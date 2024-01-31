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28 минут назад
Юлия Трепалина
29

Болезни южноамериканских динозавров связали с их характером и образом жизни

4.9

Из-за различий в образе жизни разные виды тероподов — двуногих хищных динозавров — были подвержены различным травмам и болезням костей. Новые свидетельства этого представила международная команда палеонтологов из Гонконга, Аргентины и Бельгии.

Палеонтология
# болезни
# Динозавры
# кости
# поздний меловой период
# тероподы
динозавры
© Alessio Ciaffi

В свежем исследовании, которое опубликовал журнал BMC Ecology & Evolution, специалисты с помощью компьютерной томографии и гистологического анализа изучили фрагменты скелетов трех видов тероподовAucasaurus garridoi, Elemgasem nubilus и Quilmesaurus curriei.

Эти доисторические ящеры обитали в Южной Америке в позднем меловом периоде (примерно 70-90 миллионов лет назад) и принадлежали к семейству абелизаврид (Abelisauridae). Его представители обычно имели очень короткие передние конечности и массивный череп с орнаментацией костей в виде бороздок и ямок.

Исследуя останки A. garridoi, ученые обратили внимание на сросшиеся друг с другом позвонки у основания хвоста. При этом распространенные патологические признаки, такие как костные наросты (остеофиты), или следы травматических повреждений отсутствовали. С учетом анализа внешней морфологии и КТ-снимков исследователи предположили, что позвонки срослись в результате врожденного порока развития еще до вылупления особи.

Палеонтологи также обнаружили частичное или полное сращивание в хвостовых позвонках E. nubilus. Кроме того, в образцах присутствовали признаки костного разрастания. Авторы посчитали это случаем воспалительного артрита.

Кроме того, исследователи отметили неравномерное формирование костной ткани в образцах большеберцовой кости Quilmesaurus curriei. Авторы пока не смогли окончательно определить, что послужило основной причиной этого редкого для тероподов нарушения.

кости динозавра
Образцы костей абелизаврид с поражением: A) правая берцовая кость Quilmesaurus curriei, B) хвостовые позвонки Aucasaurus garridoi, C) и D) хвостовые позвонки Elemgasem nubilus / © Alessio Ciaffi

Ученые также рассмотрели имеющуюся литературу по патологиям у тероподов и с помощью статистического анализа выявили закономерности в связях между разными видами этих динозавров, их болезнями и травмами.

Например, Abelisauridae положительно коррелировали с остеомиелитом. То есть у абелизаврид часто встречалось это инфекционно-воспалительное заболевание костей, а значит, они могли иметь физиологическую предрасположенность к нему.

Рассмотренные в исследовании абелизавриды и их патологии костей: A) Aucasaurus garridoi, B) Elemgasem nubilus, C) Quilmesaurus curriei / © Alessio Ciaffi

Тираннозавриды (Tyrannosauridae) отрицательно коррелировали с переломами, но положительно — со следами укусов на черепе. Это говорит об их склонности к агрессии и дракам. У аллозаврид (Allosauridae), наоборот, оказались больше распространены переломы, что указывает на их активный хищнический образ жизни.

Недавно палеонтологи из США описали новый вид тираннозавров, обитавших в южной части Северной Америки. По мнению ученых, они могут быть ближайшими известными родственниками Tyrannosaurus rex.

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Палеонтология
# болезни
# Динозавры
# кости
# поздний меловой период
# тероподы
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