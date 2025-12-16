О мероприятии

Начало XVIII века… Размеры Российского государства пока еще никому неведомы. Северное побережье на картах изображается практически прямой линией, над которой нависает огромная Новая Земля, соединяющаяся с тем местом, где сейчас полуостров Таймыр. На востоке большой полуостров («нос»), упирающийся в белое пятно на месте Северной Америки, ибо про ее западный берег еще ничего не известно. Неясно даже, суша там или море. В годы правления Анны Иоанновны началось одно из самых грандиозных географических предприятий в истории человечества. Великая Северная экспедиция 1733–1742 гг. впервые показала всему миру просторы Российской империи. Цена этого знания была высока… Но имена героев экспедиции остались на картах. С каким трудом продвигались на север Степан Малыгин, Дмитрий Овцын, Федор Минин, Семен Челюскин, Василий Прончищев, Харитон и Дмитрий Лаптевы, их солдаты и матросы, сотни безымянных помощников, чего им стоили новые карты, расскажет кандидат географических наук Федор Александрович Романенко. За сорок лет работы в Арктике ему посчастливилось побывать во многих местах трудов и подвигов героев XVIII века.

