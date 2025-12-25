Белорусские инженеры спроектировали модель рельсового беспилотника

С момента изобретения самолета, поезда и автомобиля принцип посадки и высадки пассажиров практически не изменился. Двери располагаются в боковых частях кузова, открывая доступ для пассажиров с трапа или перрона. Однако традиционная конструкция дверей имеет существенные недостатки. Она ослабляет корпус транспортного средства, создает зоны повышенного напряжения и увеличивает риск разрушения материала.

Вместо привычных дверей белорусские инженеры предложили креативное решение — транспорт с трансформируемым кузовом. Доступ в салон обеспечивается за счет раздвигания частей фюзеляжа. Технология основана на принципе модульности: она позволит разработчикам формировать составы uST из отдельных юнимобилей. Поиск гибких и адаптивных решений — это то, над чем работают специалисты в области машиностроения по всему миру.

Раздвижная технология не только упрощает конструкцию транспортного средства, но и делает ее более герметичной по сравнению с традиционными дверями. Кроме того, она уменьшает количество швов на фюзеляже — вместо десятков соединений остается лишь один или два кольцевых стыка.

Как может выглядеть рельсовый беспилотник с раздвижным фюзеляжем / © UST Inc.

Разработка белорусских инженеров предлагает несколько вариантов исполнения раздвижного кузова. Один из них — раздвижение шасси вместе с кузовом для увеличения расстояния между осями, другой — смещение только фюзеляжа. Кроме того, возможны различные комбинации данных способов.

Напечатанная на 3D-принтере модель рельсового беспилотника с раздвижным фюзеляжем / © UST Inc.

По задумке проектировщиков, каждая из этих схем может быть дополнена устройствами, повышающими жесткость конструкции фюзеляжа, что сделает транспорт более безопасным и надежным. Она не только увеличивает герметичность транспорта, но обеспечивает удобную посадку и высадку: нижнюю часть рамы в месте разъема можно выполнить в виде ступенек или пандуса.

Уникальный раздвижной кузов устраняет недостатки традиционных конструкций, делая транспорт более безопасным и технологичным. Такое решение особенно актуально для транспортных систем, работающих в экстремальных условиях — при высоком или низком давлении.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Unitsky String Technologies Inc. 68 статей Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.