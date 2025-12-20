Донные отложения из римской канализации рассказали, чем болели защитники вала Адриана

Благодаря последним находкам на севере Англии ученые больше узнали о повседневной жизни римского гарнизона, охранявшего один из фортов вала Адриана от набегов северных племен. Несмотря на репутацию людей с развитой санитарией, римляне Британии, вероятно, страдали от целого ряда заболеваний пищеварительной системы, вызванных паразитами.

Почти две тысячи лет назад на границе современной Англии и Шотландии проходил рубеж Римской империи — грандиозное укрепление, известное как вал Адриана. Он обозначал предел римских владений на британском острове.

Одним из ключевых опорных пунктов на этом валу служил форт Виндоланда. С I по IV век его занимали римские солдаты — сначала вспомогательные подразделения, а затем отряды легиона.

Форт представлял собой не просто военный лагерь, а полноценное укрепленное поселение, включавшее казармы, жилые помещения, мастерские и необходимые для римского образа жизни удобства. Среди них — термы (бани). Такие комплексы были оборудованы системами водоснабжения и отвода стоков — специально вырытыми дренажными канавами, в которых часто сохранялись органические остатки, позволяющие изучать здоровье, питание и быт римских солдат.

Команда британских исследователей под руководством Пирса Митчелла (Piers Mitchell) из Кембриджского университета провела детальное изучение этого древнего «архива». Ученые собрали и проанализировали почти 60 образцов, взятых из донных отложений дренажной системы Виндоланды, которая отводила нечистоты от уборной при банях в III веке.

Митчелл и его коллеги искали яйца и цисты паразитов, которые попадали в канализацию вместе с фекалиями. Для этого ученые применили два метода: микроскопию и иммуноферментный анализ.

В образцах ученые обнаружили яйца двух видов кишечных паразитов: Ascaris lumbricoides (человеческая аскарида, паразитический круглый червь) и Trichuris trichiura (власоглав, нематода, вызывающая трихоцефалез). Кроме того, с помощью иммуноферментного анализа исследователи выявили следы еще одного опасного патогена — простейшего паразита Giardia duodenalis (кишечная лямблия), вызывающего продолжительную диарею. По данным авторов исследования, это первое свидетельство присутствия лямблии на территории Римской Британии.

Все выявленные паразиты передаются фекально-оральным путем — через загрязненную воду или пищу. Их наличие в римских канализациях говорит о широком распространении инфекций среди населения форта. Симптомы, которые они вызывали, могли быть очень серьезными, особенно для детей, пожилых или ослабленных людей. Заражение вело к хронической диарее, болям в животе, тошноте, слабости и недостаточному усвоению питательных веществ.

Несмотря на развитую инфраструктуру, римляне не понимали природу инфекционных заболеваний, причины болезней оставались для них загадкой. По словам Митчелла, бани, акведуки и фонтаны в первую очередь уменьшали неприятные запахи и поддерживали внешнюю чистоту. Они не защищали от невидимых угроз.

Яйцо власоглава из канализации в Виндоланде / © Vindolanda Trust

По словам авторов научной работы, содержимое канализации представляло собой смесь фекалий множества людей. Поэтому ученые не смогли определить точное число зараженных. Однако яйца паразитов присутствовали по всей длине стока. Это говорит о том, что значительная часть посетителей уборных страдала от инфекций.

Интересно, что яйца аскарид и власоглав нашли и в другом укреплении неподалеку от Виндоланды. Объект использовали в I веке, а изученный участок, вероятно, относился к оборонительному рву. Такая находка указывает на широкое распространение кишечных паразитов среди военных подразделений региона, то есть проблема паразитов преследовала римские гарнизоны, охранявшие границу империи от северных племен, на протяжении нескольких столетий.

Ранее в других частях Римской империи уже находили аскарид и власоглавов. Giardia duodenalis до этого выявляли в археологических памятниках римской эпохи только на территории современной Турции и Италии. В Виндоланде обнаружили паразитов, которые передаются от человека к человеку. Такая картина характерна для крупных военных объектов и городов Средиземноморья. При этом в Лондоне и Йорке, которые в римское время были большими городскими центрами, спектр паразитов оказался более разнообразным (находили гельминтов, которые передаются человеку от животных).

Раскопки канализационных стоков Виндоланды показали, что служба на границе империи становилась серьезным испытанием для здоровья. Даже римский комфорт не спасал солдат от паразитов и постоянных кишечных заболеваний. Сам Митчелл признался, что оказавшись в форте в то время, он отказался бы от стакана воды и предпочел бы пиво — как более безопасный напиток.

Научная работа опубликована в журнале Parasitology.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Игорь Байдов 455 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.