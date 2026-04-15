Подводные силы‑2026: рейтинг ударной мощи и стратегических возможностей
Глобальный рейтинг подводных флотов на 2026 год показывает, что Соединенные Штаты, Китай и Россия доминируют в подводной войне благодаря своим атомным флотам и стратегической дальности действия.
Анализ 12 стран, проведенный журналистами издания Army Recognition, показал, что такие параметры, как тип силовой установки, автономность, скрытность и военная доктрина, теперь важнее простого количества подлодок. Атомные флоты обеспечивают глобальные ударные и ответно-встречные возможности, тогда как современные неатомные субмарины все активнее формируют стратегии регионального сдерживания. От развертывания американских лодок класса Virginia до наращивания китайских стратегических ракетоносцев — подводная война превращается в соревнование выносливости, точности и скрытности, а не численности.
Именно поэтому полноценный «топ-10» на деле требует рассмотрения 12 стран. В группу, сформированную по принципам, близким к оценкам Международного института стратегических исследований (с учетом численности флота и структуры классов), входят Россия, США, Китай, Иран, КНДР, Япония, Южная Корея, Индия, Турция, Великобритания, Франция и Греция. Задача состоит не только в том, чтобы определить, у кого больше подлодок, но и понять, для чего предназначен каждый флот: ядерное сдерживание, глубокие удары, морская блокада, защита «бастионов», прибрежное истощение противника, противолодочная борьба или стратегическая демонстрация силы в спорных акваториях.
На вершине мировой иерархии находятся США, Россия и Китай — благодаря сочетанию масштабов, ядерной автономности и стратегического эффекта. Только эти три державы формируют высший уровень подводной войны, где задача заключается уже не просто в уничтожении кораблей, а в обеспечении гарантированного ответного удара, ведении разведки, сопровождении авианосных и ракетных группировок, а также нанесении дальнобойных обычных и ядерных ударов с высокозащищённых платформ. В этом контексте структура подводных сил неразрывно связана с национальной стратегией.
США остаются наиболее универсальной подводной державой, поскольку их флот полностью атомный и способен действовать по всему миру. Сочетание многоцелевых подлодок, носителей крылатых ракет и стратегических ракетоносцев обеспечивает полный спектр задач — от скрытной разведки и противолодочной борьбы до ударов по суше и ядерного сдерживания. Основу флота составляют лодки класса Virginia, тогда как программа Columbia играет ключевую роль в поддержании надежности ядерной триады. Главное преимущество США — не только численность, но и способность длительно и скрытно действовать в любой точке мира.
Россия сохраняет позиции в высшей лиге благодаря доктрине, основанной на выживаемости и управлении эскалацией. Ее флот включает стратегические ракетоносцы, носители крылатых ракет, атомные многоцелевые лодки и дизель-электрические субмарины для региональных морей. Центральным элементом является концепт «бастионной обороны» — защита ракетоносцев в хорошо прикрытых арктических и северных районах патрулирования при сохранении возможности наносить удары. В оперативном плане российские подлодки ориентированы не столько на глобальное присутствие, сколько на стратегическое возмездие, дестабилизацию театров военных действий и внезапные удары по важным целям.
Китай — самая динамично развивающаяся сила в рейтинге: он переходит от региональной обороны к формированию океанского подводного флота. Военно-морские силы КНР быстро растут и все больше опираются на атомные подлодки для длительных операций за пределами «первой островной цепи». Лодки типа 093 выполняют ударные и эскортные задачи, а ракетоносцы типа 094 формируют морскую компоненту ядерного сдерживания. Хотя китайская доктрина по-прежнему ориентирована на защиту прибрежных вод, она явно эволюционирует в сторону действий в дальних морях и сопровождения авианосных групп.
Ниже тройки лидеров Иран демонстрирует, почему численность может вводить в заблуждение. Формально его флот велик — за счет малых подлодок типа Ghadir, прибрежных Fateh и устаревших Kilo. Однако потери в ходе войны с США серьезно снизили его реальные возможности. Более того, иранская доктрина изначально не предполагала океанских операций: подлодки предназначены для контроля узких проливов, минной войны и засад в Ормузском проливе. Даже до недавних потерь это был флот прибрежного сдерживания, а не стратегическая сила.
КНДР близка к Ирану по численности, но отличается по доктрине — и в ряде аспектов представляет большую угрозу. Ее подлодки служат инструментом асимметрии, давления и создания зачаточной морской ядерной компоненты. Несмотря на техническую отсталость, Пхеньян компенсирует ее экспериментами с ракетным вооружением и нестандартными платформами. Здесь непредсказуемость становится частью стратегии.
Япония и Южная Корея представляют высший уровень неатомных подводных сил. Японские лодки нового поколения, такие как класс Taigei, используют литий-ионные батареи, обеспечивая высокую автономность и скрытность. В условиях ограниченных акваторий это делает их крайне эффективным инструментом противодействия.
Южная Корея пошла еще дальше: ее лодки класса KSS-III сочетают воздухонезависимую установку, современные аккумуляторы и вертикальные пусковые установки для ракет. Это превращает их в элемент стратегического сдерживания даже без ядерной энергетики.
Индия занимает промежуточное положение: ее флот сочетает задачи регионального контроля и развитие морской ядерной компоненты через ракетоносцы типа Arihant. Однако модернизация обычных сил идет неравномерно.
Турция делает ставку на развитие собственной промышленной базы. Подлодки класса Reis и проект MILDEN направлены на достижение технологической независимости и усиление регионального влияния.
Великобритания и Франция, несмотря на меньшую численность, остаются крайне мощными подводными державами. Их полностью атомные флоты ориентированы на гарантированное ядерное сдерживание и глобальное присутствие.
Греция обладает самым небольшим флотом в этом списке, но ее значение усиливается географией: в Эгейском море даже ограниченные силы могут эффективно сдерживать противника.
Главный вывод рейтинга заключается в том, что подводные силы следует оценивать не по количеству, а по их назначению. США, Россия и Китай лидируют благодаря сочетанию масштаба и стратегических возможностей. Великобритания и Франция демонстрируют, что качество важнее числа. Япония и Южная Корея подтверждают потенциал неатомных флотов. Индия и Турция показывают разные пути к стратегической автономии. А Иран и КНДР напоминают, что даже слабые силы могут быть опасны, если они построены на стратегии сдерживания и неопределённости.
