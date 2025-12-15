  • Добавить в закладки
Экскурсия
6+
Биокосмос

Слушатели узнают, как животные прокладывали человеку дорогу на орбиту.

Космонавтика и авиация
21 декабря, 18:00 Идет 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 34

О мероприятии

На экскурсии участники узнают, как животные прокладывали человеку дорогу на орбиту. Услышат об их огромном вкладе в изучение космической физиологии, о необычных полетах на грани возможного. А также найдут ответ на вопрос «что делать, если вы обнаружили таракана у себя дома?» по версии космонавтов.

Расписание
21
Воскресенье
Декабрь 2025
просп. Мира, 119, стр. 34 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 34

15 декабря, 11:46
Александр Речкин
2
# биология
# история
# космос
