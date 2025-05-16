Вспышки озарения активизировали связи в мозге и улучшили память

Наверное, каждому когда-то доводилось долго биться над задачей, а затем вдруг находить решение и от пришедшей в голову догадки испытывать желание крикнуть «Эврика!», как по легенде сделал древнегреческий ученый и философ Архимед, когда открыл принцип вытеснения. Недавно нейробиологи с помощью томографии проследили, что происходит в такие моменты в мозге. Оказалось, что эти процессы способствуют лучшему запоминанию.

Результаты исследования, статья о котором вышла в журнале Nature Communications, вероятно, будут особенно полезны для сферы образования. По мнению авторов работы — американских и немецких специалистов — использование в обучении приемов, стимулирующих озарение, может помочь добиться более прочного закрепления информации в памяти.

К эксперименту, который проходил в Германии, привлекли местных учащихся вузов — 20 женщин и 11 мужчин от 18 до 35 лет, не имеющих неврологических или психиатрических нарушений и противопоказаний для процедуры МРТ. За вклад в исследование им выплатили денежную компенсацию.

Участники разгадывали визуальные головоломки — черно-белые изображения в виде упрощенных контурных рисунков реальных объектов, в которых часть деталей отсутствовала. По такому же принципу строится Лицевой тест Муни (Mooney Face Test), направленный на оценку способности распознавать лица на основе минимальной информации.

Примеры визуальных заданий, использованных в эксперименте / © Duke University

Кроме того, в отдельной серии заданий добровольцам предложили анаграммы — слова с перепутанными буквами, которые нужно было сделать осмысленными, переставив буквы в правильном порядке. Результаты этих тестов ученые рассмотрели в другом исследовании.

Во время решения головоломок мозг испытуемых сканировали с помощью фМРТ. После каждого задания участников просили оценить, насколько внезапно приходило в голову решение, чувствовали ли они при этом эмоциональный подъем и уверенность в ответе, либо же догадывались постепенно, без озарения.

По итогам исследования удалось установить, что инсайт сопровождался всплеском активности в гиппокампе — парной структуре, расположенная в височных отделах полушарий мозга, которая играет важную роль в обучении и памяти. Чем сильнее участники оценивали вспышку озарения, тем более выраженным был всплеск.

Ученые также заметили, что как только добровольцы узнавали объект, характер их нейронной активности менялся, особенно в определенных областях вентральной затылочно-височной коры мозга, отвечающей за распознавание визуальных образов. Кроме того, яркие моменты озарения сочетались с усилением связей между упомянутыми участками мозга и их более активным взаимодействием.

Описанные изменения согласуются с тем, что когда через пять дней после процедур фМРТ испытуемых попросили пройти тест на память, задания, решение которых сопровождалось озарением, запомнились им гораздо лучше. По словам исследователей, за счет эффекта инсайта память усиливалась практически вдвое.

В заключении нейробиологи заявили, что их данные не только проливают свет на происходящее в мозге во время решения креативных задач, но и подтверждают преимущества эвристического подхода в обучении. Побуждая к открытиям, он способствует улучшению долгосрочной памяти и понимания.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.