Тоннелепроходческий щит крупнейшего в мире диаметра преодолел рубеж в 10 километров

Проходческий комплекс «Линхан», известный как самый крупный в мире щитовой тоннелепроходческий агрегат для высокоскоростных железных дорог, преодолел отметку в 10 000 метров пройденного тоннеля.

Китайский тоннелепроходческий щит / © CRCC / X

Машину полностью разработали в Китае специально для строительства тоннеля Чунмин—Тайчжоу. До выхода на южный берег реки Янцзы ей осталось пройти около 1000 метров.

Как отмечается, «Линхан» стал первым в мире щитовым тоннелепроходческим комплексом диаметром 15 метров, достигшим рубежа в 10 километров непрерывной проходки. Это считается ключевым этапом на пути к завершению тоннеля, который позволит высокоскоростным поездам пересекать Янцзы.

После ввода объекта в эксплуатацию время в пути между городами вдоль Янцзы — включая Шанхай, Нанкин и Хэфэй — значительно сократится.

«Линхан» оснащен передовой интеллектуальной системой управления, способной автоматически регулировать давление, прогнозировать геологические условия на основе анализа данных и самостоятельно корректировать движение машины. Благодаря этому процессы проходки, циркуляции пульпы и перемещения комплекса отличаются большей стабильностью по сравнению с ручным управлением.

Фактически щит работает в режиме полностью автоматизированной проходки без постоянного присутствия персонала. Машина уже установила мировой рекорд, пройдя 718 метров тоннеля за месяц.

Особая гордость комплекса — крупнейшее в мире режущее колесо диаметром 15,4 метра. Общая длина машины составляет 148 метров, а ее масса достигает примерно 4 000 тонн.