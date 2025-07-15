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Охота за галлюцинациями поставила «психоделических лягушек» на грань исчезновения
Популяция жаб в пустыне Сонора резко сократилась, когда среди наркоманов распространились слухи о том, что эти животные выделяют мощнейший галлюциноген. Это выяснила международная команда ученых.
В жарких песках пустыни Сонора, раскинувшейся между Мексикой и США, живет незаметный обитатель — колорадская жаба (Incilius alvarius). На первый взгляд она кажется обычным, ничем не примечательным существом: плоская и широкая голова, зеленовато-бурая гладкая и жесткая кожа. Но есть один секрет — она обладает уникальным оружием, которое помогает защититься от хищников.
При опасности из желез Incilius alvarius выделяется молочно-белый яд. Среди его компонентов — сильное психоактивное вещество под названием 5-MeO-DMT.
Ученые открыли психоделические свойства 5-MeO-DMT еще в 1967 году. Попадая в организм, оно вызывает короткий, но ошеломляющий трип — яркие видения, ощущение слияния со Вселенной, потерю связи с реальностью. Десятилетиями на это мало кто обращал внимание. Жабы спокойно охотились на насекомых ночью, а днем скрывались в норах.
Все изменилось в 2014 году, когда американские СМИ начали рассказывать о том, что высушенный яд Incilius alvarius можно курить для мистического опыта. Мол, таким образом испытываешь «озарение».
Эта идея мгновенно распространилась по субкультурам, связанным с психоделиками. В своих статьях журналисты рассказывали о якобы древних ритуалах коренных племен пустыни Сонора — будто они веками использовали жаб в медицинских целях. Однако доказательств этому нет.
Миф прижился. Словно вирус, новость разнеслась по миру. Появились «шаманы» и «целители», предлагающие сеансы с жабьим ядом за деньги. В США открылись «жабьи церкви» — места, куда люди могли прийти и попробовать галлюциноген под видом религиозных таинств.
Хотя в США 5-MeO-DMT внесен в список веществ с высоким риском зависимости, а его медицинская польза не признана, некоторые группы нашли юридическую лазейку. Они объявили это вещество «священным таинством» и получили защиту по Закону об обеспечении свободы вероисповедания (Religious Freedom Restoration Act).
Спрос рождает предложение. В Мексику хлынули иностранцы, жаждущие заполучить живых жаб. Для местных жителей это превратилось в способ заработка. Люди начали массово ловить амфибий, сажать их в мешки и ведра, затем продавать иностранцам. Животные получали серьезные увечья, испытывали стресс и страдали от частого «доения» ради выделений яда.
Incilius alvarius в Мексике никак не защищен. Международный союз охраны природы до сих пор считает вид неуязвимым — категория «подвергнут наименьшей опасности». Но ситуация с популяцией жаб меняется настолько стремительно, что команда ученых под руководством Анни Ортис из Института Усона в США решила действовать. Исследователи провели четырехлетнюю экспедицию по 10 ключевым точкам обитания Incilius alvarius, чтобы выяснить, насколько сильно могли сократиться популяции этих жаб из-за спроса на них со стороны наркоманов.
С 2020 по 2024 год Ортис и ее коллеги совершали ночные визиты к девяти местам в мексиканском штате Сонора и к одному месту в штате Чиуауа. Удалось найти около 400 взрослых особей и две тысячи молодых. При этом как минимум три крупные популяции исчезли полностью. В остальных местах численность резко упала.
Еще один тревожный признак — размеры выживших жаб стали заметно меньше. Это катастрофа для воспроизводства, ведь крупные самки откладывают больше икры.
Проблема затронула не только самих колорадских жаб. Эти амфибии — важная часть природы. Они едят вредных насекомых и сами служат пищей для других животных. Когда жаб становится меньше, насекомых, которые портят урожай, становится больше. Значит, некому контролировать их численность. По мере исчезновения Incilius alvarius в регионе уже начали расти популяции насекомых, поедающих урожай.
Ортис и ее команда представили результаты своего исследования на конференции Psychedelic Science, которая прошла в Денвере в июне 2025 года. Также ученые планируют в ближайшее время опубликовать статью в одном из научных журналов.
Кроме того, исследователи намерены подать официальное обращение в Международный союз охраны природы, чтобы изменить статус животного на более тревожный. Они надеются, что это подтолкнет и власти Мексики к принятию мер. Но, по мнению Ортис, одних ограничений и законов недостаточно. Главное — убедить потребителей отказаться от использования жаб.
Существует синтетический 5-MeO-DMT, вещество идентичное природному. Его можно получить из растений. Но многие последователи «жабьей медицины» утверждают, что натуральные выделения «энергетически чище» и дают «настоящий опыт». Ученый с этим не согласна. Она объясняет, что кроме психоактивного вещества в выделениях содержатся и другие химикаты — кардиотоксины, которые не влияют на психику, но опасны для сердца.
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