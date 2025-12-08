Слушатели узнают, можно ли обнаружить жизнь в других планетных системах.

О мероприятии

Доктор физико-математических наук Борис Евгеньевич Штерн расскажет по книгу «Место жизни во Вселенной», в которой излагается точка зрения известных биологов на происхождение и эволюцию жизни, особое внимание уделяется «бутылочным горлышкам» эволюции, таким, как кислородный фотосинтез, появление эукариотной клетки, возникновение животных и разума. По ряду косвенных соображений можно заключить, что жизнь, во всяком случае развитая, — очень редкое явление. Можно ли обнаружить жизнь в других планетных системах? Можно ли поселить на подходящих экзопланетах земную жизнь? В выступлении будет предложен обзор данных, по окрестностям солнечной системы в радиусе 10 парсек.

