Лекция
16+
Место жизни во Вселенной и ее ближайших окрестностях

Слушатели узнают, можно ли обнаружить жизнь в других планетных системах.

Центр «Архэ»
20 декабря, 17:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Доктор физико-математических наук Борис Евгеньевич Штерн расскажет по книгу «Место жизни во Вселенной», в которой излагается точка зрения известных биологов на происхождение и эволюцию жизни, особое внимание уделяется «бутылочным горлышкам» эволюции, таким, как кислородный фотосинтез, появление эукариотной клетки, возникновение животных и разума. По ряду косвенных соображений можно заключить, что жизнь, во всяком случае развитая, — очень редкое явление. Можно ли обнаружить жизнь в других планетных системах? Можно ли поселить на подходящих экзопланетах земную жизнь? В выступлении будет предложен обзор данных, по окрестностям солнечной системы в радиусе 10 парсек.

Расписание
20
Суббота
Декабрь 2025
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

8 декабря, 05:02
Александр Речкин
3
# биология
# жизнь
# космос
Комментарии

Написать комментарий

