Лекция
Астрономы каменного века

Слушатели узнают про древние календари и удивительные созвездия, изображенные на стенах пещер.

Астрокомплекс им. С.П. Королева
20 декабря, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Фрунзенская набережная д. 50

О мероприятии

Участники мероприятия познакомятся с самыми древними календарями, с удивительными созвездиями, изображенными на стенах пещер, которые наши предки использовали для астронавигации. Зачастую, гипотезы о наличии астрономических познаний у людей каменного века встречают  критику, поскольку стереотипы рисуют в сознании современного человека образ жителя каменного  века как «дикаря, одетого в примитивные одежды из шкур животных, единственной целью которого было выживание, в постоянном поиске пищи на скудных просторах тундры на границе  ледника».

Но, открытие и последующие исследования артефактов верхнепалеолитических  памятников, таких как, например Сунгирь, Мальтинская, Ачинская стоянки, Пещера Ласко, предоставляют нам яркие свидетельства того, что на самом деле реальный облик и образ жизни человека верхнего палеолита не имел ничего общего с теми стереотипами, которые бытуют в современном обществе. Человек палеолита, живший 20-30 тысяч лет назад обладал знаниями и уникальными технологиями, позволявшими ему создавать совершенные орудия труда, шить богато укушенную одежду. Он владел навыками арифметического счета, имел зачатки знаковой системы, ориентировался во времени и пространстве используя достаточно сложный и совершенный лунный а, возможно и лунно- солнечный календарь, он находил на звездном небе той эпохи некое подобие созвездий, связывая их с определенными сезонными событиями. От этого, в суровых условиях ледникового периода, в конечном итоге, зависела его жизнь.  

На примере знаменитой «Сцены в колодце» пещеры Ласко историк Кривочуров Владимир покажет, как выглядели древние созвездия, каким образом они использовались для астронавигации, и как их можно  обнаружить на ночном небе вдали от городской засветки.

20
Суббота
Декабрь 2025
Фрунзенская набережная д. 50 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Фрунзенская набережная д. 50

18 декабря, 11:42
Александр Речкин
4
# астрономия
# история
# космос
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
17 декабря, 09:52
Адель Романова

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
16 декабря, 13:03
ПНИПУ

Последний звездопад года: когда и как наблюдать метеорный поток Урсиды

В декабре 2025 года, под занавес уходящего года, на небе прольется последний метеорный поток — Урсиды. Его пик активности придется на ночь с 21 на 22 декабря, когда можно будет увидеть до десяти «падающих звезд» в час. Этот поток, рожденный кометой Туттля, станет финальным космическим салютом уходящего года. Специалист Пермского Политеха раскрыл секреты этого уникального явления и поделился советами, как не пропустить звездное шоу зимы.

ПНИПУ
# Звездопад
# комета
# любительская астрономия
# метеор
# Метеорный поток
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
