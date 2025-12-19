Уведомления
Тип муки определил бактериальный состав закваски, но не повлиял на доминирующие дрожжи
Микробиологи выяснили, что видовое разнообразие бактерий в хлебной закваске напрямую зависит от выбора муки, тогда как грибковое сообщество остается неизменным при любых условиях. Эксперимент показал, что агрессивные штаммы дрожжей захватывают среду обитания независимо от диеты и частоты кормления, в то время как бактерии проявляют избирательность к субстрату.
Микробное сообщество закваски формируется под влиянием множества факторов: от географии и температуры на кухне до микробиоты рук пекаря. Однако оставалось неясно, какие из этих параметров — определяющие для финального состава «жителей» банки, а какие — второстепенные. Чтобы выяснить, как именно происходит заселение этой питательной среды, ученые решили исключить случайные загрязнения и изолировать переменные в лабораторных условиях.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Microbiology Spectrum, организовали контролируемую «арену» для микробной эволюции, запустив 18 банок с закваской. Они варьировали два параметра: тип питания (обычная мука, хлебопекарная или цельнозерновая) и режим (кормление каждый день либо через день). В течение месяца ученые следили за конкуренцией видов внутри банок, используя метабаркодинг ДНК для идентификации победителей.
Результаты показали удивительную устойчивость грибковой части сообщества. Во всех образцах, независимо от меню и графика, власть быстро захватили дрожжи рода Kazachstania. Они вытеснили плесневые грибы и конкурентов уже к первой неделе, проявив себя как универсальные колонизаторы, которым безразличны нюансы ухода.
С бактериями ситуация оказалась сложнее: они четко реагировали на состав пищи. В банках с цельнозерновой мукой размножились Companilactobacillus, в то время как на хлебопекарной муке доминировали Levilactobacillus. При этом частота кормления — фактор, которому часто уделяют внимание в рецептах — не оказала существенного влияния на итоговый состав микробиома.
Новая научная работа демонстрирует, что пекарь может управлять «вкусовым профилем» хлеба (за который отвечают бактерии), меняя сорт муки, но «подъемная сила» (дрожжи) формируется по своим, более жестким биологическим законам. Исследователи превратили банку с тестом в наглядную модель экологической сукцессии, где среда жестко фильтрует одних обитателей, но оказывается бессильной перед экспансией других.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Считается, что для профилактики деменции и других когнитивных нарушений лучше потреблять меньше жиров. Ученые из Швеции выяснили обратное: потребление молочных продуктов с высоким содержанием жира связано со снижением рисков этой патологии.
По недавно выдвинутой гипотезе, развитые инопланетные сообщества остаются незаметными в течение практически всего периода существования и по-настоящему выдают себя лишь в самом конце своей истории — когда они гибнут.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
