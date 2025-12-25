Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рекордный запуск: Индия отправила в космос свой самый тяжелый спутник связи
Индийская ракета LVM3 24 декабря вывела на орбиту спутник BlueBird 6 компании AST SpaceMobile, дав старт развертыванию нового поколения аппаратов прямой связи с мобильными телефонами.
Самый тяжелый ракета-носитель Индийской организации космических исследований (ISRO) стартовал с космодрома имени Сатиша Дхавана. Примерно через 15 минут BlueBird 6 успешно отделился от ракеты.
Глава ISRO В. Нараянан отметил, что этот запуск стал частью большой работы: Индия уже вывела на орбиту 434 спутника для 34 стран, включая 72 аппарата группировки OneWeb, ныне принадлежащей французской Eutelsat. Он также подчеркнул, что BlueBird 6 массой около 6,1 тонны — самый тяжелый спутник, когда-либо запущенный с территории Индии с помощью индийской ракеты.
Основатель и генеральный директор AST Абель Авельян сообщил, что компания взяла аппарат под управление и телеметрия подтверждает его штатную работу.
После раскрытия фазированной антенной решетки площадью около 223 квадратных метров BlueBird 6 стал примерно в 3,5 раза крупнее спутников BlueBird 1–5, которые были запущены год назад одной миссией Falcon 9.
Начиная с начала следующего года AST планирует использовать в спутниках поколения Block 2 собственные микросхемы, обеспечивающие до 10 гигагерц вычислительной пропускной способности на аппарат — это в десять раз больше, чем у предыдущих BlueBird. Такая архитектура должна позволить достигать пиковых скоростей передачи данных до 120 мегабит в секунду.
Каждый спутник рассчитан на прямое соединение с обычными смартфонами без специальных терминалов. На первом этапе связь будет обеспечиваться за счет частотных ресурсов сотовых операторов, расширяя покрытие за пределы наземных базовых станций.
Впереди у компании напряженный период. AST рассчитывает вывести на орбиту от 45 до 60 спутников к концу 2026 года, чтобы обеспечить полноценные услуги передачи текста, голоса и 5G-данных на территории США и других первых рынков.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
