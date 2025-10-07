Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американский эксперт сравнил Су-57 и F-35: преимущество России — вопрос темпов производства

Российский истребитель пятого поколения Су-57 потенциально может превзойти американский F-35 Lightning II, однако для реализации его преимуществ необходимы достаточные темпы серийного производства. Об этом заявил обозреватель издания The National Interest Харрисон Касс.

Су-57Э во время демонстрационного полета на международном авиасалоне Aero India 2025 / © RT India

Автор публикации отметил, что Су-57 создан с учетом известных характеристик американских истребителей пятого поколения — F-22 Raptor и F-35 Lightning II. При этом, несмотря на внешние сходства, российский и американский подходы к проектированию боевой авиации заметно различаются — как по доктрине применения, так и по философии разработки.

По оценке The National Interest, Су-57 в теории сочетает незаметность F-22, многофункциональность F-35 и маневренность Су-35. Однако по уровню стелс-технологий российский истребитель может уступать американским аналогам. Это потенциальное отставание, по мнению автора, компенсируется развитыми средствами радиоэлектронной борьбы и исключительной аэродинамикой, обеспечивающей сверхманевренность.

Благодаря двигателям с управляемым вектором тяги, Су-57 способен выполнять фигуры, недоступные большинству западных самолетов, что делает его особенно эффективным в ближнем воздушном бою. Однако, как подчеркнул Харрисон Касс, на Западе уже давно делают ставку на дистанционные бои, обучая пилотов избегать ближнего контакта.

Основным ограничением для Су-57 остаются низкие темпы производства: в строю Воздушно-космических сил России пока лишь небольшое количество этих машин, в отличие от США, которые уже имеют на вооружении более 1000 F-35.