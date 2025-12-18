  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
18 декабря, 16:36
Адель Романенкова
10

Астрофизик предположил, что внеземные цивилизации становятся заметны только в момент гибели

❋ 4.9

По недавно выдвинутой гипотезе, развитые инопланетные сообщества остаются незаметными в течение практически всего периода существования и по-настоящему выдают себя лишь в самом конце своей истории — когда их постигает коллапс.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# парадокс Ферми
# техносигнатуры
Обсерватория в Парксе при получении сигнала от источника быстрого радиовсплеска в представлении художника
Обсерватория в Парксе при получении сигнала от источника быстрого радиовсплеска в представлении художника / © Swinburne Astronomy Productions

Примерно из шести тысяч известных на сегодня экзопланет подавляющее большинство расположены в радиусе ориентировочно двух-трех тысяч световых лет. Наша галактика Млечный Путь простирается на сотню с лишним тысяч световых лет, в ней сотни миллиардов звезд, и почти у всех должны быть планеты.

Современные радиотелескопы улавливают излучение практически по всей обозримой Вселенной, но они так хорошо «слышат» только естественные сигналы — они широкополосные, то есть идут на всех частотах сразу. Искусственное, узкополосное радиопослание — другое дело: его крайне трудно различить в общем шуме, тем более с расстояния в десятки тысяч световых лет от нас.

При таком положении дел знаменитый парадокс Ферми, то есть вопрос «Где же инопланетяне?», выглядит преждевременным. Человечество пока слишком мало видит и слышит в космосе, чтобы уверенно говорить о своем одиночестве. Недавно доцент Колумбийского университета (США), астрофизик Дэвид Киппинг поделился собственными идеями насчет того, как земляне могли бы обнаружить хотя бы сам факт существования внеземной разумной цивилизации когда-либо.

Киппинг исследует тему техносигнатур — признаков промышленной или какой-то другой искусственной деятельности на экзопланетах. В статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, ученый изложил свою «эсхатологическую гипотезу» (от греческого слова eschatos — «конечный», «последний»). По этой версии, скорее всего, первой обнаруженной нами инопланетной цивилизацией будет цивилизация гибнущая. Вернее, погибавшая на момент отправки сигнала, а значит, к моменту его получения на Земле давно не существующая.

Астрофизик объяснил, что к этому выводу его привела давно наметившаяся тенденция в истории астрономии: часто в момент открытия в космосе новых для науки объектов первыми обнаруживают не самые их типичные «экземпляры», а наоборот, очень редкие. Дело в том, что эти необычные находки бывают самыми яркими и заметными. Характерный пример — экзопланеты: больше всего их в системах красных карликов, но первые найденные за пределами Солнечной системы миры расположены возле нейтронной звезды. Это крайне необычно: по сей день принадлежащих пульсарам планет известны считаные единицы.

По этой логике стоит ожидать, что первой обнаруженной людьми внеземной цивилизацией вряд ли станет типичное, процветающее и спокойное сообщество, рассуждает астрофизик: такая населенная планета должна сравнительно мало себя выдавать и негромко «вещать». Но если на этой планете разразится глобальная ядерная война, техногенная катастрофа, произойдет коллапс из-за резкого изменения климата, для цивилизации наступит финальный, кратковременный и очень яркий период. В этот момент она может непреднамеренно испустить аномально мощные сигналы. Это может выражаться, например, во внезапном повышении яркости экзопланеты или выбросе в атмосферу огромных масс необычных веществ. Именно это и привлечет к ней внимание.

По расчетам Киппинга, для достаточной заметности какого-либо признака глобальной катастрофы братьев по разуму он должен быть примерно в 10 тысяч раз «громче» обычных сигналов с их планеты. Это должно выглядеть как кратковременная вспышка или другая аномалия. Астрофизик считает, что в поиске сигналов от внеземных цивилизаций ошибочно сосредотачиваться только на искусственных радиосигналах или лазерных лучах: нужно обращать внимание на любые внезапные и быстро исчезающие отклонения от нормы, которым не удается дать естественное объяснение.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
270 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# парадокс Ферми
# техносигнатуры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Медицинские нейротехнологии
Нейрокампус
Москва
Лекция
18 Дек
1200
В космос по цене авиабилета
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Андрэ Дави — исследователь Нила
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Регуляторные Т-клетки: иммунитет под контролем
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Плата за азот и белок: выделительные системы в живой природе
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Обогащение среды: как развлекают и обучают животных в зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Чекисты на защите столицы
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
18 Дек
750
Ионизирующая радиация и космос
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Искусство Древнего Рима
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
17 декабря, 09:52
Адель Романова

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
16 декабря, 13:24
Максим Абдулаев

Самки насканских олуш научились изменять мужьям открыто и без генетических последствий

Зоологи из Университета Уэйк-Форест обнаружили редкий феномен в поведении насканских олуш (Sula granti): самки этих птиц открыто спариваются со множеством соседей, но приносят потомство исключительно от постоянных партнеров. Исследование показало, что самки обладают полной сексуальной свободой благодаря физическому превосходству над самцами и контролируют отцовство с помощью строгого календаря встреч.

