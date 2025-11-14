Анорексия: риски для здоровья и параллели с шизофренией

16 ноября ежегодно отмечается Международный день борьбы с анорексией. По статистике, врачи выявляют нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы у 87 процентов таких больных. Пять процентов из них умирают в течение первых четырех лет после постановки диагноза. Ученые Пермского Политеха рассказали, чем принцип развития этого нарушения схож с формированием шизофрении и есть ли отличие «мужской анорексии» от «женской». Ученые пояснили, с чем связано приподнятое настроение и энергичность у истощенных пациентов, что стимулировало людей худеть до возникновения тренда на стройность и как поговорить с человеком, если вы подозреваете у него анорексию.

Движение за положительное или хотя бы нейтральное отношение к любым фигурам стремительно теряет обороты в массовой культуре: маятник вновь качнулся в сторону культа худобы. Тенденция возникла на фоне растущей популярности препарата «Оземпик», а также сокращения числа бодипозитивных инфлюэнсеров и плюс-сайз-моделей. Согласно отчету Vogue Business, из 8763 образов на 208 модных шоу почти 95 процентов демонстрировали манекенщицы, которые носят размеры от XXXS до XS. При этом менее одного процента участниц дефиле составляли плюс-сайз-модели, и чуть более четырех процентов — девушки среднего размера.

Паблики, пропагандирующие нездоровую худобу в социальных сетях, актуальные в 2010-е годы, снова появились в сети, а короткий формат контента заполнен трендом под новым названием skinnytok, но с той же смысловой нагрузкой — призывом к экстремальному похудению с помощью жестких диет. Все это приводит к увеличению количества людей, страдающих расстройствами пищевого поведения, в частности — анорексией.

Принцип развития анорексии имеет общие черты с фомированием шизофрении

— У многих пациентов с анорексией есть особый внутренний голос, который критически комментирует их внешний вид, фигуру, вес, еду и калории, внушая «аскетические установки» и тем самым серьезно влияя на эмоции и на самооценку. На ранних стадиях заболевания он часто воспринимается как источник поддержки и руководства, предлагающий решение проблемы. Он может хвалить за потерю веса, одобрять воздержание от еды или выбор низкокалорийных блюд. Эта «забота» формирует настоящую привязанность к голосу, многие пациенты считают его частью своей личности, а также дружеским и опекающим наставником. Перспектива расстаться с ним может вызвать у них страх, ощущение одиночества и покинутости, — рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

По мере прогрессирования анорексии внутренний диалог усиливается, становясь агрессивным и доминирующим над рациональной частью личности. Этот процесс концептуально схож с формированием субличности при шизофрении.

Что такое «мужская анорексия» и есть ли отличие от «женской»

По статистике на девять женщин, больных анорексией, приходится один мужчина. Существует распространенное заблуждение, что это состояние у девочек — закономерное стремление к идеалу красоты, а у мальчиков — признак шизофрении, ведь к ним не предъявляется общественного требования быть худыми.

— На самом деле, в основе обоих случаев лежит единый механизм. Разница в восприятии обусловлена лишь культурными стереотипами: для девочек отказ от еды часто объясняют социальными причинами, тогда как аналогичное поведение у мальчиков сразу кажется патологичным. Таким образом, различие заключается не в природе расстройства, а в культурных фильтрах, через которые мы его оцениваем, — объясняет Валерий Литвинов.

Статистическая редкость «мужской анорексии» связана не с меньшей распространенностью, а с тем, что расстройство часто остается нераспознанным. Социальные стереотипы мешают своевременной диагностике: навязчивое стремление к «идеальному телу» обычно воспринимается как здоровая озабоченность спортивной формой, а не как симптом заболевания. Кроме того, традиционные представления о мужественности мешают самим пациентам признать потерю контроля над питанием и телом, поскольку это ассоциируется со слабостью. Врачи также могут упускать расстройство, если у пациента сохранен нормальный вес или развитая мускулатура.

«Мужская анорексия» представляет собой ту же опасную болезнь, что и у женщин, но часто скрывается за маской социальных ожиданий. Это объясняет ее формальную редкость.

Главный парадокс анорексии — приподнятое настроение и энергичность

Принято считать, что многие люди, болеющие нервной анорексией, находятся в состоянии депрессии или на грани от нее. Действительно, исследования подтверждают, что такая связь достаточно велика (от 36 до 80 процентов), особенно на финальных стадиях расстройства. Однако нередки случаи, когда у пациентов, напротив, доминирует бодрое и даже приподнятое настроение, которое может усиливаться по мере продвижения к нездоровому идеалу красоты.

— Это доказывает, что корень заболевания не в органическом поражении мозга или дисбалансе нейромедиаторов, а в глубокой психологической основе. Анорексия — это психогенное состояние, часто вызванное травматическим опытом или искаженными установками. Его глубинный смысл — «победа духа над телом», обретение нового «Я» через мученичество и контроль. Эта же логика характерна для приверженцев экстремальных диет, которые связывают свое самочувствие с отказом от еды, а не с реальными физиологическими процессами, — отмечает Валерий Литвинов.

