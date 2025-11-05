Цифровая гигиена: как безопасно пользоваться браузером и сохранить конфиденциальность

В современном мире браузер стал для многих главным окном в цифровую вселенную — через него мы общаемся, работаем, совершаем покупки и получаем информацию. Однако немногие задумываются, что привычное использование браузера может подвергать риску наши личные данные и цифровую безопасность. С каждым годом киберугрозы становятся все более изощренными, а методы защиты требуют постоянного совершенствования. О том, как сделать использование браузера безопасным, рассказывает доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Елена Максимова.

Научная основа безопасного использования браузера строится на понимании современных киберугроз и механизмов защиты от них. Как объясняет Елена Максимова, первое и фундаментальное правило — своевременное обновление программного обеспечения. «Прежде всего, всегда обновляйте браузер до последней версии. Разработчики постоянно выпускают обновления, исправляющие уязвимости и улучшающие защиту. Использование устаревших версий может оставить ваши данные открытыми для атак злоумышленников», — подчеркивает эксперт. Каждое обновление содержит не только новые функции, но и важные исправления безопасности, которые закрывают обнаруженные уязвимости.

Второй ключевой аспект — использование дополнительных средств защиты. «Следующий шаг для безопасного использования браузеров — установка надежных антивирусных программ и расширений для блокировки рекламы и трекеров», — рекомендует Елена Максимова. Особую опасность представляют трекинг-коды, которые незаметно для пользователя собирают информацию о его поведении в сети. «Рекламные баннеры и трекинг-коды могут собирать информацию о вашем поведении в интернете и использоваться мошенниками для распространения вредоносного ПО», — предупреждает специалист. Для защиты конфиденциальности в публичных сетях эксперты рекомендуют использовать VPN-сервисы, которые создают зашифрованное соединение между устройством пользователя и интернетом. «Они шифруют интернет-соединение, скрывая вашу активность от посторонних глаз. Это особенно полезно при подключении к публичным Wi-Fi сетям, где безопасность соединения оставляет желать лучшего», — отмечает профессор Максимова.

Один из самых распространенных и опасных мифов — убеждение, что стандартных настроек браузера достаточно для обеспечения безопасности. Реальность, которую описывает эксперт, оказывается значительно сложнее и требует более внимательного отношения к цифровой гигиене. Многие пользователи недооценивают важность регулярной очистки цифровых следов. «Также важно для защиты вашей приватности регулярное удаление истории просмотров и файлов cookie. Эти данные могут использоваться для отслеживания вашего поведения в сети и создания профилей пользователей», — объясняет Елена Максимова. Это опровергает миф о безобидности хранения истории браузера и cookie-файлов.

Еще одно серьезное заблуждение касается управления паролями. Многие пользователи до сих пор используют простые пароли или один пароль для всех сервисов, что создает катастрофические риски для их цифровой безопасности. «Не забывайте использовать сложные пароли с уникальными комбинациями символов, цифр и букв для каждого сайта», — настаивает эксперт. Особую тревогу специалистов по кибербезопасности вызывает недооценка пользователями двухфакторной аутентификации. Этот простой метод защиты может достаточном эффективно предотвратить несанкционированный доступ к аккаунтам.

«Установите двухфакторную аутентификацию везде, где только возможно — дополнительный уровень защиты сделает доступ к вашим аккаунтам гораздо сложнее», — рекомендует Елена Максимова. Также важно понимать, что даже самые современные системы защиты не спасут от фишинговых атак, если пользователь не будет проявлять бдительность. «Будьте внимательны и никогда не открывайте файлы или ссылки, полученные от неизвестных отправителей: фишинговые атаки остаются одной из самых распространенных угроз в интернете», — предупреждает специалист.

Практические выводы из рекомендаций эксперта позволяют выстроить эффективную систему цифровой безопасности для любого пользователя. Во-первых, необходимо сделать регулярное обновление браузера и операционной системы привычкой, аналогичной чистке зубов — обязательной ежедневной или еженедельной процедурой. Современные браузеры поддерживают автоматическое обновление, которое достаточно включить в настройках. Во-вторых, стоит грамотно подойти к выбору защитных расширений для браузера. «Хранить и управлять паролями и учетными записями помогут менеджеры паролей», — советует Елена Максимова. Современные менеджеры паролей не только безопасно хранят учетные данные, но и помогают генерировать сложные уникальные пароли для каждого сайта.

Особое внимание стоит уделить настройкам конфиденциальности в самом браузере — рекомендуется ограничить сбор данных, отключить сохранение паролей в браузере (используя вместо этого менеджеры паролей) и настроить автоматическое удаление cookie после закрытия браузера. Для дополнительной защиты стоит рассмотреть использование браузеров с усиленной защитой конфиденциальности или специальных режимов, ограничивающих сбор данных. При работе в публичных сетях желательно использовать VPN, выбирая проверенные сервисы с прозрачной политикой конфиденциальности. Также важно регулярно проводить аудит расширений браузера и удалять неиспользуемые или подозрительные дополнения, которые могут быть потенциальными источниками утечки данных.

Безопасность в цифровом пространстве требует комплексного и осознанного подхода. Не существует единственного волшебного средства, способного обеспечить полную защиту — только сочетание технических средств и ответственного поведения пользователя может создать надежный барьер против киберугроз. Современные браузеры предлагают широкий арсенал средств защиты, но их эффективность напрямую зависит от того, насколько грамотно и последовательно их использует сам человек. Осознанное отношение к цифровой гигиене, регулярное обновление знаний о новых угрозах и средствах защиты, а также разумная осторожность при работе в сети позволяют значительно снизить риски и сделать использование браузера безопасным.

РТУ МИРЭА 90 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».