Биология
# орнитология
# половое поведение
# птицы
# спаривание
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
17 декабря, 09:52
Адель Романова

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрофизик предположил, что внеземные цивилизации становятся заметны только в момент гибели

    18 декабря, 16:36

  2. Восстановленное лицо древнего человека из Эфиопии связало африканских предков с первыми обитателями Евразии

    18 декабря, 16:30

  3. Материалы нового поколения: белорусские инженеры улучшили эпоксидные покрытия полимерными добавками

    18 декабря, 16:02

  4. Высокий социальный статус лишил альфа-самцов павианов спокойного сна

    18 декабря, 15:59
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Сергей Механик
2 минуты назад
Так в России рост или спад? Ничего не сказано.

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Dmitri
3 минуты назад
По графике сразу видно, что РФ "четвертая экономика мира". Привет, вруну из Кремля.

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Dmitri
4 минуты назад
евгений, это сильно зависит то того где эту линию провели

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Иван Колупаев
5 минут назад
Денис, нейронки те еще подлизы и настроены так чтобы угождать клиенту, точнее удерживать его на линии как можно дольше. А нет лучшего способа

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

Mikhail Khramov
40 минут назад
Во-во, сам же и говорит "ненулевая вероятность» ее достижения все же существует." Перевожу: мы и сами в это не верим, но вдруг получится？

Американская компания анонсировала создание армии из 50 000 роботов для обороны и промышленности

Олег Валерьевич
2 часа назад
Денис, Путин наркоман?

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

Иван Колупаев
2 часа назад
Похоже Трамп все же помирился с Маском хотя "старые большевики" утверждали что их размолвка надолго 😁 Ведь отзыв кандидатуры Айзекмана друга и

Назначен новый руководитель NASA

Vadim Soloninka
3 часа назад
евгений, это по 85000 на человека, два нуля лишним.

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Дмитрий Рогачев
3 часа назад
Тоже интересно, что будет дальше! Как мне кажется, увеличение популяции пум, с последующим их истреблением людьми. История циклична!

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

евгений Русский
3 часа назад
30 триллионов, это по 8 миллионов на каждого жителя США. Но при этом 35 миллионов жителей США живут за чертой бедности. И я так понимаю такая же

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Anton Khoryukov
4 часа назад
Круть. Ну, теперь точно на Марс полетим! 😁

Назначен новый руководитель NASA

Денис Антонов
4 часа назад
Руслан, выше писали про нейронку вот вспомнил. Там и про легитимность наркомана есть

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

Питон Удав
5 часов назад
Что это за учёные? Группа студентов провинциального вуза? При передачи любой информации в любой среде происходит её искажение. Просто потому, что

Ученые нашли биологические корни дезинформации

Феанаро
6 часов назад
Яков, нужны ледоколы. Но нужны и порты- дозаправка, отдых для экипажей, штормовая погода, и т п

В Египте построили самую глубокую в мире искусственную гавань

Vlad Ok
6 часов назад
Иван, я особо не вдавался, спросил у Грока сколько действующих ) гоняю тут иишек - грока, джемени 3 про и чат джипити... по работе ))). Да, сейчас

Космический аппарат, запущенный Китаем, едва не столкнулся со спутником Starlink

Евгений Краснов
6 часов назад
Игорь, Потому что его скоре всего удобряют химией. У меня такая же реакция, плюс внутренние органы начинают болеть и обостряются хронические

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Александр Французов
6 часов назад
ошалеть, сейчас на передке парни офигели за 205000 в месяц.

Американская компания анонсировала создание армии из 50 000 роботов для обороны и промышленности

Анатолий Корябкин
8 часов назад
Автор статьи очень симпатичная)

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Руслан Березовский
8 часов назад
Денис, причем тут это до пингвинов? Болеешь?

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

Danila Bagra
8 часов назад
Идиоты.Надо было изучить и вылечить птенцов.Логично же что погибнуть.Какие же они кретины со своим невмешательством в дикую природу

Таинственная пингвинья болезнь добралась до Антарктиды

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно