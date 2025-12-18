Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Башня Джидды достигла отметки в 80 этажей: падет ли вскоре рекорд Бурдж-Халифа?
Сверхвысотная башня на побережье Красного моря готовится заново определить границы мировой архитектуры. Строительство Башни Джидды (Jeddah Tower) стремительно набирает темп, буквально «взмывая вверх, как ракета», здание уже достигло отметки 80 этажей.
Этот меганебоскреб высотой один километр, работы над которым были заморожены на долгие годы, вновь начали возводить в январе 2025 года. Сейчас строители добавляют по одному этажу каждые три–четыре дня и нацелены завершить проект к 2028 году, чтобы отобрать титул самого высокого здания в мире у дубайской Бурдж-Халифы.
Сегодня над горизонтом Джидды возвышаются строительные краны: компании Saudi Binladin Group, Dar Al-Handasah и Turner Construction заливают бетон с помощью высоконапорных насосов, работающих на рекордных высотах.
К августу 2025 года здание достигло 75 этажей, а использование нескольких кранов позволило резко ускорить возведение центрального ядра. На данный момент выполнено более 50% всех бетонных работ из запланированных 157 этажей.
Проект, реализуемый компанией Kingdom Holding Co, стал одним из символов амбиций Саудовской Аравии и напрямую связан с программой диверсификации экономики Vision 2030.
По мере того как каждую неделю Jeddah Tower прирастает новыми этажами, королевство готовится заново очертить горизонты мировой архитектуры.
По состоянию на конец 2025 года строительство башни активно продолжается. В ее основе — массивный гибридный свайно-плитный фундамент: бетонная плита толщиной пять метров площадью более 7 500 квадратных метров опирается на 270 буронабивных свай, уходящих на глубину до 110 метров в известняк и коралловые породы, обеспечивая устойчивость сооружения.
Для сравнения, фундамент Бурдж-Халифы также представляет собой плиту на сваях, однако она имеет толщину 3,7 метра и опирается на 192 сваи диаметром 1,5 метра, заглубленные примерно на 50 метров.
