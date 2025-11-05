Уведомления
Ученые раскрыли секрет суперспособности людей запоминать и узнавать лица
Некоторые исключительно хорошо узнают ранее увиденные незнакомые лица. Такие свидетели не раз помогали раскрывать преступления. Психологи из Австралии, изучающие этот тип людей, которых они назвали «суперузнавателями», в новом исследовании привлекли искусственный интеллект, чтобы разобраться, в чем секрет суперспособности.
Прошлые наблюдения за «суперузнавателями» показали, что при взгляде на лица они обращают внимание на большее число областей, чем обычные люди. В свежей статье, которую опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, исследовательская группа из Университета Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) под руководством Джеймса Данна выяснила, что высокая результативность в узнавании лиц связана не только с этой особенностью.
В новом эксперименте ученые воспользовались данными одной из предыдущих работ, в которой они отслеживали и анализировали направление взгляда 68 обычных людей и 37 «суперузнавателей». Участникам демонстрировали изображения лиц с нейтральным или счастливым выражением таким образом, что в одних случаях они видели их на экране полностью, а в других — частично.
Используя информацию о движении глаз испытуемых, ученые теперь реконструировали то, что люди фактически видели, рассматривая снимки. На следующем этапе эти данные проанализировали с помощью нейросетей, обученных распознавать лица. ИИ-системы выдавали оценку сходства, сопоставляя реконструкцию увиденного в эксперименте с полным изображением тех же лиц (но с другим выражением) или с лицами других людей.
Ученые установили, что нейросети лучше справлялись с поставленной задачей, когда работали с данными увиденного «суперузнавателями», причем это не зависело от степени видимости лиц.
Эксперимент показал, что разница в умении распознавать лица возникает отчасти из-за того, как люди исследуют и собирают зрительную информацию, а не только в результате последующей обработки этих данных мозгом, заявил Джеймс Данн в интервью The Guardian.
Исследователи также проверили, не объясняется ли преимущество «суперузнавателей» над обычными людьми просто тем, что первые подробнее осматривали лица, то есть получали больше данных. Однако даже при одинаковом объеме информации о лице, полученной от участников из двух групп, ИИ-системы работали лучше, когда опирались на «картинку» увиденного «суперузнавателями».
«То есть дело не только в количестве, но и в качестве. Они выбирают области, несущие больше подсказок, нужных для идентификации. Поэтому каждый увиденный ими „пиксель“ полезнее для распознавания лица», — пояснил Данн.
Комментируя исследование, сторонние специалисты отметили, что в дальнейшем стоит подтвердить результаты эксперимента, проходившего в контролируемой среде с использованием статичных изображений, в более естественных, динамичных условиях: например, при просмотре видео.
Авторы разработали тест на выявление суперспособности по узнаванию лиц — он доступен на сайте вуза UNSW Face Test. Однако ученые отметили, что натренировать это умение вряд ли получится, поскольку у него, по-видимому, генетическая основа и оно передается по наследству.
Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
