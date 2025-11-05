  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 ноября, 15:18
ФизТех
6

Мультифокальная металинза рассмотрела органоид мозга целиком

❋ 4.9

Международная команда ученых, включающая сотрудников Московского физико-технического института (МФТИ), усовершенствовала метод фотоакустической микроскопии трехмерных органоидов. Чтобы лазерный луч мог проникнуть в весь объем образца и вызвать в нем звуковые колебания, исследователи предложили использовать мультифокальную металинзу — покрытие, состоящее из наностолбиков оксида титана. Свет, проходя через нее, разбивается на множество параллельных лучей, которые фокусируются сразу в 60 точках на разных расстояниях от линзы. Такой «кластерный» фокус позволил исследователям «увидеть» органоид человеческого мозга целиком и отследить, как в его глубинах с течением времени меняется концентрация нейромеланина — одного из маркеров развития болезни Паркинсона.

ФизТех
# болезнь Паркинсона
# металинзы
# микроскопия
# органоиды
# органоиды мозга
# технологии
Конструкция металинзы для ПАМ с протяженной глубиной резкости. ( А ) Схема MeD-PAM, разработанная для получения изображений органоидов мозга с неровными поверхностями. UST, ультразвуковой преобразователь. ( B ) Подход к проектированию фазовой карты. Фаза собирающей линзы добавляется к фазам фокального сдвига, что выборочно при выборе метаатомов приводит к генерации бинарной матрицы (Loc k ) для получения окончательной фазовой карты. F 1 , F 10 , F 35 и F 60 соответствуют картам фазового сдвига фокальных номеров фокуса. ( C ) Численное моделирование полученного профиля ширины аксиально-мультифокального пучка (вверху) и ширины профиля однофокусного пучка (внизу) для NA 0,15. ( D ) Изображения изготовленной структуры металинзы, полученные с помощью сканирования взгляда при различных увеличениях и углах обзора / © Science Advances

Органоиды — «мини-версии» человеческих органов, выращенные из стволовых клеток, позволяют ученым моделировать процессы, которые происходят при заболеваниях или воздействии лекарства. По сравнению с клетками, растущими плоским слоем на дне чашки Петри, трехмерная структура дает клеткам расти и взаимодействовать в условиях, более близких к условиям живой ткани. Между клетками формируется внеклеточный матрикс — сложная сеть из полисахаридов и белков. Он не только заселяет каждую клетку в определенную квартиру, но и предоставляет системы жизнеобеспечения, от канализации до своеобразного интернета. Увы, при этом рассматривать в микроскоп трехмерные структуры сложнее, потому что расположенные дальше от объектива части объекта «выпадают» из фокуса.

Традиционный метод — нарезать органоид на тонкие ломтики, окрасить их, а затем обработать изображения — долгий, трудоемкий и, естественно, разрушает объект наблюдения. Недеструктивная альтернатива такому подходу — фотоакустическая микроскопия. На образец воздействуют кратковременным, но мощным лазерным лучом, и в тканях, которые деформируются под его действием, возникают ультразвуковые колебания. Темные фрагменты поглощают излучение эффективнее, чем светлые, поэтому их колебания сильнее. Регистрируя исходящие ультразвуковые волны, можно получить картину распределения темных и светлых участков образца, не повреждая при этом сам органоид. У метода, однако, есть другая проблема — глубины изображения: чтобы получить трехмерную картинку, необходимо послойное сканирование, которое занимает много времени. Можно исследовать весь объем образца за один заход, но для этого нужна сложная, дорогая и громоздкая оптическая система, с помощью которой лазерное излучение распределяется по всему объему образца. 

