей, которая в дальнейшем может быть важна для эволюции задних конечностей и гениталий четвероногих. Кроме того, эксперимент выявил дополнительный механизм активности Tgfbr1, который может участвовать в контроле других физиологических или патологических процессов.
В дальнейшем специалисты планируют определить, влияет ли Tgfbr1 на структуру ДНК в других системах. Например, зависят ли от этого белка метастатический рак или иммунная функция.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.
У современной науки есть огромная проблема — нужно либо найти хоть какие-то частицы темной материи, либо с нуля переписать всю космологию и фундаментальную физику. Вторая опция, конечно, совсем со счетов не сбрасывается, но первый вариант всяко доступнее. Поэтому поиски продолжаются, и наиболее свежие результаты в этой области опубликовали американские астрофизики. Что любопытно, созданный ими детектор если не самый простой и дешевый из придуманных, то уж точно один из.
В середине марта 2024 года запуск двух китайских спутников обернулся неудачей. Разгонный блок не смог обеспечить правильную траекторию, и полезная нагрузка до целевой орбиты не добралась. Официально миссию признали аварийной, но никаких подробностей о ее целях и ходе полета не сообщалось. Новые данные американской космической разведки показали, что аппараты точно не потеряны: они совершили маневр по изменению орбиты.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Объясняем: можно ли подарить любимой девушке звезду или другое небесное тело?
История денег
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии