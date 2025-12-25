Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рекордный запуск: Индия отправила в космос свой самый тяжелый спутник связи

Запуск ракеты LVM3 со спутником связи BlueBird 6 / © ISRO

Самый тяжелый ракета-носитель Индийской организации космических исследований (ISRO) стартовал с космодрома имени Сатиша Дхавана. Примерно через 15 минут BlueBird 6 успешно отделился от ракеты.

Глава ISRO В. Нараянан отметил, что этот запуск стал частью большой работы: Индия уже вывела на орбиту 434 спутника для 34 стран, включая 72 аппарата группировки OneWeb, ныне принадлежащей французской Eutelsat. Он также подчеркнул, что BlueBird 6 массой около 6,1 тонны — самый тяжелый спутник, когда-либо запущенный с территории Индии с помощью индийской ракеты.

Основатель и генеральный директор AST Абель Авельян сообщил, что компания взяла аппарат под управление и телеметрия подтверждает его штатную работу.

После раскрытия фазированной антенной решетки площадью около 223 квадратных метров BlueBird 6 стал примерно в 3,5 раза крупнее спутников BlueBird 1–5, которые были запущены год назад одной миссией Falcon 9.

Начиная с начала следующего года AST планирует использовать в спутниках поколения Block 2 собственные микросхемы, обеспечивающие до 10 гигагерц вычислительной пропускной способности на аппарат — это в десять раз больше, чем у предыдущих BlueBird. Такая архитектура должна позволить достигать пиковых скоростей передачи данных до 120 мегабит в секунду.

Каждый спутник рассчитан на прямое соединение с обычными смартфонами без специальных терминалов. На первом этапе связь будет обеспечиваться за счет частотных ресурсов сотовых операторов, расширяя покрытие за пределы наземных базовых станций.

Впереди у компании напряженный период. AST рассчитывает вывести на орбиту от 45 до 60 спутников к концу 2026 года, чтобы обеспечить полноценные услуги передачи текста, голоса и 5G-данных на территории США и других первых рынков.