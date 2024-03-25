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Половина случаев ветрянки оказалась не ветрянкой
Зудящая сыпь и повышение температуры — хорошо известные проявления ветряной оспы, или попросту ветрянки. Однако недавнее исследование в США показало, что когда медики ставят такой диагноз на основании симптомов, он часто не подтверждается по результатам лабораторных анализов.
Ветряная оспа — распространенная вирусная инфекция из семейства герпесвирусов (Herpesviridae). Ее возбудитель — вирус варицелла-зостер (Varicella zoster) — передается воздушно-капельным путем и считается рекордсменом по вирулентности, то есть способности заражать человеческий организм. Контакт с ним в 90 процентах случаев приводит к болезни у тех, кто прежде не сталкивался с этой инфекцией или не привился от нее.
Внешние проявления ветрянки легко спутать с симптомами других заболеваний, такими как корь, энтеровирусы и кожные инфекции. Подтвердить диагноз «ветряная оспа» можно с помощью анализа на выявление ее возбудителя. О целесообразности подобной проверки говорят данные из еженедельного эпидемиологического дайджеста, который публикуют Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). В свежем документе рассказывается о заболеваемости ветряной оспой в штате Миннесота, где местные органы здравоохранения с 2016 года расширяют практику лабораторного подтверждения этой инфекции.
С 2016 по 2023 год 208 пациентов, у которых ветрянку диагностировали в медицинском учреждении по результатам очного клинического осмотра, сдали ПЦР-тесты на выявление возбудителя. Только у 93 человек, то есть лишь у 45 процентов, тест дал положительный результат на вирус Varicella zoster. В числе других выявленных возбудителей оказались энтеровирус и вирус простого герпеса первого типа.
У пяти обследованных пациентов из 208 прививочный статус установить не удалось, 100 человек были привитыми от ветряной оспы, а 103 — нет. Среди вакцинированных ветрянка подтвердилась только у 22 человек, тогда как в группе непривитых таких оказалось 68 человек, что говорит об эффективности вакцинации.
Кроме того, в рамках исследования рассмотрели 420 человек с подозрением на ветряную оспу, но без официального диагноза у медиков. Средний возраст этих пациентов составил пять лет, почти четверть из них собрали образцы для анализа у себя дома.
Положительный тест на вирус варицелла-зостер сдали 157 человек, или 37 процентов выборки. Еще у 47 оказался энтеровирус, а у 20 пациентов выявили простой герпес первого типа. У двух человек данные анализов были неопределенными, а у остальных 194 обследованных тесты дали отрицательный результат на три упомянутых типа возбудителя и на вирус простого герпеса второго типа (генитальный).
Добавим, что хотя большинство заболевающих ветрянкой — дети, заразиться ею можно в любом возрасте, причем у взрослых болезнь чаще протекает с осложнениями, в том числе неврологическими. Помимо этого, если в детстве ветрянкой переболеть в легкой форме, есть риск заразиться ею повторно в старшем возрасте. Наиболее безопасным способом приобрести иммунитет от ветряной оспы врачи-инфекционисты считают вакцинацию.
По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, в Соединенных Штатах, где вакцина против ветряной оспы включена в национальный прививочный календарь, иммунизация позволила снизить заболеваемость более чем на 97 процентов с 1995 года.
В России эта проблема достаточно актуальна, учитывая, что экономический ущерб от ветрянки исчисляется десятками миллиардов рублей в год. Исходя из американских данных, не исключено, что значительная часть этих трат — результат неверной диагностики.
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