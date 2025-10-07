Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Американский эксперт сравнил Су-57 и F-35: преимущество России — вопрос темпов производства
Российский истребитель пятого поколения Су-57 потенциально может превзойти американский F-35 Lightning II, однако для реализации его преимуществ необходимы достаточные темпы серийного производства. Об этом заявил обозреватель издания The National Interest Харрисон Касс.
Автор публикации отметил, что Су-57 создан с учетом известных характеристик американских истребителей пятого поколения — F-22 Raptor и F-35 Lightning II. При этом, несмотря на внешние сходства, российский и американский подходы к проектированию боевой авиации заметно различаются — как по доктрине применения, так и по философии разработки.
По оценке The National Interest, Су-57 в теории сочетает незаметность F-22, многофункциональность F-35 и маневренность Су-35. Однако по уровню стелс-технологий российский истребитель может уступать американским аналогам. Это потенциальное отставание, по мнению автора, компенсируется развитыми средствами радиоэлектронной борьбы и исключительной аэродинамикой, обеспечивающей сверхманевренность.
Благодаря двигателям с управляемым вектором тяги, Су-57 способен выполнять фигуры, недоступные большинству западных самолетов, что делает его особенно эффективным в ближнем воздушном бою. Однако, как подчеркнул Харрисон Касс, на Западе уже давно делают ставку на дистанционные бои, обучая пилотов избегать ближнего контакта.
Основным ограничением для Су-57 остаются низкие темпы производства: в строю Воздушно-космических сил России пока лишь небольшое количество этих машин, в отличие от США, которые уже имеют на вооружении более 1000 F-35.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
В современном мире у каждого из нас в кармане находится мощный компьютер, подключенный к глобальной сети. Но вместе с невиданными возможностями он принес и новые угрозы, которые стали настолько изощренными, что атакуют уже не устройства, а наше сознание. Почему даже образованные и осторожные люди порой попадаются на крючок фишинговых атак? Ответ на этот вопрос лежит в области работы нашего собственного мозга. Об этом рассказала Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.
Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Плиоценовое предупреждение: чем грядущие дожди угрожают югу России и центру Африки?
Китайская «волшебная палочка» из тория
Сможет ли Россия создать свою орбитальную станцию? И почему этому не стоит радоваться?
Японская «самоликвидация» коронавируса или «ликвидация по-московски»: почему в России они невозможны
Что будет с нефтью?
Пищевые добавки: хорошие, плохие, непреднамеренные
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
Космическая хроника за ноябрь
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии