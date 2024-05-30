Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Несостоятельность астрологии научно обосновали
Корейский ученый провел исследование на большой выборке и показал, что знаки зодиака не способны повлиять на судьбу человека.
Современная наука, как известно, полностью отрицает астрологию, а Национальный научный фонд США использует ее в качестве «эталонной» лженауки. Астрология относится к магическим гадательным практикам, основанным на концепциях, несовместимых с научными данными. При этом астрологи нередко пользуются профессиональной терминологией, принятой в психологии. В 1975 году 186 ученых с мировым именем, в том числе 18 нобелевских лауреатов, выступили с заявлением «Возражения против астрологии», в котором выразили обеспокоенность из-за того, что СМИ охотно предоставляют свои полосы астрологам.
Как мы понимаем, с тех времен мало что изменилось. К сожалению, астрологию зачастую поддерживают даже некоторые ученые. Например, доктор химических наук Феликс Величко считает, что астрология занимает промежуточное положение между религией и науками. А в 2000 году в Индии решили ввести курс «ведической астрологии» в местных университетах, хотя против этого до сих пор возражает ряд индийских ученых.
Тем не менее исследования на тему несостоятельности астрологии проводят нечасто. Одна из причин — кажущаяся несерьезность предмета (притом что огромное число людей в мире принимают жизненно важные решения на основе предсказаний по звездам). Большинство работ по этому вопросу имеют небольшую выборку.
Пожалуй, самый известный эксперимент, посвященный вопросу астрологии, в 1958 году начали ученые из Великобритании, он продолжается до сих пор. Исследователи изучают, как сложилась жизнь более двух тысяч человек, родившихся с интервалом около 4,8 минуты (в астрологии их называют «временными близнецами»). Если верить планетам, такие люди должны иметь схожие профессии, уровень интеллекта, привычки, состояние здоровья, семейное положение и так далее. Но никакого сходства между этими людьми так и не выявили.
Ученый из Университета Кемёна (Южная Корея) Мохсен Джошанлу (Mohsen Joshanloo) провел собственное исследование и привел новые доказательства в пользу несостоятельности астрологии. Он сумел нивелировать недостатки предыдущих работ с малой выборкой и изучил данные 12 791 участника (средний возраст составил 50 лет, примерено 55 процентов — женщины) из национальной репрезентативной выборки Общего социального опроса США, проходящего с 1972 года. В своем исследовании ученый сосредоточился на данных четырех последних волн опроса за 2016, 2018, 2021 и 2022 годы. Его выводы представлены в журнале Kyklos.
Благополучие испытуемых оценивали по следующим параметрам: общее ощущение себя несчастным, симптомы депрессии, уровень психического стресса, неудовлетворенность работой и финансовым положением, ощущение «серости» жизни, самооценка здоровья и неблагополучия в браке.
Джошанлу применил комбинацию статистических методов, но одним из основных стал анализ ковариации, который позволяет сравнивать средние значения по группам, контролируя влияние других переменных, таких как возраст, пол и образование. Для семи из восьми показателей благополучия ученый не выявил статистически значимого влияния знаков зодиака. Исключением стала лишь финансовая неудовлетворенность, где в самом деле обнаружился статистически значимый эффект, хоть и незначительный.
Для «закрепления» результатов Джошанлу провел анализ post hoc. Он создал независимую величину (случайно сгенерированное число от одного до 12) и сравнил ее прогностическую способность с показателями знаков зодиака в отношении благополучия людей.
Оказалось, существенных различий между прогностическими способностями знаков зодиака и случайной величиной нет. По мнению ученого, это убедительно свидетельствует о том, что астрология не может предсказывать благополучие человека, а любые наблюдаемые эффекты, вероятно, были случайными. Таким же образом можно «предугадать» судьбу человека, если подбросить игральные кости или монету.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Эксперты ПНИПУ рассказали, когда чай появился в России, в чем различие его сортов и какой самый полезный, чем «чайный» кофеин отличается от «кофейного», почему напиток с молоком эффективнее в профилактике рака, чем опасен заваренный с вчера настой и как злоупотребление чаем отразится на состоянии зубов.
Геологи решили изучить, как менялась река Нил в эпоху голоцена и как эти изменения связаны с древним климатом. Для этого ученые пробурили 81 скважину возле города Луксор и по извлеченным кернам проанализировали осадконакопление реки. Вероятно, трансформация Нила влияла на жизнь древнеегипетских обществ.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Ученые выявили генетическую мутацию, ответственную за напоминающий лакричные конфеты «салмиак» окрас шерсти, который недавно появился у домашних кошек в Финляндии.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Героические дети
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии