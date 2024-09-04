Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Музыка «изменила» некоторые воспоминания
Музыка оказывает огромное влияние на чувства и эмоции. Она помогает нам сконцентрироваться, поднимает настроение и пробуждает ностальгию. Но влияют ли знакомые мелодии на воспоминания? Как выяснили ученые из Колорадского университета, любимые песни способны «изменять» воспоминания, отражая врожденную реакцию мозга на музыку и устанавливая новые связи.
Когда мы слышим знакомую музыку, то неизбежно вспоминаем связанные с ней моменты. Этот факт хорошо известен ученым, которые анализировали влияние музыки на воспоминания. В исследовании, опубликованном в журнале Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience (CABN), участвовали 44 студента Технологического института Джорджии (США). Они слушали саундтреки к фильмам и вспоминали их сюжет. Авторы работы отметили, что начали исследование со случайной группы людей, чтобы посмотреть, влияет ли музыка на эмоциональный уровень их воспоминаний.
Результаты оказались очевидными: музыка действительно придает воспоминаниям новый эмоциональный окрас. Когда студенты слушали саундтреки, в их памяти всплывали новые эмоции, которые затем согласовывались с музыкой и настроением. Примечательно, что этот эффект сохранялся на следующий день, отражая влияние композиции.
К таким выводам ученые пришли, наблюдая изменения в мозговой активности испытуемых с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Исследователи отметили усиление связей между миндалевидным телом, ответственным за эмоциональные реакции, и другими областями мозга, связанными с памятью и хранением информации.
«Наше исследование проливает свет на податливость памяти в ответ на музыку и ту важную роль, которую она оказывает на воспоминания», — объяснили авторы статьи.
В том, что музыка — универсальный язык эмоций, уверены и авторы работы, ранее опубликованной в журнале PLOS One: результаты их исследования показали, что музыка улучшает нашу способность работать, учиться и запоминать информацию. Единственное и главное условие — композиции должны нравиться, вне зависимости от жанра.
«Оба исследования связаны, так как в них изучены инновационные применения музыки в модуляции памяти, а также предложены идеи для повседневного и клинического использования», — подытожили ученые.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
В ноябре 2022 года астрономы заметили кое-что необычное — «странный радиокруг», расположенный вблизи галактического центра Млечного Пути. Обнаружить светящееся кольцо в месте, где его быть не должно, удалось с помощью одного из самых мощных в мире радиотелескопов — MeerKAT в ЮАР. Ученые считают, что радиокруг возник из-за массивной звезды, с поверхности которой звездный ветер сдувает внешние слои.
Один из самых долговечных материалов для дорог — асфальт с волокнами хризотил-асбеста. Он устойчив к перепадам температур, предотвращает образования пустот и трещин в асфальте, может повысить срок службы дорог до 25 лет. Однако его все реже используют из-за избытка волокон в составе асфальтобетонной смеси, которые ухудшают некоторые показатели и влияют на качество дорожного покрытия. Ученые Пермского Политеха разработали и испытали способ регулирования содержания хризотил-асбеста в строительном щебне. Это позволит решить проблему избытка частиц, изготовить качественное покрытие, отвечающее всем нормам ГОСТ, и снизить затраты на производство.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
Команда исследователей с участием физиков из НИУ ВШЭ повторила эксперимент 1969 года, связанный с изучением сверхпроводимости и ее свойств. Это первая удачная попытка за 55 лет. Ученые включали сверхпроводимость — специально ухудшали границы между слоями сверхпроводника и ферромагнетиков в системе — и получили лучшие характеристики спиновых клапанов по сравнению с классическим вариантом, где контакты между слоями идеальны. Такой подход может помочь при создании более эффективных устройств для хранения данных и вычислений.
Собаки способны реагировать непосредственно на звучание слова, а не на внешний вид предмета, который оно обозначает, или жесты хозяина. Это выяснила международная команда ученых с помощью дрессировочных кнопок с записью человеческого голоса.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Семь научных теорий о происхождении жизни. И пять ненаучных версий
Черных дыр пятница
Суд за крымское наследство
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии