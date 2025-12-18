Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Употребление жирного сыра и сливок связали со снижением риска деменции
Считается, что для профилактики деменции и других когнитивных нарушений лучше потреблять меньше жиров. Ученые из Швеции выяснили обратное: потребление молочных продуктов с высоким содержанием жира связано со снижением рисков этой патологии.
Деменция — одна из самых серьезных медицинских и социальных проблем XXI века. По данным ВОЗ, в 2021 году число страдающих деменцией в мире составляло 57 миллионов человек, из которых более 60% проживали в странах с низким и средним уровнем дохода. Каждый год регистрируют почти 10 миллионов новых случаев деменции. Хотя эффективные средства ее лечения уже успешно испытаны на животных, по психологическим причинам их не будут применять на людях во всем обозримом будущем. Поэтому пока главная стратегия борьбы — профилактика, в которой питанию отводят ключевую роль.
Однако диетические рекомендации часто противоречивы, особенно когда речь идет о жирах. Молочные продукты — яркий пример: их часто делят просто на «полезные» (обезжиренные) и «вредные» (жирные) из-за содержания насыщенных жиров. В новом исследовании, которое опубликовали в журнале Neurology, ученые из Лундского университета (Швеция) обнаружили связь между молочными продуктами и развитием деменции.
Авторы провели проспективное когортное исследование — наблюдение за здоровьем большой группы людей, фиксируя их привычки на протяжении долгого времени. В исследовании участвовали 27 тысяч мужчин и женщин из шведского города Мальме. На старте каждый участник прошел детальную оценку рациона: вел пищевой дневник, заполнял объемный опросник и беседовал с диетологом.
Это позволило с высокой точностью зафиксировать не только общее потребление молочных продуктов, но и отдельно учесть разные их типы: сыр, сливки, молоко разной жирности, йогурт и масло. Затем началось наблюдение — в среднем оно длилось 25 лет. Случаи деменции выявляли через национальные реестры Швеции, а для периодов до 2014 года диагнозы дополнительно подтверждали неврологи.
Анализ показал: связь с риском деменции существует далеко не для всех молочных продуктов и сильно зависит от их типа и жирности. Наиболее выраженный защитный эффект обнаружили у продуктов высокой жирности. Участники, которые в день потребляли больше 50 граммов жирного сыра с содержание жира свыше 20%, рисковали заболеть деменцией на 13% меньше, а сосудистой деменцией — на 29% меньше тех, кто почти не ел сыр.
Аналогичную обратную связь обнаружили для жирных сливок более чем с 30% жира. Потребление 20 и более граммов таких сливок в день ассоциировали со снижением общего риска деменции на 16%. При этом молоко (как цельное, так и обезжиренное), йогурт, масло и даже обезжиренные версии сыра и сливок не показали статистической связи с риском развития этого нейродегенеративного заболевания.
Второе важное открытие касается болезни Альцгеймера. Защитную связь между потреблением жирного сыра и снижением риска именно этой болезни наблюдали только у людей, которые не были носителями варианта гена APOE ε4 — самого мощного из известных сегодня генетических факторов риска этого заболевания. Значит, один и тот же пищевой фактор по-разному влияет на людей с разной генетической предрасположенностью.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Зоологи из Университета Уэйк-Форест обнаружили редкий феномен в поведении насканских олуш (Sula granti): самки этих птиц открыто спариваются со множеством соседей, но приносят потомство исключительно от постоянных партнеров. Исследование показало, что самки обладают полной сексуальной свободой благодаря физическому превосходству над самцами и контролируют отцовство с помощью строгого календаря встреч.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Августа, 2014
Умные неандертальцы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии