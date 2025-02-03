Прием омега-3 помог замедлить биологическое старение

Ежедневное употребление одного грамма омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) способно замедлить биологическое старение. Это показал ретроспективный анализ результатов клинических испытаний, в которых поучаствовали более 700 пожилых людей. Также исследователи выяснили, что позволяет усилить положительный эффект добавки.

Омега-3-ПНЖК входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов, но не синтезируются в нужных количествах в человеческом организме. Врачи и диетологи относят их к необходимым компонентам полноценного сбалансированного питания. Научные работы неоднократно подтверждали важную роль этих веществ, содержащихся в рыбе и морепродуктах, в поддержании здоровья.

Наблюдательные и небольшие клинические исследования ранее показывали, что омега-3, витамин D и физические упражнения могут тормозить процессы старения. Тем не менее в этой области не хватает крупных испытаний, которые проверяли бы действие перечисленных средств по отдельности или в комплексе. Прояснить вопрос взялась международная группа ученых из Швейцарии, США, Австралии и Франции. Статья об их исследовании вышла в журнале Nature Aging.

С помощью нескольких алгоритмов для расчета скорости биологического старения специалисты проследили, как менялись его темпы у 777 жителей Швейцарии старше 70 лет, за которыми наблюдали в течение трех лет в рамках клинических испытаний DO-HEALTH. Почти 60% выборки составили женщины. Более половины участников не страдали серьезными хроническими заболеваниями, не имели нарушений когнитивных функций или психики. Подавляющее большинство были физически активными.

В проекте DO-HEALTH ученые выясняли, помогают ли прием витамина D, омега-3 и несложные физические упражнения три раза в неделю продлить здоровую жизнь пожилых людей. В исследовании тестировали восемь схем с разным сочетанием средств воздействия — как по отдельности, так и всех трех. Участники контрольной группы получали плацебо. В начале испытаний и далее раз в год у испытуемых брали образцы крови, в том числе для ДНК-теста.

Исследователи установили, что прием омега-3 позволял на срок до четырех месяцев замедлить биологическое старение, рассчитанное с помощью одной из четырех моделей эпигенетических часов (PhenoAge, GrimAge, GrimAge2 и DunedinPACE).

Результат не зависел от пола, возраста или индекса массы тела участников. При этом максимальный эффект давала комбинация омега-3, витамина D и физических упражнений. Кроме того, в комплексе они лучше всего снижали риск рака и помогали предотвратить старческую дряхлость в течение трех лет наблюдений. По словам авторов новой работы, в сочетании каждое из средств усиливало действие другого, что повышало общий результат.

Среди ограничений исследования ученые отметили отсутствие единого стандарта для оценки биологического старения и непродолжительный период испытаний. Кроме того, швейцарская специфика выборки не позволяет обобщить выводы на пожилое население планеты в целом.

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