Ученые из МФТИ и Южной Кореи нашли способ заменить ее с помощью металинзы — массива (метаповерхности) вертикально ориентированных столбиков, размеры которых сопоставимы с длиной волны света. Эти цилиндрические столбики имеют фиксированную высоту, но разные диаметры и расположены с периодичностью, фиксированной размером элементарной ячейки каждого элемента массива. Приставка мета- в этом случае означает, что линза сделана на основе метаматериалов: композитов, которые, благодаря своей микроструктуре, проявляют свойства, не встречающиеся в природе. Например, они могут обладать отрицательным показателем преломления. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Теоретическое обоснование существования таких материалов предложил советский ученый Виктор Веселаго еще в 1968 году, а в начале двухтысячных появились первые реальные образцы. В свою очередь, метаповерхности — двумерные сверхтонкие эквиваленты метаматериала, обладающие уникальными свойствами для контроля над распространением света.

«Каждый элемент массива определенным образом меняет траекторию и фазу излучения, проходящего через металинзу, — прокомментировал Александр Барулин, ведущий научный сотрудник лаборатории контролируемых оптических наноструктур МФТИ, — в результате получается луч, способный сфокусироваться в области шириной порядка двух микрометров и «глубиной» до полумиллиметра. Это в 13,5 раза больше, чем глубина изображения системы из оптических линз, а значит, нам не нужно получать длинную последовательность изображений на разных глубинах биообъекта — всю информацию мы получим за один раз. Кроме того, металинза очень компактна, ведь ее толщина составляет менее микрометра. Это имеет значение, если мы, например, хотим рассматривать создание переносных оптических систем для проведения подобных анализов вне лаборатории».

Чтобы создать металинзу, исследователи сперва рассчитали форму и расположение каждого столбика, а затем с помощью электронно-лучевой литографии выжгли в силиконе ряд углублений, получив таким образом форму для отливок. Потом форму заполнили полимерной смолой с частицами оксида титана и дождались застывания. 

Далее готовую металинзу сравнили с системой из обычных и асферических линз. Фотоакустические изображения трехмерных объектов — наклонного углеродного волокна и фрагмента листа из углеродных волокон, полученные с помощью металинзы, отличались возможностью увидеть детали в более широком диапазоне сканирования.

Изображение образца фантома с удлиненной глубиной резкости в фазовом диапазоне.
( A – C ) PA-изображения двух наклоненных в осевом направлении углеродных волокон, закодированные по глубине, полученные с использованием (A) металинзы, (B) асферической линзы и (C) объектива. Буквы, показанные на (A), соответствуют профилям линий, показанным на рис. S13. Указанные значения расстояний соответствуют длине левого волокна, видимого на PA-изображениях. ( D – F ) PA-изображения наклоненного в осевом направлении углеродного листа, закодированные по глубине, полученные с использованием (D) металинзы, (E) асферической линзы и (F) объектива. Масштабная линейка: 500 мкм / © Science Advance

В этой работе ученые показали, что распределения нейромеланина в живых органоидах переднего и среднего человеческого мозга, рассчитанные по снимкам с использованием металинзы, соответветствуют полученным традиционно, с помощью гистологии.

Объемная PA-визуализация нейромеланина в органоидах переднего и среднего мозга, содержащих меланин, с аксиально-мультифокальной металинзой.
( A ) PA MAP-изображение органоида переднего мозга, выращиваемого в течение 170 дней. ( B ) PA-изображение органоида переднего мозга с кодировкой глубины, где цвета представляют аксиальное положение нейромеланина. ( C ) PA-изображение поперечного сечения органоида переднего мозга. Верхнее изображение поперечного сечения соответствует красной пунктирной линии на (A). Нижнее PA-изображение поперечного сечения получено вдоль желтой пунктирной линии на (A). ( D ) BF-изображение органоида переднего мозга. Четыре стрелки на (A) и (D) указывают на одно и то же место. ( E ) 3D-рендеринг PA-изображения органоида переднего мозга. ( F ) Окрашивание органоида переднего мозга по Фонтана-Массону. Стрелки указывают на черные пигменты в органоиде переднего мозга. ( G ) PA MAP-изображение органоида среднего мозга, выращиваемого в течение 132 дней. ( H ) Кодированное по глубине PA-изображение органоида среднего мозга с цветами, представляющими аксиальное положение нейромеланина. ( I ) PA-изображение поперечного сечения. Верхнее изображение поперечного сечения соответствует красной пунктирной линии на (A). Нижнее PA-изображение поперечного сечения получено вдоль желтой пунктирной линии на (A). ( J ) BF-изображение органоида среднего мозга. ( K ) 3D-рендеринг PA-изображения органоида среднего мозга. ( L ) Окрашивание органоида среднего мозга по Фонтана-Массону. Стрелки указывают на черные пигменты в органоиде среднего мозга. Масштабная линейка: 500 мкм. au, условные единицы / © Science Advances

