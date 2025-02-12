Трудоголизм сотрудников навредил бизнесу

Трудоголизм принято считать признаком сильной приверженности работе, которая положительно влияет на результаты бизнеса. Однако, как выяснила международная команда ученых, компаниям невыгодно поощрять чрезмерную вовлеченность сотрудников.

Современные исследования, посвященные карьере, нередко опровергают популярные представления о том, как должен строиться успешный бизнес. Например, согласно одной из недавних работ, чувствительные сотрудники полезнее стрессоустойчивых, а согласно другой — наиболее эффективен не полностью очный, а гибридный режим работы.

Специалисты из Лейпцигского университета (Германия), Астонского университета, Университета Глазго (оба — в Великобритании), Римского университета «Сапиенца», Национального института страхования от несчастных случаев на производстве (оба — в Италии) и Макмастерского университета (Канада) развеяли еще один миф. Международная команда ученых обнаружила, что сотрудники-трудоголики в конечном счете вредят не только себе, но и всей компании, а также обществу в целом. Результаты исследования появились в Journal of Organizational Behavior.

Авторы публикации провели два опроса, которые позволили собрать информацию о работающих людях из двух стран за три разных периода времени. Респондентов из Италии было 505, а из Германии — 1046.

Согласно полученным сведениям, трудоголизм усиливает отстраненность сотрудников в вопросах, которые касаются моральной стороны бизнеса. Они реже говорят об этических проблемах на работе и запускают «цепную реакцию» молчания, особенно если в коллективе принято личную выгоду ставить выше благополучия команды или соблюдения социальных норм.

«Трудоголики, сосредоточенные исключительно на выполнении задач и личных достижениях, склонны отступать от своих моральных норм. Это приводит их к рациональному молчанию в ответ на неэтичные действия, которые могут привести к сохранению поведения и практик, потенциально наносящих ущерб организациям и обществу в целом. <…> Когда трудоголизм и культура, ориентированная на личные интересы, соединяются, результатом становится не просто эмоциональное выгорание, системное разрушение этических стандартов», — пояснили авторы статьи.

По словам исследователей, трудоголики склонны оправдывать свое молчание, убеждая себя в его безвредности и меньшей приоритетности по сравнению с рабочими задачами. Однако зачастую на самом деле в таких ситуациях не решаются или даже усугубляются серьезные организационные проблемы.

«Сохраняя молчание и пренебрегая этическими соображениями, компании рискуют нанести вред сотрудникам, заинтересованным сторонам и обществу в целом. Речь идет не только об индивидуальном благополучии, но и об устойчивости организации. <…> Работодатели должны перестать воспринимать долгие часы работы и чрезмерную самоотдачу как признаки преданности делу. Вместо этого следует развивать корпоративную культуру, которая поощряет этичное поведение, поддерживает моральный дух и снижает давление, приводящее к слишком большой нагрузке», — добавили ученые.

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