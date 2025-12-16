Уведомления
Слушатели узнают, как Великая Северная экспедиция впервые показала всему миру просторы Российской империи.
О мероприятии
Начало XVIII века… Размеры Российского государства пока еще никому неведомы. Северное побережье на картах изображается практически прямой линией, над которой нависает огромная Новая Земля, соединяющаяся с тем местом, где сейчас полуостров Таймыр. На востоке большой полуостров («нос»), упирающийся в белое пятно на месте Северной Америки, ибо про ее западный берег еще ничего не известно. Неясно даже, суша там или море. В годы правления Анны Иоанновны началось одно из самых грандиозных географических предприятий в истории человечества. Великая Северная экспедиция 1733–1742 гг. впервые показала всему миру просторы Российской империи. Цена этого знания была высока… Но имена героев экспедиции остались на картах. С каким трудом продвигались на север Степан Малыгин, Дмитрий Овцын, Федор Минин, Семен Челюскин, Василий Прончищев, Харитон и Дмитрий Лаптевы, их солдаты и матросы, сотни безымянных помощников, чего им стоили новые карты, расскажет кандидат географических наук Федор Александрович Романенко. За сорок лет работы в Арктике ему посчастливилось побывать во многих местах трудов и подвигов героев XVIII века.
Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.
С каждым годом количество операций по эндопротезированию неуклонно растет. Металлические имплантаты, будучи слишком жесткими, со временем разрушают кость пациента, приводя к повторным операциям. Однако более перспективные протезы из углеродного композита накапливают при нагрузке микротрещины. Существующие методы расчета не дают врачам узнать, как это скажется на прочности всей детали, что делает неэффективным широкое внедрение таких материалов в медицину. Ученые Пермского Политеха разработали первую в мире двухуровневую компьютерную модель, способную предсказать, как микроскопические повреждения внутри угле-углеродного композита влияют на его прочность и долговечность в условиях реальной эксплуатации.
До сих пор предполагалось, что Венера вращается вокруг своей оси ретроградно после сильного удара в результате столкновения с другой планетой. Недавние расчеты показали, что столь необычную особенность она могла приобрести и без подобной катастрофы: возможно, к этому постепенно привело влияние плотной венерианской атмосферы.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
