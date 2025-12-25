Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В США выразили обеспокоенность активным развитием китайской авиации
Согласно новому докладу Пентагона, связка из самолетов FC-31, J-10C и JF-17 все активнее закрепляет Китай в роли одного из заметных игроков на мировом рынке боевой авиации.
Военно-авиационная отрасль Китая сегодня переживает период стремительного роста и технологического обновления. Продолжая активно разрабатывать новые пилотируемые и беспилотные боевые самолеты для собственных нужд, Пекин одновременно готовится расширять экспорт как минимум трех истребителей, уже находящихся в серийном производстве. К такому выводу приходит несекретная версия ежегодного доклада Пентагона Конгрессу США о состоянии и развитии вооруженных сил Китая, опубликованная накануне.
В последнем отчете Министерства обороны США не так много принципиально новой информации о конкретных авиационных программах Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В то же время в документе упоминается появление за последние 12 месяцев двух малозаметных самолетов — машин, которые теперь неофициально обозначаются как J-36 и J-50. Среди других недавних новинок названы истребитель пятого поколения J-35A, а также палубный самолет радиоэлектронной борьбы J-15D. Отдельно подчеркивается, что новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе транспортника Y-20B «предназначен для выявления и сопровождения перспективных малозаметных летательных аппаратов».
Одним из наиболее значимых выводов доклада стало утверждение о том, что Китай намерен довести число своих авианосцев до шести к 2035 году. Это обеспечит флоту в общей сложности девять кораблей данного класса (третий авианосец — «Фуцзянь» — начал первые ходовые испытания в мае). Недавние спутниковые снимки указывают на прогресс в строительстве четвертого авианосца, который, как ожидается, станет первым китайским кораблем этого класса с ядерной энергетической установкой. Одновременно появляются сообщения о том, что Пекин может продолжать работу и над еще как минимум одним авианосцем с традиционной силовой установкой. Если эти планы подтвердятся, разрыв между авианосными силами Китая и ВМС США, располагающими 11 действующими атомными авианосцами, будет сокращаться ускоренными темпами.
Что касается экспортных истребителей, Пентагон выделяет три ключевые модели: истребитель пятого поколения Shenyang FC-31 (экспортную версию J-35), истребитель четвертого поколения Chengdu J-10C и JF-17. Последний, также известный под названием Thunder, является совместной китайско-пакистанской разработкой и не состоит на вооружении НОАК.
По состоянию на май 2025 года, как отмечает Пентагон, FC-31 пока не имеет подтвержденных экспортных заказов. Однако в докладе указывается на наличие «заинтересованных клиентов», среди которых названы Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
