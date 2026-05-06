Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Самолет Do228 NXT впервые поднялся в небо
Немецкая компания AeroTec Systems, входящая в состав General Atomics, 2 мая 2026 года провела первый полет модернизированного многоцелевого самолета Do228 NXT. Это событие стало знаковым возвращением одной из самых узнаваемых европейских турбовинтовых платформ в сегменте малой и региональной авиации за последние десятилетия.
Do228 NXT представляет собой развитие легендарного семейства Dornier 228, созданного еще в конце 1970-х годов.
Самолеты этой серии давно зарекомендовали себя как универсальные и надежные машины, пригодные для самых разных задач — от пассажирских перевозок до специализированных миссий. Особое преимущество — способность работать с коротких и плохо подготовленных взлетно-посадочных полос.
Обновленная версия сочетает проверенную временем конструкцию с современными решениями: новой авионикой и усовершенствованной кабиной пилотов. В результате самолет получил более высокие эксплуатационные характеристики и расширенные возможности применения. За счет дополнительных топливных баков в крыле, дальность полета Do228 NXT увеличилась почти до 2500 километров.
Примечательно, что еще до первого полета компания развернула активное продвижение самолета на международной арене. В конце прошлого года новинка была впервые представлена в Дубае, а в начале этого — в Сингапуре. В ближайшее время ее ждут сразу две крупные европейские премьеры: на авиасалоне ILA Berlin Air Show 2026 в Берлине и на Farnborough Airshow в Великобритании.
Ученые нашли убедительное свидетельство того, что Большое Магелланово Облако — одна из ближайших к нам галактик — впервые приближается к Млечному Пути. Это открытие меняет представления о будущем нашей Галактики — от орбит спутников до распределения окружающего газа.
Во времена Екатерины II один из немецких колонистов в России мутировал, из-за чего все его потомки получали раннюю болезнь Альцгеймера. Теперь среди них появился первый, кого она не тронула, — по мнению ученых, благодаря жаре, которой он должен был подвергаться на работе.
Формирование и эволюция звездных систем кажутся понятными и предсказуемыми, а их строение строго подчиняется законам физики. Строение «крылатых» радиогалактик выбивается из общих правил. Их необычная форма не имеет однозначного объяснения и остается предметом споров для астрофизиков.
Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта
Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Полифенолы и другие соединения заваренного кофе в лабораторной модели связывались с ядерным рецептором NR4A1, который участвует в ответе клеток на стресс, воспаление и повреждение. Вещества меняли активность рецептора и тормозили рост опухолевых клеток, а при подавлении рецептора эффект слабел. Ученые предложили молекулярное объяснение части полезных эффектов кофе, но не проверяли их у людей.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Апреля, 2013
Теория струн для чайников
7 Сентября, 2016
С точки зрения науки: любовь без ответа
24 Ноября, 2016
Человек и животное: найти десять различий
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии