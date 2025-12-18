Астрофизик предположил, что внеземные цивилизации становятся заметны только в момент гибели

По недавно выдвинутой гипотезе, развитые инопланетные сообщества остаются незаметными в течение практически всего периода существования и по-настоящему выдают себя лишь в самом конце своей истории — когда их постигает коллапс.

Примерно из шести тысяч известных на сегодня экзопланет подавляющее большинство расположены в радиусе ориентировочно двух-трех тысяч световых лет. Наша галактика Млечный Путь простирается на сотню с лишним тысяч световых лет, в ней сотни миллиардов звезд, и почти у всех должны быть планеты.

Современные радиотелескопы улавливают излучение практически по всей обозримой Вселенной, но они так хорошо «слышат» только естественные сигналы — они широкополосные, то есть идут на всех частотах сразу. Искусственное, узкополосное радиопослание — другое дело: его крайне трудно различить в общем шуме, тем более с расстояния в десятки тысяч световых лет от нас.

При таком положении дел знаменитый парадокс Ферми, то есть вопрос «Где же инопланетяне?», выглядит преждевременным. Человечество пока слишком мало видит и слышит в космосе, чтобы уверенно говорить о своем одиночестве. Недавно доцент Колумбийского университета (США), астрофизик Дэвид Киппинг поделился собственными идеями насчет того, как земляне могли бы обнаружить хотя бы сам факт существования внеземной разумной цивилизации когда-либо.

Киппинг исследует тему техносигнатур — признаков промышленной или какой-то другой искусственной деятельности на экзопланетах. В статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, ученый изложил свою «эсхатологическую гипотезу» (от греческого слова eschatos — «конечный», «последний»). По этой версии, скорее всего, первой обнаруженной нами инопланетной цивилизацией будет цивилизация гибнущая. Вернее, погибавшая на момент отправки сигнала, а значит, к моменту его получения на Земле давно не существующая.

Астрофизик объяснил, что к этому выводу его привела давно наметившаяся тенденция в истории астрономии: часто в момент открытия в космосе новых для науки объектов первыми обнаруживают не самые их типичные «экземпляры», а наоборот, очень редкие. Дело в том, что эти необычные находки бывают самыми яркими и заметными. Характерный пример — экзопланеты: больше всего их в системах красных карликов, но первые найденные за пределами Солнечной системы миры расположены возле нейтронной звезды. Это крайне необычно: по сей день принадлежащих пульсарам планет известны считаные единицы.

По этой логике стоит ожидать, что первой обнаруженной людьми внеземной цивилизацией вряд ли станет типичное, процветающее и спокойное сообщество, рассуждает астрофизик: такая населенная планета должна сравнительно мало себя выдавать и негромко «вещать». Но если на этой планете разразится глобальная ядерная война, техногенная катастрофа, произойдет коллапс из-за резкого изменения климата, для цивилизации наступит финальный, кратковременный и очень яркий период. В этот момент она может непреднамеренно испустить аномально мощные сигналы. Это может выражаться, например, во внезапном повышении яркости экзопланеты или выбросе в атмосферу огромных масс необычных веществ. Именно это и привлечет к ней внимание.

По расчетам Киппинга, для достаточной заметности какого-либо признака глобальной катастрофы братьев по разуму он должен быть примерно в 10 тысяч раз «громче» обычных сигналов с их планеты. Это должно выглядеть как кратковременная вспышка или другая аномалия. Астрофизик считает, что в поиске сигналов от внеземных цивилизаций ошибочно сосредотачиваться только на искусственных радиосигналах или лазерных лучах: нужно обращать внимание на любые внезапные и быстро исчезающие отклонения от нормы, которым не удается дать естественное объяснение.

Адель Романова 270 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.