Музыка «изменила» некоторые воспоминания

Музыка оказывает огромное влияние на чувства и эмоции. Она помогает нам сконцентрироваться, поднимает настроение и пробуждает ностальгию. Но влияют ли знакомые мелодии на воспоминания? Как выяснили ученые из Колорадского университета, любимые песни способны «изменять» воспоминания, отражая врожденную реакцию мозга на музыку и устанавливая новые связи.

Когда мы слышим знакомую музыку, то неизбежно вспоминаем связанные с ней моменты. Этот факт хорошо известен ученым, которые анализировали влияние музыки на воспоминания. В исследовании, опубликованном в журнале Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience (CABN), участвовали 44 студента Технологического института Джорджии (США). Они слушали саундтреки к фильмам и вспоминали их сюжет. Авторы работы отметили, что начали исследование со случайной группы людей, чтобы посмотреть, влияет ли музыка на эмоциональный уровень их воспоминаний.

Результаты оказались очевидными: музыка действительно придает воспоминаниям новый эмоциональный окрас. Когда студенты слушали саундтреки, в их памяти всплывали новые эмоции, которые затем согласовывались с музыкой и настроением. Примечательно, что этот эффект сохранялся на следующий день, отражая влияние композиции.

К таким выводам ученые пришли, наблюдая изменения в мозговой активности испытуемых с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Исследователи отметили усиление связей между миндалевидным телом, ответственным за эмоциональные реакции, и другими областями мозга, связанными с памятью и хранением информации.

«Наше исследование проливает свет на податливость памяти в ответ на музыку и ту важную роль, которую она оказывает на воспоминания», — объяснили авторы статьи.

В том, что музыка — универсальный язык эмоций, уверены и авторы работы, ранее опубликованной в журнале PLOS One: результаты их исследования показали, что музыка улучшает нашу способность работать, учиться и запоминать информацию. Единственное и главное условие — композиции должны нравиться, вне зависимости от жанра.

«Оба исследования связаны, так как в них изучены инновационные применения музыки в модуляции памяти, а также предложены идеи для повседневного и клинического использования», — подытожили ученые.

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