Ключевой особенностью анорексии является ее эго-синтонность. Это термин из психоанализа, означающий, что человек воспринимает свое состояние голодания и истощения как неотъемлемую и правильную часть своего «Я», а не как нечто чужеродное и мешающее. Именно поэтому пациенты не стремятся выздороветь. В отличие от, например, заикания, которое человек осознает как проблему (это состояние эго-дистонно), анорексия долгое время «устраивает» самого больного.

Что стимулировало людей худеть до возникновения тренда на стройность

Первое описание того, что сейчас называется «нервной анорексией» предписывается британскому врачу Ричарду Мортону в 1689 году. Упоминания целенаправленного доведения человеком себя до истощения были даже в Древнем мире. Но до введения в XIX веке Елизаветой Австрийской, женой императора Франца Иосифа «худого идеала красоты», а спустя некоторое время, возникновения тренда на худобу в 60-х годах XX века такая фигура не считалась эталоном красоты. В связи с этим возникает вопрос: что, если не стремление к «идеальным» формам, заставляло людей экстремально сбрасывать вес?

— Прибегали к подобному поведению по разным причинам. Например, в Древнем мире искусственно вызванная рвота рассматривалась как чистка организма, предотвращающая многие болезни, а в Средние Века — как избавление от злых духов. Даже сейчас при анорексии люди не всегда худеют специально. Отказ от приема пищи может быть связан с высокой тревогой, — отвечает когнитивно-поведенческий психолог, старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Юлия Неверова.

Отказ от еды — стремление к стабильности и контролю

Когда организм находится в состоянии сильного стресса, он активирует симпатическую нервную систему. При этом кровь отливает от пищеварительного тракта к мышцам, готовя тело к реакции на угрозу, и высвобождаются гормоны стресса кортизол и адреналин, которые подавляют аппетит. В результате физиологическое желание есть исчезает. Появляется ощущение тошноты, «кома в горле» или спазмов в желудке при одной мысли о еде.

Ученая ПНИПУ добавила, что для человека, охваченного тревогой, мир кажется хаотичным и неуправляемым. В таких условиях отказ от еды становится единственной сферой, которую он может контролировать. Это временно создает иллюзию стабильности и управления. В ситуации, когда человек чувствует нарушение его личных границ (гиперопекающие родители, давление общества), контроль над весом становится способом сказать: «Это мое тело, и только я решаю, что с ним происходит».

Анорексия и попытка ее вылечить приводят к остановке сердца

Анорексия запускает в организме процесс тотальной перестройки на режим выживания.

— Дефицит белков, жиров, углеводов и микроэлементов ведет к полному истощению организма: падает иммунитет, нарушается гормональный баланс. Поскольку многие гормоны имеют белковую природу, их недостаток запускает каскад сбоев в сложной системе нейроэндокринной регуляции. Гормональный фон перестраивается, становясь менее эффективным, что создает почву для инфекций, воспалений и специфических состояний вроде «диабета голодающих» и комы, — комментирует Валерий Литвинов.

При катастрофической нехватке энергии тело начинает экономить ресурсы: замедляется метаболизм, а для поддержания жизни расщепляются собственные ткани — сначала жир, а затем и мышцы, включая сердечную. Это приводит к системному повреждению: мозг уменьшается в объеме, кости теряют плотность, пищеварительная система атрофируется — желудок и кишечник перестают производить достаточное количество соков и ферментов для переваривания, а сердце бьется реже, и его ритм сбивается вплоть до полной остановки.

— Со временем организм начинает воспринимать пищу как угрозу. Физически атрофированный желудок не может растянуться, вызывая боль и тошноту при попытке съесть даже небольшую порцию. Развивается фагофобия — панический страх перед едой, который мозг начинает ассоциировать с потерей контроля и опасностью. Этот эффект усугубляется синдромом повторного кормления — смертельно опасным состоянием, при котором попытка возобновить питание вызывает резкий электролитный дисбаланс, способный остановить сердце. До 30 процентов случаев длительной анорексии заканчиваются летальным исходом, и значительная часть случается именно по этой причине, — делится Валерий Литвинов.

Какие признаки анорексии должны насторожить близких

По словам Юлии Неверовой, потеря веса — это тот критерий, который точно должен заставить беспокоиться окружающих. Все остальные проявления могут быть рассмотрены как признаки анорексии только при их явно излишнем проявлении. К ним относят: склонность к перееданию (когда человек потребляет за один прием пищи столько, сколько определенно не смогли бы съесть большинство людей), слишком высокая или низкая скорость приема пищи, крайне долгое ее пережевывание, склонность делать это в одиночестве, сильный контроль потребляемых калорий, страх набрать вес, вызывание рвоты и попытки скрыть это, чрезмерные физические нагрузки.

Что сказать человеку, если вы подозреваете у него анорексию

— Точно не стоит высказывать оценки относительно веса и внешнего вида человека. Стоит помнить, что таким людям очень сложно поддерживать позитивную мотивацию к изменениям. Любая оценка со стороны окружающих может привести к срыву. Поэтому важно поддерживать доверительные отношения и в мягкой форме говорить о негативных, в том числе, долгосрочных последствиях его поведения, — советует Юлия Неверова.

Если вы заметили тревожные признаки у близкого человека, важно предложить ему обратиться к врачу-психотерапевту, который специализируется на расстройствах пищевого поведения. Профессиональная помощь — это самый важный и безопасный шаг на пути к восстановлению.

ПНИПУ 1343 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.