Астрофизик предположил, что внеземные цивилизации становятся заметны только в момент гибели
По недавно выдвинутой гипотезе, развитые инопланетные сообщества остаются незаметными в течение практически всего периода существования и по-настоящему выдают себя лишь в самом конце своей истории — когда их постигает коллапс.
Примерно из шести тысяч известных на сегодня экзопланет подавляющее большинство расположены в радиусе ориентировочно двух-трех тысяч световых лет. Наша галактика Млечный Путь простирается на сотню с лишним тысяч световых лет, в ней сотни миллиардов звезд, и почти у всех должны быть планеты.
Современные радиотелескопы улавливают излучение практически по всей обозримой Вселенной, но они так хорошо «слышат» только естественные сигналы — они широкополосные, то есть идут на всех частотах сразу. Искусственное, узкополосное радиопослание — другое дело: его крайне трудно различить в общем шуме, тем более с расстояния в десятки тысяч световых лет от нас.
При таком положении дел знаменитый парадокс Ферми, то есть вопрос «Где же инопланетяне?», выглядит преждевременным. Человечество пока слишком мало видит и слышит в космосе, чтобы уверенно говорить о своем одиночестве. Недавно доцент Колумбийского университета (США), астрофизик Дэвид Киппинг поделился собственными идеями насчет того, как земляне могли бы обнаружить хотя бы сам факт существования внеземной разумной цивилизации когда-либо.
Киппинг исследует тему техносигнатур — признаков промышленной или какой-то другой искусственной деятельности на экзопланетах. В статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, ученый изложил свою «эсхатологическую гипотезу» (от греческого слова eschatos — «конечный», «последний»). По этой версии, скорее всего, первой обнаруженной нами инопланетной цивилизацией будет цивилизация гибнущая. Вернее, погибавшая на момент отправки сигнала, а значит, к моменту его получения на Земле давно не существующая.
Астрофизик объяснил, что к этому выводу его привела давно наметившаяся тенденция в истории астрономии: часто в момент открытия в космосе новых для науки объектов первыми обнаруживают не самые их типичные «экземпляры», а наоборот, очень редкие. Дело в том, что эти необычные находки бывают самыми яркими и заметными. Характерный пример — экзопланеты: больше всего их в системах красных карликов, но первые найденные за пределами Солнечной системы миры расположены возле нейтронной звезды. Это крайне необычно: по сей день принадлежащих пульсарам планет известны считаные единицы.
По этой логике стоит ожидать, что первой обнаруженной людьми внеземной цивилизацией вряд ли станет типичное, процветающее и спокойное сообщество, рассуждает астрофизик: такая населенная планета должна сравнительно мало себя выдавать и негромко «вещать». Но если на этой планете разразится глобальная ядерная война, техногенная катастрофа, произойдет коллапс из-за резкого изменения климата, для цивилизации наступит финальный, кратковременный и очень яркий период. В этот момент она может непреднамеренно испустить аномально мощные сигналы. Это может выражаться, например, во внезапном повышении яркости экзопланеты или выбросе в атмосферу огромных масс необычных веществ. Именно это и привлечет к ней внимание.
По расчетам Киппинга, для достаточной заметности какого-либо признака глобальной катастрофы братьев по разуму он должен быть примерно в 10 тысяч раз «громче» обычных сигналов с их планеты. Это должно выглядеть как кратковременная вспышка или другая аномалия. Астрофизик считает, что в поиске сигналов от внеземных цивилизаций ошибочно сосредотачиваться только на искусственных радиосигналах или лазерных лучах: нужно обращать внимание на любые внезапные и быстро исчезающие отклонения от нормы, которым не удается дать естественное объяснение.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Зоологи из Университета Уэйк-Форест обнаружили редкий феномен в поведении насканских олуш (Sula granti): самки этих птиц открыто спариваются со множеством соседей, но приносят потомство исключительно от постоянных партнеров. Исследование показало, что самки обладают полной сексуальной свободой благодаря физическому превосходству над самцами и контролируют отцовство с помощью строгого календаря встреч.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
