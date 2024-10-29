Астрономы раскрыли загадку кратеров Титана

Планетологи много лет пытаются понять, почему на Титане так мало ударных кратеров и почему они настолько мелкие. Кажется, теперь ученые нашли ответ на этот вопрос. Если они правы, это открывает много нового о происходящем глубоко внутри необычного, покрытого морями мира.

На Титане настолько «густая», плотная атмосфера, что космонавты будущего в теории смогут парить там на крыльях, как птицы. Крупнейшая луна Сатурна и вторая по величине в Солнечной системе — единственное в ней, помимо Земли, небесное тело, покрытое морями и океанами. Состоят они из жидкого метана и существуют только потому, что в такой дали от Солнца Титан пребывает в «криогенной» среде: на его поверхности — примерно минус 180 градусов Цельсия. По этому поводу у ученых давно назрел интересный вопрос: каким образом в таком лютом холоде в атмосфере прослеживаются признаки газообразного метана?

Есть еще одна загадка: кратеры Титана. Их слишком мало. Зонд «Кассини» недавно насчитал всего примерно 90 штук, причем по большинству из них даже нет уверенности, что это именно следы от падений астероидов. Более того, эти имеющиеся девять десятков, по неясной причине, странно неглубокие. Это удивляет потому, что под метановыми морями глубиной максимум метров 300 скрывается корка водяного льда. Эта корка в «криогенной» обстановке Титана не может не быть очень твердой и, соответственно, хранить на себе все отпечатки падающих астероидов. Вернее, так до сих пор считали, но теперь у ученых появилась интересная идея.

В недавней статье в издании The Planetary Science Journal планетологи из Гавайского университета в Маноа (США) высказали мысль, что эта ледяная корка может оказаться не совсем ледяной. Возможно, в кристаллическую структуру ее льда встроены молекулы метана. Такие «гибридные» химические конструкции называют клатратами.

Если твердая поверхность Титана покрыта многокилометровым слоем метановых клатратов, то они служат очень хорошим «одеялом»: сберегают внутреннее тепло Титана. Тогда это может означать, что лед под ним совсем не намертво промерзший, а скорее представляет собой некую «кашу».

Не исключено даже, что она там медленно «перемешивается»: происходит конвекция. При таком раскладе становится совершенно логично, что ударные кратеры будут через какое-то время «стираться» с лица Титана.

Предполагаемая внутренняя структура Титана / © Schurmeier, et al., 2024

Наконец, еще интереснее то, что под всем этим льдом, глубоко внутри Титана, подозревают глобальный океан воды — так же, как подо льдом другого спутника Сатурна Энцелада, спутника Юпитера Европы и, возможно, еще нескольких небесных тел в Солнечной системе. Вообще, возникает предположение, что запасом воды изначально снабжается большинство негазовых миров во Вселенной, и весь вопрос — в дальнейшей судьбе этой воды, а она зависит прежде всего от расстояния до звезды.

В случае Титана предполагаемый неспешный «ледоход» над внутренним океаном рождает еще более смелые надежды: если бы в этом океане обитали какие-либо живые организмы, то конвекция льда поднимала бы их или признаки их существования наверх.

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