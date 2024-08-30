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Люди крайне редко понимают оппонентов правильно
Мы привыкли считать, что в большинстве случаев правильно понимаем реплики собеседников, однако зачастую слышим совсем не то, что нам говорили. Особенно это заметно в отношении людей, которые придерживаются противоположной точки зрения. Как часто возникают такие недопонимания, выяснили ученые из Великобритании.
Современная наука активно изучает общение людей с разными политическими взглядами, чтобы регулировать разногласия между социальными группами. Например, согласно недавним исследованиям, разговор с политическим оппонентом способен положительно влиять на человека, а устранение недопониманий не снижает неприязнь к идеологии.
Психологи из Королевского колледжа Лондона и Оксфордского университета (оба — в Великобритании) выяснили, насколько представители разных точек зрения на самом деле способны прийти к пониманию. Оказалось, что, в отличие от людей «по одну сторону баррикад», оппоненты в основном неправильно трактуют слова и убеждения друг друга. Научную статью с соответствующими выводами опубликовал журнал Scientific Reports.
В эксперименте, который провели ученые, участвовали 256 взрослых из США, из которых одна половина придерживалась левых политических взглядов, а вторая — левых. Каждому показали несколько политических заявлений, степень согласия с которыми нужно было оценить по пятибалльной шкале. Среди высказываний, были, например, следующие: «Иммигранты приносят пользу обществу», «У всех женщин должна быть законная возможность сделать аборт».
Далее участников исследования попросили предсказать, как на те же утверждения отреагирует другой участник — единомышленник или оппонент. В качестве «отправной точки» им сначала показывали один из ответов этого человека, а затем разрешали при желании ознакомиться еще с пятью. Прогноз можно было менять или подтверждать по мере поступления новой информации.
Хотя участники эксперимента были готовы узнать как можно больше о людях, с которыми не были согласны, они, даже получив большое количество информации, постоянно ошибались в предсказаниях. Участники исследования угадали мнение оппонента менее чем в 40% случаев. О единомышленниках верные предположения люди делали даже с минимумом сведений о них, хотя и в этом случае доля правильных предсказаний не превысила 51%.
При этом более чем в 70% случаев люди участники исследования были уверены, что отвечают правильно. Этот показатель иллюстрирует, насколько точным мы привыкли считать свои представления о других людях.
«Наше исследование показывает, что люди хорошо понимают людей, похожих на них самих, и их уверенность в этом вполне обоснована. Однако людей, которые придерживаются взглядов, отличных от наших, мы явно понимаем значительно хуже. Чем больше мы уверены, что можем их понять, тем больше вероятность того, что мы ошибаемся. Люди плохо осознают свою неспособность понять людей, которые отличаются от них самих», — объяснили авторы научной работы.
Исследователи также обратили внимание на то, что, узнав о человеке больше, люди были готовы изменить мнение о нем. Это значит, что регулярное и непосредственное общение с разными людьми все же могло бы снизить нашу неприязнь к тем, кто на нас не похож. Главное — помнить, что любое утверждение можно понять неверно, и не бояться уточнять важные детали.
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