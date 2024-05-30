Несостоятельность астрологии научно обосновали

Корейский ученый провел исследование на большой выборке и показал, что знаки зодиака не способны повлиять на судьбу человека.

Современная наука, как известно, полностью отрицает астрологию, а Национальный научный фонд США использует ее в качестве «эталонной» лженауки. Астрология относится к магическим гадательным практикам, основанным на концепциях, несовместимых с научными данными. При этом астрологи нередко пользуются профессиональной терминологией, принятой в психологии. В 1975 году 186 ученых с мировым именем, в том числе 18 нобелевских лауреатов, выступили с заявлением «Возражения против астрологии», в котором выразили обеспокоенность из-за того, что СМИ охотно предоставляют свои полосы астрологам.

Как мы понимаем, с тех времен мало что изменилось. К сожалению, астрологию зачастую поддерживают даже некоторые ученые. Например, доктор химических наук Феликс Величко считает, что астрология занимает промежуточное положение между религией и науками. А в 2000 году в Индии решили ввести курс «ведической астрологии» в местных университетах, хотя против этого до сих пор возражает ряд индийских ученых.

Тем не менее исследования на тему несостоятельности астрологии проводят нечасто. Одна из причин — кажущаяся несерьезность предмета (притом что огромное число людей в мире принимают жизненно важные решения на основе предсказаний по звездам). Большинство работ по этому вопросу имеют небольшую выборку.

Пожалуй, самый известный эксперимент, посвященный вопросу астрологии, в 1958 году начали ученые из Великобритании, он продолжается до сих пор. Исследователи изучают, как сложилась жизнь более двух тысяч человек, родившихся с интервалом около 4,8 минуты (в астрологии их называют «временными близнецами»). Если верить планетам, такие люди должны иметь схожие профессии, уровень интеллекта, привычки, состояние здоровья, семейное положение и так далее. Но никакого сходства между этими людьми так и не выявили.

Ученый из Университета Кемёна (Южная Корея) Мохсен Джошанлу (Mohsen Joshanloo) провел собственное исследование и привел новые доказательства в пользу несостоятельности астрологии. Он сумел нивелировать недостатки предыдущих работ с малой выборкой и изучил данные 12 791 участника (средний возраст составил 50 лет, примерено 55 процентов — женщины) из национальной репрезентативной выборки Общего социального опроса США, проходящего с 1972 года. В своем исследовании ученый сосредоточился на данных четырех последних волн опроса за 2016, 2018, 2021 и 2022 годы. Его выводы представлены в журнале Kyklos.

Благополучие испытуемых оценивали по следующим параметрам: общее ощущение себя несчастным, симптомы депрессии, уровень психического стресса, неудовлетворенность работой и финансовым положением, ощущение «серости» жизни, самооценка здоровья и неблагополучия в браке.

Джошанлу применил комбинацию статистических методов, но одним из основных стал анализ ковариации, который позволяет сравнивать средние значения по группам, контролируя влияние других переменных, таких как возраст, пол и образование. Для семи из восьми показателей благополучия ученый не выявил статистически значимого влияния знаков зодиака. Исключением стала лишь финансовая неудовлетворенность, где в самом деле обнаружился статистически значимый эффект, хоть и незначительный.

Для «закрепления» результатов Джошанлу провел анализ post hoc. Он создал независимую величину (случайно сгенерированное число от одного до 12) и сравнил ее прогностическую способность с показателями знаков зодиака в отношении благополучия людей.

Оказалось, существенных различий между прогностическими способностями знаков зодиака и случайной величиной нет. По мнению ученого, это убедительно свидетельствует о том, что астрология не может предсказывать благополучие человека, а любые наблюдаемые эффекты, вероятно, были случайными. Таким же образом можно «предугадать» судьбу человека, если подбросить игральные кости или монету.

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