Тоннелепроходческий щит крупнейшего в мире диаметра преодолел рубеж в 10 километров
Проходческий комплекс «Линхан», известный как самый крупный в мире щитовой тоннелепроходческий агрегат для высокоскоростных железных дорог, преодолел отметку в 10 000 метров пройденного тоннеля.
Машину полностью разработали в Китае специально для строительства тоннеля Чунмин—Тайчжоу. До выхода на южный берег реки Янцзы ей осталось пройти около 1000 метров.
Как отмечается, «Линхан» стал первым в мире щитовым тоннелепроходческим комплексом диаметром 15 метров, достигшим рубежа в 10 километров непрерывной проходки. Это считается ключевым этапом на пути к завершению тоннеля, который позволит высокоскоростным поездам пересекать Янцзы.
После ввода объекта в эксплуатацию время в пути между городами вдоль Янцзы — включая Шанхай, Нанкин и Хэфэй — значительно сократится.
«Линхан» оснащен передовой интеллектуальной системой управления, способной автоматически регулировать давление, прогнозировать геологические условия на основе анализа данных и самостоятельно корректировать движение машины. Благодаря этому процессы проходки, циркуляции пульпы и перемещения комплекса отличаются большей стабильностью по сравнению с ручным управлением.
Фактически щит работает в режиме полностью автоматизированной проходки без постоянного присутствия персонала. Машина уже установила мировой рекорд, пройдя 718 метров тоннеля за месяц.
Особая гордость комплекса — крупнейшее в мире режущее колесо диаметром 15,4 метра. Общая длина машины составляет 148 метров, а ее масса достигает примерно 4 000 тонн.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
В декабре 2025 года, под занавес уходящего года, на небе прольется последний метеорный поток — Урсиды. Его пик активности придется на ночь с 21 на 22 декабря, когда можно будет увидеть до десяти «падающих звезд» в час. Этот поток, рожденный кометой Туттля, станет финальным космическим салютом уходящего года. Специалист Пермского Политеха раскрыл секреты этого уникального явления и поделился советами, как не пропустить звездное шоу зимы.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
