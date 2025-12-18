О мероприятии

Участники мероприятия познакомятся с самыми древними календарями, с удивительными созвездиями, изображенными на стенах пещер, которые наши предки использовали для астронавигации. Зачастую, гипотезы о наличии астрономических познаний у людей каменного века встречают критику, поскольку стереотипы рисуют в сознании современного человека образ жителя каменного века как «дикаря, одетого в примитивные одежды из шкур животных, единственной целью которого было выживание, в постоянном поиске пищи на скудных просторах тундры на границе ледника».

Но, открытие и последующие исследования артефактов верхнепалеолитических памятников, таких как, например Сунгирь, Мальтинская, Ачинская стоянки, Пещера Ласко, предоставляют нам яркие свидетельства того, что на самом деле реальный облик и образ жизни человека верхнего палеолита не имел ничего общего с теми стереотипами, которые бытуют в современном обществе. Человек палеолита, живший 20-30 тысяч лет назад обладал знаниями и уникальными технологиями, позволявшими ему создавать совершенные орудия труда, шить богато укушенную одежду. Он владел навыками арифметического счета, имел зачатки знаковой системы, ориентировался во времени и пространстве используя достаточно сложный и совершенный лунный а, возможно и лунно- солнечный календарь, он находил на звездном небе той эпохи некое подобие созвездий, связывая их с определенными сезонными событиями. От этого, в суровых условиях ледникового периода, в конечном итоге, зависела его жизнь.

На примере знаменитой «Сцены в колодце» пещеры Ласко историк Кривочуров Владимир покажет, как выглядели древние созвездия, каким образом они использовались для астронавигации, и как их можно обнаружить на ночном небе вдали от городской засветки.

Расписание Фрунзенская набережная д. 50 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация