Нежелание зумеров и миллениалов работать оказалось мифом

Если молодой человек придает работе меньшее значение, чем старший собеседник, дело не в принадлежности к миллениалам или зумерам. Новое исследование доказало, что мотивация трудиться и зарабатывать деньги сильнее связана с возрастом респондентов и периодом, когда проводится опрос.

О теории поколений впервые заговорили в 1991 году, когда в США вышла книга писателя и историка Уильяма Штрауса в соавторстве с писателем Нилом Хау «Поколения». Именно они сформулировали концепцию, согласно которой рожденным в один год свойственны некие общие черты. Работу критиковали, однако о поколениях до сих пор продолжают говорить и в академических кругах, и в быту.

Так, ученые сделали вывод, что зумеры — те, кто родился после 1997 года, — ведут себя недостаточно «по-бунтарски». Они мало пьют, редко занимаются сексом и не так часто, как представители предыдущих поколений в том же возрасте, получают водительские права до совершеннолетия. Заметны различия и в том, как поколения ведут себя, получая дополнительное образование.

Однако если в описанных выше случаях есть объективные показатели, позволяющие констатировать проблему — например, сниженный гормональный фон или в среднем меньший объем половых органов у людей младше определенного года рождения, — то в других случаях говорить о каких-то объективных критериях сложно. Существуют также бытовые стереотипы, основанные на теории поколений. Например, считается, что миллениалы не хотят работать, а сфокусированы на красивой жизни и получении удовольствия. Ученый из Саарского университета в Германии доказал, что это заблуждение.

Мартин Шрёдер, автор статьи, опубликованной в Journal of Business and Psychology, изучил данные 584 217 человек из 113 стран, которые участвовали в Комплексном исследовании ценностей с 1981 по 2022 год. Он пришел к выводу, что на отношение к работе в большей степени влияют «эффекты возраста» и «эффекты периода», чем «эффекты поколения».

Прежде всего, подчеркнул ученый, молодые люди всегда заинтересованы в работе меньше, чем взрослые. Мотивация меняется в течение жизни, и это схожим образом происходит у всех поколений: в этом смысле «мы тоже такими были» оказалось сильнее, чем «в наше время такого не было». Однако второе утверждение тоже по-своему верно: за условные 30 лет мышление меняется абсолютно у всех людей. Это и есть влияние периода.

«Наше мышление объясняется не принадлежностью к определенному поколению, а скорее тем, на каком этапе жизни мы находимся, когда нас спрашивают об отношении к работе. Сегодня каждый из нас думает о мире иначе, чем несколько лет назад, и это так же верно для 15-летнего подростка, как и для того, кому сейчас 60. Если вы спросите представителей разных поколений одновременно, что они думают о работе, вы обнаружите, что их ответы, по сути, одинаковы», — пояснил Шрёдер.

Как отметил ученый, люди склонны верить в связь поколения с отношением к жизни и работе по нескольким причинам. Прежде всего, так как молодые люди всегда были менее склонны к работе и культу производительности, возрастной и временной факторы легко перепутать с поколенческим. Вторая причина заключается в том, что теория поколений предлагает чрезмерно упрощенный взгляд на мир, удобную и понятную схему. Подобные классификации популярны, поскольку позволяют людям видеть себя и свою социальную группу в лучшем свете. Третья причина — коммерческая выгода. Исследования с «поколенческими» выводами, а также адаптированные для разных поколений товары востребованы и приносят большие деньги владельцам бизнесов.

По словам исследователя, важно быть осторожными по отношению к концепциям наподобие теории поколения, поскольку они зачастую несправедливы и приводят к необоснованным обобщениям. Они опасны в том числе потому, что на их основании людей могут начать дискриминировать по новым признакам, например по году рождения.

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