Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самолет Do228 NXT впервые поднялся в небо

Немецкая компания AeroTec Systems, входящая в состав General Atomics, 2 мая 2026 года провела первый полет модернизированного многоцелевого самолета Do228 NXT. Это событие стало знаковым возвращением одной из самых узнаваемых европейских турбовинтовых платформ в сегменте малой и региональной авиации за последние десятилетия.

Самолет Do228 NXT впервые поднялся в небо / © AeroTec Systems

Do228 NXT представляет собой развитие легендарного семейства Dornier 228, созданного еще в конце 1970-х годов.

Самолет Do228 NXT впервые поднялся в небо / © AeroTec Systems

Самолеты этой серии давно зарекомендовали себя как универсальные и надежные машины, пригодные для самых разных задач — от пассажирских перевозок до специализированных миссий. Особое преимущество — способность работать с коротких и плохо подготовленных взлетно-посадочных полос.

Самолет Do228 NXT / © AeroTec Systems

Обновленная версия сочетает проверенную временем конструкцию с современными решениями: новой авионикой и усовершенствованной кабиной пилотов. В результате самолет получил более высокие эксплуатационные характеристики и расширенные возможности применения. За счет дополнительных топливных баков в крыле, дальность полета Do228 NXT увеличилась почти до 2500 километров.

Примечательно, что еще до первого полета компания развернула активное продвижение самолета на международной арене. В конце прошлого года новинка была впервые представлена в Дубае, а в начале этого — в Сингапуре. В ближайшее время ее ждут сразу две крупные европейские премьеры: на авиасалоне ILA Berlin Air Show 2026 в Берлине и на Farnborough Airshow в Великобритании.