Николай Головин
Николай Головин
25 декабря, 08:45
Рейтинг: +308
Посты: 898

В США выразили обеспокоенность активным развитием китайской авиации

Согласно новому докладу Пентагона, связка из самолетов FC-31, J-10C и JF-17 все активнее закрепляет Китай в роли одного из заметных игроков на мировом рынке боевой авиации.

Китайский истребитель пятого поколения J-35A / © Qian Baihua / VCG
Китайский истребитель пятого поколения J-35A / © Qian Baihua / VCG

Военно-авиационная отрасль Китая сегодня переживает период стремительного роста и технологического обновления. Продолжая активно разрабатывать новые пилотируемые и беспилотные боевые самолеты для собственных нужд, Пекин одновременно готовится расширять экспорт как минимум трех истребителей, уже находящихся в серийном производстве. К такому выводу приходит несекретная версия ежегодного доклада Пентагона Конгрессу США о состоянии и развитии вооруженных сил Китая, опубликованная накануне.

В последнем отчете Министерства обороны США не так много принципиально новой информации о конкретных авиационных программах Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В то же время в документе упоминается появление за последние 12 месяцев двух малозаметных самолетов — машин, которые теперь неофициально обозначаются как J-36 и J-50. Среди других недавних новинок названы истребитель пятого поколения J-35A, а также палубный самолет радиоэлектронной борьбы J-15D. Отдельно подчеркивается, что новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе транспортника Y-20B «предназначен для выявления и сопровождения перспективных малозаметных летательных аппаратов».

Одним из наиболее значимых выводов доклада стало утверждение о том, что Китай намерен довести число своих авианосцев до шести к 2035 году. Это обеспечит флоту в общей сложности девять кораблей данного класса (третий авианосец — «Фуцзянь» — начал первые ходовые испытания в мае). Недавние спутниковые снимки указывают на прогресс в строительстве четвертого авианосца, который, как ожидается, станет первым китайским кораблем этого класса с ядерной энергетической установкой. Одновременно появляются сообщения о том, что Пекин может продолжать работу и над еще как минимум одним авианосцем с традиционной силовой установкой. Если эти планы подтвердятся, разрыв между авианосными силами Китая и ВМС США, располагающими 11 действующими атомными авианосцами, будет сокращаться ускоренными темпами.

Что касается экспортных истребителей, Пентагон выделяет три ключевые модели: истребитель пятого поколения Shenyang FC-31 (экспортную версию J-35), истребитель четвертого поколения Chengdu J-10C и JF-17. Последний, также известный под названием Thunder, является совместной китайско-пакистанской разработкой и не состоит на вооружении НОАК.

По состоянию на май 2025 года, как отмечает Пентагон, FC-31 пока не имеет подтвержденных экспортных заказов. Однако в докладе указывается на наличие «заинтересованных клиентов», среди которых названы Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