При этом за одно сканирование возможно получить объемное изображение нейромеланина в цельных органоидах. Более того, новый метод позволяет наблюдать изменения, происходящие в живых клетках, день за днем. 

Характеристика содержания нейромеланина в различных меланинсодержащих органоидах переднего и среднего мозга с помощью MeD-PAM.
( A ) Наложенные изображения BF и PA органоида переднего мозга на 150-й день. ( B ) Наложенные изображения BF и PA органоидов среднего мозга на 132-й день. ( C ) Нормализованное содержание нейромеланина в органоидах мозга из (A) и (B). Содержание нейромеланина оценивается путем суммирования пикселей изображения PA, показывающих сигналы выше фонового шума, с высокой точностью. Планки погрешностей соответствуют вариациям содержания нейромеланина, вызванным снижением порогового значения в пределах стандартного отклонения фонового шума. ( D и E ) Наложенные изображения BF и PA органоидов переднего мозга на 170-й и 216-й день соответственно. ( F ) Нормализованное содержание нейромеланина в органоидах мозга из (A), (D) и (E). Масштабная линейка: 500 мкм / © Science Advance

«Потенциал нашего метода не ограничивается исследованием органоидов мозга и детектированием нейромеланина, — заключил Александр Барулин,— можно «увидеть» и другие вещества или биообъекты, поглощающие на длинах волн лазерного излучения, причем эти длины можно менять в пределах диапазона видимого света, это не влияет на способность металинзы создавать удлиненный фокус. Таким образом, наши результаты открывают путь для создания быстрых и портативных систем для усовершенствованных диагностических инструментов и платформ скрининга эффективности лекарственных средств на основе фотоакустической микроскопии».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ФизТех
582 статей
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Показать больше
ФизТех
# болезнь Паркинсона
# металинзы
# микроскопия
# органоиды
# органоиды мозга
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Вычислительная биология старения: от теорий к прогнозам долголетия
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Ноя
900
Теотиуаканская держава и ее влияние на мир майя
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Лунные базы как ожидаемый результат «лунной гонки» XXI века
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
05 Ноя
750
Нейробиология любви
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Ноя
Бесплатно
Современные подходы к обеспечению иммунобиологической безопасности
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
06 Ноя
800
Властители Апеннин: этруски в VII-VI вв. до н.э.
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
06 Ноя
Бесплатно
Центр спасения медвежат — сирот
Московский зоопарк
Москва
Лекция
06 Ноя
750
Организм против ионизирующей радиации
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
07 Ноя
750
Деление клетки как основа передачи наследственной информации
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 ноября, 15:36
Адель Романова

Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.

Астрономия
# космическая радиация
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
5 ноября, 08:12
Юлия Трепалина

Кинологов спросили, как повысить благополучие собак

Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.

Биология
# домашние животные
# запахи
# нюх
# обоняние
# собаки
5 ноября, 09:28
Полина Меньшова

Ученые проследили, как формируется самоцензура

Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.

Психология
# государство
# политические взгляды
# политические оппоненты
# политические разногласия
3 ноября, 15:36
Адель Романова

Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.

Астрономия
# космическая радиация
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
1 ноября, 14:20
Игорь Байдов

Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности

Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.

Медицина
# кишечная микробиота
# микробиология
# фекалии
# фекальная трансплантация
1 ноября, 08:50
Любовь С.

Долголетие гренландских китов обеспечил белок, восстанавливающий ДНК

Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.

Биология
# ДНК
# долголетие
# киты
# мутации
# онкологические заболевания
# продолжительность жизни
# старение
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно