Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Трудоголизм сотрудников навредил бизнесу
Трудоголизм принято считать признаком сильной приверженности работе, которая положительно влияет на результаты бизнеса. Однако, как выяснила международная команда ученых, компаниям невыгодно поощрять чрезмерную вовлеченность сотрудников.
Современные исследования, посвященные карьере, нередко опровергают популярные представления о том, как должен строиться успешный бизнес. Например, согласно одной из недавних работ, чувствительные сотрудники полезнее стрессоустойчивых, а согласно другой — наиболее эффективен не полностью очный, а гибридный режим работы.
Специалисты из Лейпцигского университета (Германия), Астонского университета, Университета Глазго (оба — в Великобритании), Римского университета «Сапиенца», Национального института страхования от несчастных случаев на производстве (оба — в Италии) и Макмастерского университета (Канада) развеяли еще один миф. Международная команда ученых обнаружила, что сотрудники-трудоголики в конечном счете вредят не только себе, но и всей компании, а также обществу в целом. Результаты исследования появились в Journal of Organizational Behavior.
Авторы публикации провели два опроса, которые позволили собрать информацию о работающих людях из двух стран за три разных периода времени. Респондентов из Италии было 505, а из Германии — 1046.
Согласно полученным сведениям, трудоголизм усиливает отстраненность сотрудников в вопросах, которые касаются моральной стороны бизнеса. Они реже говорят об этических проблемах на работе и запускают «цепную реакцию» молчания, особенно если в коллективе принято личную выгоду ставить выше благополучия команды или соблюдения социальных норм.
«Трудоголики, сосредоточенные исключительно на выполнении задач и личных достижениях, склонны отступать от своих моральных норм. Это приводит их к рациональному молчанию в ответ на неэтичные действия, которые могут привести к сохранению поведения и практик, потенциально наносящих ущерб организациям и обществу в целом. <…> Когда трудоголизм и культура, ориентированная на личные интересы, соединяются, результатом становится не просто эмоциональное выгорание, системное разрушение этических стандартов», — пояснили авторы статьи.
По словам исследователей, трудоголики склонны оправдывать свое молчание, убеждая себя в его безвредности и меньшей приоритетности по сравнению с рабочими задачами. Однако зачастую на самом деле в таких ситуациях не решаются или даже усугубляются серьезные организационные проблемы.
«Сохраняя молчание и пренебрегая этическими соображениями, компании рискуют нанести вред сотрудникам, заинтересованным сторонам и обществу в целом. Речь идет не только об индивидуальном благополучии, но и об устойчивости организации. <…> Работодатели должны перестать воспринимать долгие часы работы и чрезмерную самоотдачу как признаки преданности делу. Вместо этого следует развивать корпоративную культуру, которая поощряет этичное поведение, поддерживает моральный дух и снижает давление, приводящее к слишком большой нагрузке», — добавили ученые.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Исследователи МИЭМ НИУ ВШЭ впервые в России показали эффективную работу беспроводного канала связи 6G на частотах субтерагерцового диапазона. Устройство передает данные со скоростью 12 гигабит в секунду и сохраняет стабильность сигнала, автоматически переключаясь при блокировке. Показатели соответствуют международным стандартам 6G.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Объединяй и властвуй — как создать из квантовых компьютеров квантовый интернет
Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки
Дозор окончен: почему NASA отключает орбитальный телескоп, выслеживающий опасные астероиды
Десять красивых опытов, которые вы можете провести дома вместе с детьми
Аллегория бессмертия
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии