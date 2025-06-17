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Верящие в теории заговоров оказались слишком самонадеянными
В серии экспериментов ученые показали, что вера в конспирологию скорее связана не столько с активными мотивами, сколько с ошибочно завышенной оценкой своих когнитивных способностей и круга людей, думающих схожим образом.
В научной литературе немало исследований о любителях конспирологических идей. В разных работах авторы связывали эту склонность с переоценкой уровня своего критического мышления, стремлением ощутить собственную значимость и обрести больше уверенности в будущем, а также с недосыпанием.
В недавней статье, которая появилась в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, психологи из Корнеллского университета (США) предложили еще одно объяснение. По мнению специалистов, верить в маргинальные теории более склонны люди, стабильно оценивающие свои умственные способности выше, чем это есть на самом деле, и заблуждающиеся, что их точку зрения разделяет большинство.
Для проверки гипотезы ученые провели серию тестов с заданиями на интеллект, точность восприятия, базовые навыки математики и оценки рисков. В экспериментах поучаствовали более 4000 взрослых американцев. После каждого теста испытуемые оценивали, насколько хорошо, по их мнению, они справились с задачами.
Сравнив фактические результаты с самооценкой, психологи выявили чрезмерно самонадеянных людей: тех, у кого реально набранные баллы стабильно оказывались ниже тех, на которые они рассчитывали.
Кроме того, с помощью специализированного опросника Belief in Conspiracy Theory Inventory исследователи выяснили, насколько респонденты верили в популярные теории заговоров вроде фальсификации высадки на Луну в Голливуде или о том, что пандемию коронавируса организовал основатель Microsoft Билл Гейтс для взятия населения под контроль. Наряду с такими ложными представлениями, которые ученые многократно опровергали, в список предложенных конспирологических теорий включили несколько нашедших подтверждение — к примеру, о слежке ФБР за Джоном Ленноном или о том, что американские власти проводили негуманные медицинские опыты.
Во всех восьми экспериментах психологи обнаружили четкую связь между самонадеянностью и верой в ложные теории заговора. Корреляция сохранялась даже после поправок на такие факторы, как недостаток аналитического мышления, нарциссизм и желание чувствовать себя уникальным, которые ранее выявляли у склонных к конспирологии.
Еще одну характерную тенденцию установили, когда испытуемых попросили оценить потенциальный круг сторонников теорий заговоров. Как правило, в подобные идеи верила незначительная доля респондентов — в среднем примерно 12%. Тем не менее в 93% случаев эти люди полагали, что их взгляды разделяет большинство окружающих. Исследователи назвали это «эффектом ложного консенсуса» и отметили, что сильнее всего он проявлялся у наиболее самоуверенных участников.
Примечательно, что приверженцы конспирологических идей не осознавали, насколько их оценка далека от действительности: они завышали ожидаемую поддержку, даже если речь шла о людях с противоположными политическими взглядами, среди которых велика вероятность несогласия.
Результаты расходятся с распространенным мнением о том, что конспирологи на самом деле знают о маргинальности своих убеждений и упиваются этим фактом.
«Даже верящие в самые „пограничные“ теории вроде псевдонаучной идеи о плоской Земле считали, что их взгляды разделяет большинство. Такие люди, особенно слишком самоуверенные, похоже, не только заблуждаются, но также искренне не понимают, насколько экзотичны их суждения», — заявили исследователи в комментарии изданию Psypost.
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