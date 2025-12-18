Употребление жирного сыра и сливок связали со снижением риска деменции

Считается, что для профилактики деменции и других когнитивных нарушений лучше потреблять меньше жиров. Ученые из Швеции выяснили обратное: потребление молочных продуктов с высоким содержанием жира связано со снижением рисков этой патологии.

Деменция — одна из самых серьезных медицинских и социальных проблем XXI века. По данным ВОЗ, в 2021 году число страдающих деменцией в мире составляло 57 миллионов человек, из которых более 60% проживали в странах с низким и средним уровнем дохода. Каждый год регистрируют почти 10 миллионов новых случаев деменции. Хотя эффективные средства ее лечения уже успешно испытаны на животных, по психологическим причинам их не будут применять на людях во всем обозримом будущем. Поэтому пока главная стратегия борьбы — профилактика, в которой питанию отводят ключевую роль.

Однако диетические рекомендации часто противоречивы, особенно когда речь идет о жирах. Молочные продукты — яркий пример: их часто делят просто на «полезные» (обезжиренные) и «вредные» (жирные) из-за содержания насыщенных жиров. В новом исследовании, которое опубликовали в журнале Neurology, ученые из Лундского университета (Швеция) обнаружили связь между молочными продуктами и развитием деменции.

Авторы провели проспективное когортное исследование — наблюдение за здоровьем большой группы людей, фиксируя их привычки на протяжении долгого времени. В исследовании участвовали 27 тысяч мужчин и женщин из шведского города Мальме. На старте каждый участник прошел детальную оценку рациона: вел пищевой дневник, заполнял объемный опросник и беседовал с диетологом.

Это позволило с высокой точностью зафиксировать не только общее потребление молочных продуктов, но и отдельно учесть разные их типы: сыр, сливки, молоко разной жирности, йогурт и масло. Затем началось наблюдение — в среднем оно длилось 25 лет. Случаи деменции выявляли через национальные реестры Швеции, а для периодов до 2014 года диагнозы дополнительно подтверждали неврологи.

Анализ показал: связь с риском деменции существует далеко не для всех молочных продуктов и сильно зависит от их типа и жирности. Наиболее выраженный защитный эффект обнаружили у продуктов высокой жирности. Участники, которые в день потребляли больше 50 граммов жирного сыра с содержание жира свыше 20%, рисковали заболеть деменцией на 13% меньше, а сосудистой деменцией — на 29% меньше тех, кто почти не ел сыр.

Аналогичную обратную связь обнаружили для жирных сливок более чем с 30% жира. Потребление 20 и более граммов таких сливок в день ассоциировали со снижением общего риска деменции на 16%. При этом молоко (как цельное, так и обезжиренное), йогурт, масло и даже обезжиренные версии сыра и сливок не показали статистической связи с риском развития этого нейродегенеративного заболевания.

Второе важное открытие касается болезни Альцгеймера. Защитную связь между потреблением жирного сыра и снижением риска именно этой болезни наблюдали только у людей, которые не были носителями варианта гена APOE ε4 — самого мощного из известных сегодня генетических факторов риска этого заболевания. Значит, один и тот же пищевой фактор по-разному влияет на людей с разной генетической предрасположенностью.

Андрей Серегин 14 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак