5 ноября, 14:23
Юлия Трепалина
Ученые раскрыли секрет суперспособности людей запоминать и узнавать лица

Некоторые исключительно хорошо узнают ранее увиденные незнакомые лица. Такие свидетели не раз помогали раскрывать преступления. Психологи из Австралии, изучающие этот тип людей, которых они назвали «суперузнавателями», в новом исследовании привлекли искусственный интеллект, чтобы разобраться, в чем секрет суперспособности.

Психология
# искусственный интеллект
# нейросети
# память на лица
# распознавание лиц
# способность
часть лица
© Daniil Lebedev, unsplash.com

Прошлые наблюдения за «суперузнавателями» показали, что при взгляде на лица они обращают внимание на большее число областей, чем обычные люди. В свежей статье, которую опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, исследовательская группа из Университета Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) под руководством Джеймса Данна выяснила, что высокая результативность в узнавании лиц связана не только с этой особенностью.

В новом эксперименте ученые воспользовались данными одной из предыдущих работ, в которой они отслеживали и анализировали направление взгляда 68 обычных людей и 37 «суперузнавателей». Участникам демонстрировали изображения лиц с нейтральным или счастливым выражением таким образом, что в одних случаях они видели их на экране полностью, а в других — частично.

Используя информацию о движении глаз испытуемых, ученые теперь реконструировали то, что люди фактически видели, рассматривая снимки. На следующем этапе эти данные проанализировали с помощью нейросетей, обученных распознавать лица. ИИ-системы выдавали оценку сходства, сопоставляя реконструкцию увиденного в эксперименте с полным изображением тех же лиц (но с другим выражением) или с лицами других людей.

Ученые установили, что нейросети лучше справлялись с поставленной задачей, когда работали с данными увиденного «суперузнавателями», причем это не зависело от степени видимости лиц.

Эксперимент показал, что разница в умении распознавать лица возникает отчасти из-за того, как люди исследуют и собирают зрительную информацию, а не только в результате последующей обработки этих данных мозгом, заявил Джеймс Данн в интервью The Guardian.

Исследователи также проверили, не объясняется ли преимущество «суперузнавателей» над обычными людьми просто тем, что первые подробнее осматривали лица, то есть получали больше данных. Однако даже при одинаковом объеме информации о лице, полученной от участников из двух групп, ИИ-системы работали лучше, когда опирались на «картинку» увиденного «суперузнавателями».

«То есть дело не только в количестве, но и в качестве. Они выбирают области, несущие больше подсказок, нужных для идентификации. Поэтому каждый увиденный ими „пиксель“ полезнее для распознавания лица», — пояснил Данн.

Комментируя исследование, сторонние специалисты отметили, что в дальнейшем стоит подтвердить результаты эксперимента, проходившего в контролируемой среде с использованием статичных изображений, в более естественных, динамичных условиях: например, при просмотре видео.

Авторы разработали тест на выявление суперспособности по узнаванию лиц — он доступен на сайте вуза UNSW Face Test. Однако ученые отметили, что натренировать это умение вряд ли получится, поскольку у него, по-видимому, генетическая основа и оно передается по наследству.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
Комментарии

