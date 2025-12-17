  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Астрофизика и космонавтика. Итоги года

Слушатели узнают про межзвездных странниц, темную материю и нейтрино.

Астрокомплекс им. С.П. Королева
20 декабря, 16:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Усачёва, д. 64

О мероприятии

Кандидат физико-математических наук, преподаватель физики Дмитрий Ионов подведет космические и астрофизические итоги уходящего года в формате интерактивной лекции.

Слушатели узнают про межзвездных странниц, темную материю и нейтрино; обсудят многоразовые ракеты, стартовый стол на Байконуре, взрывы Starship, и не только.

Расписание
20
Суббота
Декабрь 2025
ул. Усачёва, д. 64 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Усачёва, д. 64

17 декабря, 05:03
Александр Речкин
2
# астрономия
# астрофизика
# космос
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 декабря, 09:09
ПНИПУ

Экономия электроэнергии: ученые разработали метод точного прогноза нагрузки насосных станций

Объемы российского рынка водоснабжения достигают 490 млрд рублей в год, а потребность в инвестициях в инфраструктуру оценивается в триллионы. Значительную часть этих затрат составляет оплата электроэнергии для насосных станций. Существенную экономию мог бы дать переход на тариф, в котором ночью и в выходные цена ниже. Однако это требует идеального почасового планирования: за ошибки в расчетах накладываются штрафы. Традиционные ручные методы прогнозирования демонстрируют высокую погрешность в 6,2%. Ученые Пермского Политеха разработали систему на основе машинного обучения, которая в 3,7 раза снижает погрешность прогноза — до 1,67%. Это позволит эффективно перейти на оптимальный тариф и гарантированно экономить свыше 160 тысяч рублей в год на одной станции.

ПНИПУ
# водоснабжение
# прогнозирование
# технологии
# электроэнергия
# энергозатраты
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
16 декабря, 09:13
Максим Абдулаев

Изотопный анализ зуба показал, что мозазавр мог жить в пресной воде

Палеонтологи установили, что крупные мозазавры обитали в пресноводных водоемах вдали от морского побережья. Анализ химического состава зуба, найденного в формации Хелл-Крик, показал: рептилия длительное время жила в той же среде, что и сухопутные динозавры.

Палеонтология
# изотопный анализ
# меловой период
# мозазавр
# окаменелости
# рептилии
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
12 декабря, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
15 декабря, 18:04
Андрей Серегин

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Эксперт рассказал, как защитить eSIM от кибермошенников

    16 декабря, 17:52

  2. Вовлечение супругов повысило эффективность восстановления болезней сердца

    16 декабря, 17:11

  3. Ученые нашли «черную метку» для клеточных лидеров метастазов рака

    16 декабря, 17:02

  4. Инновации в сфере транспорта: как новые технологии повышают конкурентоспособность отрасли

    16 декабря, 15:39
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Олег Теплоухов
42 минуты назад
А Россия за разговорами об авторском праве и как не хорошо заниматься технологическим плагиатом космос, как и многое-многое другое, проспала.

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Иван Колупаев
1 час назад
Так Романова или Романенкова?

Столкновение Земли с четырьмя планетами оказалось самым вероятным сценарием возникновения Луны

Иван Колупаев
1 час назад
Когда-то и наши не стеснялись копировать решения фон Брауна... по итогу запустили человека на орбиту раньше американцев. Но тогда у руля были другие

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

1 2
2 часа назад
Потрясающе! Невероятно! Это получается методами генной инженерии можно вывести растения-обогреватели, условный кактус с крахмалистой

Древние растения научились нагревать шишки для привлечения насекомых за миллионы лет до появления цветов

1 2
2 часа назад
Очень хорошая гипотеза! Корректнее бы её назвать "гипотеза олигоимпакта", потому что "мультиимпакт" (гипотеза Гарькавого) это когда очень много

Столкновение Земли с четырьмя планетами оказалось самым вероятным сценарием возникновения Луны

Александр Морозов
4 часа назад
Копия, копия, копия, автору как будто поперек горла эти ракеты встали. Технологии плюс минус у китая те же что и у маска, та же физика, те же задачи и

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Ярослав Батырханов
4 часа назад
Видите маленькую точку в цвет России это мы опендикс под названием Калининград

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Сергей Шумаков
5 часов назад
Какой тупизм. Приливы на земле не являютсярезультатом притяжения луны. Приливыот вибрационного движенияземли. Еслибылуга притягивала воду, то и

В прошлом у Марса могла быть большая луна, которая управляла приливами

Mihail Avstrievsky
5 часов назад
Aleksandr, только это мало кто понимает из местного населения)

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Память Калуга
5 часов назад
Кто-то очень хорошо заплатил за документацию по ракете.

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Paul Storn
7 часов назад
Будет смешно, если китайцы копию быстрее до ума доведут) а вообще, даже скопировать такую ракету как Starship уже круто.

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

G. O.
7 часов назад
Каждой ночью на человека действует сила притяжения как раз в направлении солнца. При этом если в течение ночи убрать из-под ног землю то можно

Как близко должно находиться Солнце к Земле, чтобы люди упали на небо? 

Евгений П.
7 часов назад
Zeu, вы писали мне: "Приведите цифры". Хорошо. Вот, ещё вам 2 примера. 1й пример: Мои родители не успели заработать на пенсию и получают от государства

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

I B
8 часов назад
Нифига непонятно но интересно

Как близко должно находиться Солнце к Земле, чтобы люди упали на небо? 

Голодный Волк
9 часов назад
Подождите, но нам тут утверждали, что запасная кабина где то музеем стала, что её надо разобрать это месяцы, потом собрать. А тут привозят не

Пуски пилотируемых кораблей с Байконура возобновят зимой 2026 года

Трофим Муравлёв
10 часов назад
Это ужасно даже представить.

Как близко должно находиться Солнце к Земле, чтобы люди упали на небо? 

Harry Wanderer
10 часов назад
Зимой в январе или зимой в декабре?

Пуски пилотируемых кораблей с Байконура возобновят зимой 2026 года

Casus Telа
11 часов назад
Алексей, ну верят они в ППС, свидетели святого ППС!

Рейтинг: размеры экономик стран Европы по ВВП (ППС) в 2025 году

Casus Telа
11 часов назад
Григорий, глупость полная... Уровень жизни никаким ВВП ППС не измеряется...Что толку что в России уровень ВВП ППС на душу 36 тысяч долларов? Вы многих

Рейтинг: размеры экономик стран Европы по ВВП (ППС) в 2025 году

Casus Telа
11 часов назад
Mikhail, Больше чем у Вас точно! Мой зять работает учителем, в Гамбурге, жена не работает вообще, двое детей, купил трехэтажную квартиру в доме 150 кв.

Рейтинг: размеры экономик стран Европы по ВВП (ППС) в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно